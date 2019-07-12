DHA YURT BÜLTENİ - 16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da(2), Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Daha sonra yapımı tamamlanan ve 16 Temmuz Salı günü açılışı yapılacak olan Şehir Hastanesi’ne gelen Bakan Koca, burada incelemelerde bulundu. “ŞEHİR HASTANELERİ CUMHURBAŞKANI’MIZIN HAYALİYDİ” Şehir hastanesinin hazırlıklarını yerinde görmek için buraya geldiğini belirten Bakan Koca, “Salı günü hasta kabulüne başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'benim hayalim' dediği şehir hastanelerinden 10'uncusu açılmış olacak. Bin 355 yataklı, 475 bin metrekare kapalı alanlı, 49 ameliyathanesi olan son derece yetkin bir şekilde planlanmış bir hastanemiz. Yer yer üniversite ile de işbirliğinde olan Türkiye GENOM ve Türkiye kanser gen projeleri ile ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir hastane olarak da önemli bir sağlık üssü olacak” dedi. BURSA ŞEHİR HASTANESİ YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERECEK Şehir hastanelerini bulundukları bölgede en kapsamlı hizmeti veren yerler olması için yaptıklarını söyleyen Bakan Koca, “Hastanın başka illere sevk edilmeyeceği hastaneler olarak kurguluyoruz. Güney Marmara bölgesinde 5 milyona yakın vatandaşımıza hizmet etmek üzere konumlandırılmış bir hastane. Ulaşımla ilgili de çalışmaların ciddi şekilde yürütüldüğünü gördük. Bu anlamda kamulaştırmayla da ilgili acil olarak çıkması için Cumhurbaşkanımızın onayıyla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte çalışacağız. Ayrıca taşınan hastanelerin de sağlık ve eğitim amaçlı kullanılacağını, sağlık turizminde önemli bir mesafe kat edeceğimizi, Bursa'nın termal turizminin de çok önemli olacağının hedefindeyiz” dedi.

Bakan Koca, Bursa’daki programlarının tamamlanmasının ardından İstanbul’a hareket etti. Görüntü Dökümü:

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-Bakan Koca'nın hastaneyi gezmesinden detaylar

-Bakan Koca'nın açıklaması Süre:3.49 Boyut: 428 MB

Haber: Muammer İRTEM

Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) =========== Adalet Bakanı Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti (2)

NİĞDELİLERLE SOHBET ETTİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaretinin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile buluştu. Kentteki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Gül, valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Sokakta kent sakinleriyle sohbet eden Gül; Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Camgöz, Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ve Niğde Baro Başkanı Osman Çimen ile bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından Bakan Gül, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Görüntü-Dökümü

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- Valilik ziyareti

- Sokakya vatandaşlar ile sohbet etmesi

- Niğde İl Başkanlığı ziyareti

- Niğde Belediye Başkanlığı ziyareti

- Niğde Adliyesi ziyareti

SÜRE:01'45" BOYUT: 115 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ================== Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası HATAY'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Zor'u (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra, cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen Havva Zor (35), 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. 23 Ocak'ta Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Havva Zor, bir çocuğunun babası eşi Mikail Zor ile kavga etmeye başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Havva Zor, eşini evde bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra eşinin cesedini 4 parçaya ayıran Havva Zor, oturdukları 3 katlı evin arkasındaki bahçesine gömdü. Komşularının, çiftin kavga ettiğini, ardından Havva Zor'un evin arkasına açtığı çukura battaniye gömdüğünü ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen Havva Zor, eşini öldürüp arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, evin bahçesine 4 parçaya ayrılarak battaniye ile gömülen Mikail Zor'un cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Gözaltına alınan Havva Zor hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

15 YIL HAPİS CEZASI İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu yargılanan 2 çocuk annesi Havva Zor için kadın platform üyeleri de takipçi oldu. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Havva Zor için mahkeme 'haksız tahrik indirimi' yaparak 18 yıl mahkum etti. Zor'a iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, cezasını 15 yıla düşürdü. TEMYİZE KADAR GİDECEĞİZ İskenderun Kadın Platformu adına avukat Mehtap Sert, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Meşru müdafaa konusunda hala ısrarcıyız. Beraat etmesi konusunda savunmamızı yaptık. Havva, kızını taciz eden kocasını öldürmüştü. Havva’nın öldürdüğü kişi şizofren ve şiddetle ilgili ağzından çıkan her şeyi uygulayan bir kişi. Kızını da öldüreceğine dair beyanda da bulunmuş bu anlamda meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerekiyordu. Haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimlerini uygulanması olumlu bir gelişme. Takipçisiyiz, temyize kadar gideceğiz" dedi. Görüntü Dökümü

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-Adliye binası önünde kadın platformu üyeleri

-Avukat Mehtap Sert'in açıklaması

SÜRE: 0,52 sn BOYUT:39 mb Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ================ Bulgar heyetten Keşan'a ziyaret MÜBADELE döneminde Türkiye’den Bulgaristan’a göç edenlerin torunları tarafından kurulan Bulgaristan Trakya Derneği üyeleri, Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi'ni ziyaret etti. Bulgaristan Trakya Derneği Başkan Yardımcısı Bojana Bogdanova ve Bulgar folklor grubu, Keşan Belediyesi'ni ziyaret etti. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “Aslında komşu değil hemşehriyiz. 1913’te mübadele döneminde hepimiz göç edenlerin torunlarıyız. Türkiye’den Bulgaristan’a, Bulgaristan’dan da Türkiye’ye göçler yaşandı. Aynı topraklarda yüzyıllarca beraberce yaşadık. Dilimiz, dinimiz ayrı da olsa kardeşiz, birbirimizden farkımız yok. Ben de Bulgaristan göçmeniyim. Sizleri Keşan’da ağırladığımız için çok mutluyuz” dedi. Trakya Derneği Başkan Yardımcısı Bojana Bogdanova da, “Barış ve mutluluk içinde beraberce yaşamak adına buradayız. Biz de sizi Bulgaristan’da karşılamak ve misafir etmek istiyoruz. Hep birlikte mutlu ve güler yüzlü olalım. Bulgaristan’da oturduğum sokağın adı Keşan. Keşan’da olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Sizin aracılığınızla Keşan’ı tanıdığımız için çok mutluyuz. Gelecekte büyük organizasyonlarda yine birlikte hareket etmek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bulgar heyeti, bereketi simgeleyen hediyelerini Başkan Helvacıoğlu’na verdi ve kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi. Helvacıoğlu da heyete içinde tohum da olan kalem ve belediye faaliyetlerini anlatan broşür ve hediyelerin yer aldığı çantalar takdim etti. Görüntü Dökümü

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-Bulgar heyetin karşılanması

-Karşılıklı hediyeler verilmesi

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu konuşması

-Trakya Derneği Başkan Yardımcısı Bojana Bogdanova'nın konuşması

-Bulgar folklor grubunun gösterisi

-Bulgar korosunun konseri

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ========================== Trafiği durdurup yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi ESKİŞEHİR’de çevre yolunda aracıyla ilerleyen ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü, trafiği durdurup yaşlı bir kadının koluna girerek yolun karşısına geçirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük takdir topladı. 71 Evler Mahallesi’nde oturan yaşlı bir kadın, çevre yolundan karşıya geçmek istedi. Ancak yoğun trafik nedeniyle bir türlü fırsat bulamadı. İsmi öğrenemeyen bir sürücü ise aracını ve trafiği durdurarak koluna girdiği kadını yolun karşısına geçirdi. Aynı yoldaki bir işyerinde çalışan Ahmet Acar, bu anları cep telefonuna kaydederek ‘örnek davranış’ başlığıyla sosyal medyada paylaştı. Sürücünün herkese örnek olduğunu ifade eden Acar, “Dün öğlen saatlerinde yaşlı bir teyze yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. O sırada bir beyaz araç durdu. Aracından indikten sonra trafiği durdurdu. Teyzeyi yolun karşısına geçirdi. Elini öptü ve aracına binerek yoluna devam etti. Çok duygulandım, bu ülkede böyle insanlarda varmış demek ki. İnsanlık ölmemiş o sürücüye çok teşekkür ederim” dedi.