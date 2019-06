DHA YURT BÜLTENİ-16 

'CİĞERLERİMİZ YANIYOR' İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz, "Yangının başladığı andan itibaren ekiplerimiz ile birlikte alandayım. Yangına neyin sebebiyet verdiğini bilmiyoruz. Önceliğimiz yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi. Bergama’dan ve Dikili’den ekiplerimiz karadan, helikopterler havadan müdahele ediyor. Yoğun rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Metanetli olmaya çalışıyoruz, ancak ciğerlerimiz, milli servetimiz, ormanlarımız yanıyor. Umarım en kısa zamanda bu durum son bulur. Yerleşim yerlerine şu an itibariyle alevlerin ulaşmaması bizlere biraz olsun rahat nefes aldırdı. Ekiplerimizin yanındayız. Bir an önce kabusun son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başlıyor (2)

'ADALET NÖBETİ'NDE TRENE BİNDİLER

Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenler ile yaralı kurtulanlar, bugün Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki tren garında, 'adalet nöbeti' etkinliğinde bir araya geldi. Aileler adına kazada oğlu Oğuz Arda ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, sonuna kadar adaleti arayacaklarını belirterek, "Bu raylarda can verenler ne yazık ki ihmaller yüzünden can verdiler. Adalet kurumu diyor ki 'Devlet Demir Yolları üst yönetimi, bürokratlar, siyasiler kusursuzdur. Hataları yoktur. Kovuşturmaya gerek yoktur'. Bu davada ilk önce onlar sorgulanmalıdır. 4 kişinin yargılanacak olmasını kabul etmiyoruz. Biz 8 Temmuz'da, gelmesini istemediğimiz o gün de aynı acıyı tekrar yaşayacağız. Biz geçen sene bunlar yaşanmıştı, diyerek, yaşıyoruz hayatımızı. 'Evlat nedir?' ben soruyorum. İnsanın evladından başka annesinden, babasından başka kanından başka ne değerli olabilir ki?" diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bizler, asla susmayacağız. Sanmasınlar ki 'Yırttık bundan'. Sanmasınlar ki 'İyiyiz, bir şey olmaz, hesap vermeyiz'. Ama önce bu dünyada hukuk önünde hesap verecekler. Yukarıda Allah var, oraya gittiğinde de bunun vebali çok büyük olacak. Allah, kul hakkı ile gelmeyin, der. Ben inanıyorum ki bizlerin adalet ve vicdan duygusu sönmediği sürece bu toplumun her zaman var. Bizler her zaman parlamentoda bu kusur ve ihmalleri yüze vurmaya, hak aramaya, haksızları dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.