DHA YURT BÜLTENİ - 16

İlçede dün etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Gülpınar, Babakale, Bademli, Koyunevi, Balabanlı, Korubaşı, Bektaş ve Behramkale köylerinde şiddetli rüzgar nedeniyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazı ev ve ahırların duvarları yıkıldı. Bölgede elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle dün geceden beri bazı köylerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 15.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerinde, yangını söndermek için orman ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden aldığı Rus turistleri Antalya Havalimanı'na götüren 03 ABB 808 plakalı tur midibüsü, şoför Yavuz Günday'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D400 Karayolu Manavgat Köprüsü yakınlarından bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, tur midibüsündeki 11'i çocuk 15 Rus turist olmak üzere 16 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kaza sebebiyle D400 Karayolunda bir süre ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Midibüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayvacık'ın Bektaş köyünde ise üzerine kiremit düşen bir otomobilde, maddi hasar meydana geldi. Koyunevi köyünde uçan aliminyum çatının bir parçasının isabet ettiği kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Çerkezköy'deki fabrikada çalışan Fatih E., 1 çocuğunun annesi Elif E.'yi kendisini aldattığından şüphelenerek, takibe aldı. Eşinin cep telefonunu inceleyen Fatih E., Uğur K. ile sık sık telefonda görüşüp, mesajlaştığını tespit etti. Fatih E., Uğur K. ile neden görüştüğünü sorduğu eşinden "Görüşmüyorum" yanıtını alınca cep telefonu mesajlarını gösterdi. Elif E.'nin, iddiaya göre, Uğur K. ile görüştüğünü itiraf etmesi üzerine Fatih E., internetten pompalı tüfek satın aldı. Fatih E., daha sonra Uğur K.'yi telefonla arayarak, eşi ile neden görüştüğünü sorunca "Görüşmüyorum" yanıtı aldı. Bunun üzerine Fatih E., Uğur K.'ye buluşma teklifinde bulundu. Uğur K.'nin teklifi kabul etmesi üzerine Fatih E., eşini de yanına alarak, Kızıpınar Mahallesi'ndeki piknik alanına gitti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Fatih E. (32), eşi Elif E.'yi (24) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü; sevgilisi olduğunu iddia ettiği Uğur K.'yi (28) ise ağır yaraladı. Olay sonrası jandarmaya teslim olan Fatih E., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Piknik alanında Fatih E., Elif E. ve Uğur K. arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Fatih E., otomobilden aldığı pompalı tüfeği çıkarıp, Uğur K.'ye doğru ateş açtı. Bu sırada araya giren Elif E., başından vurularak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Uğur K. ise kaçmaya çalışırken, Fatih E.'nin ateş etmesi sonucu sırtından vurularak, yaralandı. Fatih E., olay sonrası ağabeyini arayarak, yaşananları anlattı ve jandarmaya gidip, teslim oldu. Yaralı olarak kaçan Uğur K. de haber verdiği sağlık ekibinin gelmesiyle ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kendilerini 'polis' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanarak, 50 bin TL, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin euro kaptıran İ.G. (70), polise başvurdu. Dolandırıcıların parayı alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Meram ilçesinde tarihi Bedesten Çarşısı içerisinde bir iş yerinin kapısının yanındaki duvardaki mermer kaplama, kapının önünde bekleyen bir kişinin üzerine düştü. Mermer parçasının üzerine düşeceğini son anda fark eden bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Yoldan geçen anne ve çocuğu da kaçarak kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

KONYA'da iş yerinin kapısının yanındaki mermer kaplama, o sırada kapının önünde bekleyen bir kişinin üzerine düştü. Yoldan geçen anne ve çocuğu ise kaçarak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Ferizli Ağacık Mahallesi'nde yaşayan İ.G.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini 'polis' olarak tanıttı. Bu kişiler İ.G.'ye, "Adın FETÖ soruşturmasına karıştı. Hakkında yakalama kararı çıktı. Biz senin masum olduğunu biliyoruz. Ancak operasyonda kullanmak üzere evde ne kadar nakit para varsa bize getirmelisin" dedi. İ.G. bunun üzerine evinde bulunan 50 bin TL, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin Euro'yu alarak, dolandırıcıların verdiği adrese gitti. İ.G., dolandırıcıların talimatları doğrultusunda, Orhan Camii'nin karşısına park ettiği aracın içine paraları bırakıp, sağ kapıyı açık bırakarak uzaklaştı. Daha sonra dolandırıcılardan biri, araçtan paraları alıp, kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan İ.G., polis merkezine gitti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları incelemesi sonucu A.G.'nin kimliğini tespit etti. A.G., İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. A.G., emniyetteki ifadesinde taksici olduğunu, tanımadığı bir kişinin kendisini arkadaşının çantasını almak için Sakarya'ya götürmesini istediğini ve 500 liraya Adapazarı'na getirdiğini söyledi. A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Detayı

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- Şüphelinin telefonla konuşarak yürümesi

- Park halindeki aracın kapısını açarak para dolu poşeti alması

- Yürüyerek uzaklaşması

- Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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