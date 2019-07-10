DHA YURT BÜLTENİ - 16

Şehit Uzman Onbaşı, Burdur'da toprağa verildi (2)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun cenaze törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babası Hüseyin Ali Mertoğlu'na telefonda taziyelerini iletti. Erdoğan, şehidin babasıyla AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'i telefonundan görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Telefonla görüşmeleri (cep telefonu)
BURDUR (DHA)
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Astsubay'ın 'yorgunluk' cinneti (2)
CENAZELER TESLİM ALINDI
Astsubay Ertuğrul Güçlü'nün, öldürdüğü eşi Büşra Güçlü ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Büşra Güçlü'nün ağabeyi Ömer Ünlükıraner, babasının ve kız kardeşinin cenazelerini beklerken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz baba-kızın cenazelerinin babaevine götürüldükten sonra Buruk Mezarlığı'nde defnedileceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi
- Zanlının adli tıp biriminden çıkışı
- Adli tıp tabela
Süre:01'01" Boyut:114 MB
Haber:Can ÇELİK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)
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İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen İtalyan Donanması’na ait A-5329 borda numaralı 'Vesuvio' ile Fransız Donanması’na ait M-645 borda numaralı 'Orion' isimli savaş gemileri, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. İtalyan savaş gemisinin güvertesindeki helikopter ve askerler dikkat çekti.
Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 15.30’de giriş yapan NATO’da görevli İtalyan Donanması’na ait A-5329 borda numaralı 'Vesuvio' ile Fransız Donanması’na ait M-645 borda numaralı 'Orion' isimli savaş gemileri saat 17.00'de Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısının önünden peş peşe geçen İtalyan ve Fransız savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İtalyan savaş gemisinin güvertesindeki helikopter ile askerler dikkat çekti. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönen iki savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İtalyan Donanması’na ait A-5329 borda numaralı 'Vesuvio' adlı savaş gemisinin geçişinden görüntü.
Güvertesindeki helikopterden görüntü.
Fransız Donanması’na ait M-645 borda numaralı 'Orion' adlı savaş gemisinin geçişinden görüntü.
Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
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Polisin çabası, hayata döndürmeye yetmedi
ANTALYA'da falezlerden atlayan Melihat Y. (25), polisin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen yaşamını yitirdi. Melihat Y.'yi ikna etmeye çalıştıklarını belirten iki kadın ise olayı gözyaşları içerisinde anlattı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Falezlere gelen Melihat Y., iddiaya göre burada bir erkekle tartıştı. Tartışmanın ardından Melihat Y., falezlerdeki kayalıkların üzerine çıktı. Bu sırada Melihat Y.'yi gören iki kadın, intihardan vazgeçirmek için uzun süre çabaladı. Ancak Melihat Y., 30 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Su içerisinde Melihat Y. görülemeyince olay yerine gelen Deniz Polisi ekipleri, denizde genç kadını arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra suya yakın yerdeki kayalık üzerinde baygın halde bulunan Melihat Y., dalgıçların yardımıyla Deniz Polisi botuna çıkarıldı. Kadının kalbinin atmadığını fark eden polis ekipleri, Melihat Y.'ye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Polisin müdahalesine rağmen Melihat Y. kurtarılamadı.
Görgü tanığı iki kadın, gözyaşı içerisinde Melihat Y.'yi intihardan vazgeçirmek için uğraştıklarını, ancak son anda ellerinden kurtulup atladığını anlattı.
Melihat Y.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İtfaiye ve polisin falezler üzerinde araştırma yapması
-Ekiplerin yukarıdan deniz polisini yönlendirmesi
-Deniz polisinin deniz içinde arama yapması
-Deniz polisinin intihar eden kişiyi alması
-İntihar eden kişiye deniz polisin kalp masajı yapması
-İntihar eden kişinin bottan alınarak aşağıya indirilmesi
-Opak fotoğrafı
'477 MB 4 DK 14 SN'
Haber Semih ERSÖZLER- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın narkotik dedektör köpek 'Limit' ile düzenlediği operasyonda tarlaya ekili hint kenevirleri ile esrar ele geçirilirken, şüpheli Ö.B.(37) gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, ilçenin Esenler Mahallesi'nde Ö.B.'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirleyerek takibe aldı. Teknik ve fiziki takipte, şüphelinin yasadışı kenevir ektiği alanlar belirlenip, operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpek 'Limit' ile şüphelinin evi ve tarlada yapılan aramalarda 50 gram esrar, kenevir ekili tarlada 1700 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, imha edilirken, gözaltına alınan Ö.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Narkotik köpeğinin evde arama yapması
-Evden çıkan uyuşturucu maddeler
-Kenevir ekilen alan
-Kenevirlerin sökülmesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-
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Rize'de 300 yıllık kemer köprü çöktü (2)
RİZE VALİLİĞİ: İKLİM VE DOĞA KOŞULLARI SONUCU STATİĞİ BOZULAN KÖPRÜ YIKILDI
Rize Valiliği'nden, Ambarlık köyünde çöken 300 yıllık Ambarlık Taş Kemer köprü ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca alanda inceleme gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Köprü üzerinde yapılan restorasyon çalışmalar esnasında herhangi bir statik iyileştirmenin ve köprünün taşıyıcı sistemine hiçbir müdahale yapılmadığı, sadece köprü yaklaşım duvarları ve zemin kaplama işlemleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Köprünün yıkılma sebebinin; yüzyıllar boyunca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu köprünün statik yapısında meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alınan tarihi köprünün aslına uygun olarak tekrar inşa edilmesi için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce gerekli çalışmalar 1 hafta içinde başlanacaktır"
RİZE (DHA)
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Kırıkkale semaları yamaç paraşütleriyle renklendi
KIRIKKALE’de ilk kez düzenlenen yamaç paraşütü uçuşları, renkli görüntülere sahne oldu.
Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce şehirde ilk kez yamaç paraşütü uçuşları düzenlendi. Kentin en yüksek yeri Ahılı köyünden yapılan uçuşları Kırıkkale Valisi Yunus Sezer yerinde takip etti. Vali Sezer, yaklaşık 985 metre yükseklikten ilk atlayışları yapan paraşüt pilotları Ali Demir ve Harun Akman’ı tebrik etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
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