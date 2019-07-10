DHA YURT BÜLTENİ - 16

Astsubay Ertuğrul Güçlü'nün, öldürdüğü eşi Büşra Güçlü ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Büşra Güçlü'nün ağabeyi Ömer Ünlükıraner, babasının ve kız kardeşinin cenazelerini beklerken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz baba-kızın cenazelerinin babaevine götürüldükten sonra Buruk Mezarlığı'nde defnedileceği öğrenildi.

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 15.30’de giriş yapan NATO’da görevli İtalyan Donanması’na ait A-5329 borda numaralı 'Vesuvio' ile Fransız Donanması’na ait M-645 borda numaralı 'Orion' isimli savaş gemileri saat 17.00'de Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısının önünden peş peşe geçen İtalyan ve Fransız savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İtalyan savaş gemisinin güvertesindeki helikopter ile askerler dikkat çekti. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönen iki savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen İtalyan Donanması’na ait A-5329 borda numaralı 'Vesuvio' ile Fransız Donanması’na ait M-645 borda numaralı 'Orion' isimli savaş gemileri, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. İtalyan savaş gemisinin güvertesindeki helikopter ve askerler dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtalyan Donanması’na ait A-5329 borda numaralı 'Vesuvio' adlı savaş gemisinin geçişinden görüntü.

Güvertesindeki helikopterden görüntü.

Fransız Donanması’na ait M-645 borda numaralı 'Orion' adlı savaş gemisinin geçişinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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Polisin çabası, hayata döndürmeye yetmedi

ANTALYA'da falezlerden atlayan Melihat Y. (25), polisin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen yaşamını yitirdi. Melihat Y.'yi ikna etmeye çalıştıklarını belirten iki kadın ise olayı gözyaşları içerisinde anlattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Falezlere gelen Melihat Y., iddiaya göre burada bir erkekle tartıştı. Tartışmanın ardından Melihat Y., falezlerdeki kayalıkların üzerine çıktı. Bu sırada Melihat Y.'yi gören iki kadın, intihardan vazgeçirmek için uzun süre çabaladı. Ancak Melihat Y., 30 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Su içerisinde Melihat Y. görülemeyince olay yerine gelen Deniz Polisi ekipleri, denizde genç kadını arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra suya yakın yerdeki kayalık üzerinde baygın halde bulunan Melihat Y., dalgıçların yardımıyla Deniz Polisi botuna çıkarıldı. Kadının kalbinin atmadığını fark eden polis ekipleri, Melihat Y.'ye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Polisin müdahalesine rağmen Melihat Y. kurtarılamadı.