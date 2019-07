DHA YURT BÜLTENİ - 16

İZMİR'de doğumsal katarakt nedeniyle görme engelli olarak dünyaya gelen ve yaşıtları gibi koşup oynayabilmek için hayırseverlerden destek bekleyen 11 yaşındaki Talha Kokdaş, özel bir göz hastanesinde geçirdiği ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı. Sol gözünün zamanla yüzde 80'lik bir görüşe kavuşması beklenen Talha, şimdi çok sevdiği Fenerbahçe takımının maçına gideceği günü bekliyor. İzmir'de yaşayan 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Şükran Kokdaş'ın en küçük çocuğu 11 yaşındaki Talha Kokdaş, geçirdiği ameliyatlara karşın sağ gözü ile hiç göremezken, sol gözü ile yüzde 20 oranında görebiliyordu. Ailesinin ameliyat masraflarını karşılayamaması ve doktorların da operasyonu riskli bulması nedeniyle ameliyat olamayan Talha'ya, DHA'nın bu konudaki haberinin ardından İzmir'deki özel bir göz hastanesi yardım eli uzattı. Göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Talha'yı muayene edip, onun görmesini sağlayacak ameliyatı yapacağına söz verdi. 2 Temmuz Salı günü yapılan ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. 'BUNDAN SONRA KİMSEYE İHTİYACI OLMAYACAK' Ameliyatın başarıyla tamamlandığını anlatan anne Şükran Kokdaş, ilk muayenelerinin yapıldığını ve her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi. Talha'nın sağ gözü hiç görmezken, sol gözünün ise yüzde 20 gördüğünü belirten Kokdaş, "Çok şükür ameliyatı iyi geçti ve giderek iyileşmesi artacak. Tedavisi sürüyor. Dikişleri de alınınca çok daha iyi olacak. Doktorumuza minnettarız. Talha daha önce hep benimle gezmek zorundaydı. Ama artık kendisi herşeyi başaracak. Her yere kendi gitmek istiyor. Bundan sonra kimseye ihtiyacı olmayacak" dedi. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu 5'nci sınıf öğrencisi Talha Kokdaş ise, "Ben çok mutluyum. En kısa sürede kendi başıma parka gitmek istiyorum. Bisiklet ve paten sürmek istiyorum. İnşallah İstanbul'a, çok sevdiğim Fenerbahçe'nin maçını izlemeye de gidebilirim. Bugün hediye formalarım geldi. Beni iyileştiren herkese teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz" diye konuştu. MERCEK DÜZELTİLDİ VE GÖZÜN ARKASI TEMİZLENDİ Talha'yı muayene ettikten sonra, yeni eğitim-öğretim döneminde görme engelliler okuluna değil de ağabeyinin okuluna gidebileceğini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, "Talha ağabeyi ile aynı okula gitmek istiyordu. Bunu gerçekleştireceğimize söz vermiştik. Mercekte aşağı doğru hareketlenme vardı. Cerrahi operasyonla hem merceği düzelttik, hem de gözün arka kısmını temizledik" dedi.

Türk Yıldızları'ndan Of’ta nefes kesen gösteri

TRABZON'un Of ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Yoğun ilgiyle izlenen gösteri, nefes kesti.

Of Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yer alan parkta gösteri gerçekleştirdi. Trabzon Havaalanından havalanan 8 jetten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Of semalarındaki gösterisi nefes kesti. Gösteriyi çok sayıda vatandaş sahilden kayalık ve çimenlik alanda oturarak izledi.

Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika süren gösterisinde, jetlerin gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri, bıraktıkları dumanla kalp oluşturmaları ve yüksek sürat geçişi de izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Gösteri bitiminde telsizle irtibat kurarak ilçe sakinlerine seslenen pilotlar, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar da el sallayarak pilotlara karşılık verdi. Gösteriye katılan bazı vatandaşlar dua ederken, bazıları da duygu dolu anlar yaşadı.

Türk Yıldızları, Pazar günü ise Trabzon’un Toklu Mahallesi sahil mevkiinde gösteri uçuşu yapacak.

