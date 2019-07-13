DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ceylanpınar’da anız yangını
ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan anız yangınında itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerine ait TOMA'lar ile müdahale edildi.
Öğleden sonra Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırındaki anızlar bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri TOMA'larla müdahale etti. Bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 100 dönümlük anız kül oldu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını devam ettirdiği alanda olası yangın ihtimaline karşı tedbirler artırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları
- Genel detay görüntüler
- Küle dönen arazi
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB
Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)
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Zonguldak'ta 'gemi söküm tesisi istemiyoruz' eylemi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine yapılacağı öne sürülen gemi söküm tesisiyle ilgili çevre örgütleri ve birçok kişi, ilçe sahilinde toplanıp, eylem yaptı.
Kilimli ilçesine gemi söküm tesisi yapılacağı iddiaları üzerine ilçe sahilinde toplanan çevre örgütleri ve birçok kişi basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, siyasi parti temsilcileri ve belde belediye başkanları katıldı. TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, kurulması gündemde olan tesisin zararlarına dikkat çekerek, "Zonguldak, sanayi kirliliği açısından ne yazık ki, vahim problemler yaşayan bir şehir. İlimizin Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı ve Muslu Beldelerinde şu anda 3 bin 335 megavat kapasiteyle çalışan 7 termik santral var. Şehrin 2 tarafında 2 demir çelik fabrikası varken bugün bu güzelim sahile, Kilimliye gemi söküm tesisi yapılacak olması bizi gerçekten çok endişeye sevk etti. Bu tesis orada çalışacaklar için iş imkanı diye sunuluyor ama burası hem çalışacak işçilerin sağlığını tehdit edecek, belki hastalanıp ölmelerine sebep olacak. Hem de bulunduğu yerden an az 25- 30 kilometre çapındaki alana rüzgarla açığa çıkan zehirli maddeler başta asbest ve ağır metaller yayılacağı içinde insan sağlığı, canlı sağlığı ve çevre sağlığı içinde büyük problemler taşıyacak. Biz tabi ki yöremizde iş-aş isteriz ama bölgemizde yine kirli sanayi istemiyoruz" dedi.
'GEMİ SÖKÜM TESİSİ İSTEMİYORUZ'
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da yapılması gündemde olan gemi söküm tesisinin bölge için daha çok zarar getireceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Kilimli'de 7 termik santral kuruluyor. Doğamız kirletiliyor. Sanki yetkililerin elinde bir silgi olsa Zonguldak ilini Kilimli’den başlayarak silecekler. Çocuklarımızı, teyzelerimizi yok sayıyorlar. Sadece huzur ve sağlık isteyen insanları, sokak hayvanlarını, denizdeki balıkları, gökteki kuşları yok sayıyorlar."
HALK TEPKİLİ
İlçede oturan ve eyleme katılan Nezaket Kurtul (83), termik santrallerle bahçelerinde meyve yetişemez olduğunu, gemi söküm tesisiyle de sağlıklarının daha çok bozulacağını ifade ederek, "Bizi sahipsiz sanıyorlar ama biz sahipsiz değiliz. Evvela Allah var. Kilimli’yi neden böyle yaptılar? Kilimli sessiz değil. Bugün mahallede komşumuzun oraya gittim üzümleri olmadan kurumuş yere dökülmüş. Orada durup ağladım, nasıl böyle olur. Buraya gemi söküm tesisi istemiyoruz. Ölürüm yine karşılarında dururum" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından ilçe halkı bölgeye gemi söküm tesisi yapılmaması için imza kampanyası başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Basın açıklamasından detaylar
-Yapılan basın açıklamaları
-Pankart ve vatandaşlardan detaylar
-Gemi Söküm Tesisi için ayrılan alandan detaylar
-Detaylar
Boyut: (735 MB)/
HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)
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Ucuz ekmek satan fırıncı mahkeme kararı sonrası zam yapmak zorunda kaldı
Bursa'da 400 gram ekmeği 1 liraya satan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız rekabet iddiasıyla suçlanan fırıncı, mahkemeyi kaybedince zam yapmak zorunda kaldı. Ekmek fiyatları 1,25 liraya çıkarken, fırıncı Kazım Balaban mecburi zammı duyurdu.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban, 30 yıldır unu peşin satın alıp kira ve komisyon ödemediği için ucuz fiyatla ekmek satıyordu. İlçe halkının da bu yönüyle beğenisini kazanan fırıncı Kazım Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi. Uzun müddet ucuz ekmek satmak için mücadele eden fırıncı, hakkında açılan davayı kaybedince istemeyerek de olsa ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı. Balaban, kararı ise iş yerinin duvarına astığı yazıyla duyurdu. 30 yıldır bu fırından ucuz ve kaliteli ekmek alan müşteriler de karara oldukça tepkili. 1 liraya satılan 400 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa çıkarken, 2 liraya satılan 800 gram ekmek 2 lira 50 kuruşa satılmaya başlandı.
Görüntü dökümü;
-Fırından detaylar
-Röportaj
-Zam duyurusundan detaylar
Süre: 54 saniye, Boyut: 65 MB
Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA)
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'Altın Karagöz' Gürcistan'ın
Bursa'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki '33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda birinciliği elde eden Gürcistan ekibi, 'Altın Karagöz'ün sahibi oldu.
'33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', görkemli final gecesine sahne oldu. Dünyanın 21 ülkesinden gelen dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Final gecesinde Arjantin, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Dağıstan, Filipinler, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuela’dan gelen dansçılar, 5’er dakikalık gösteriler yaptı.
GÜRCİSTAN EKİBİ BÜYÜK COŞKU YAŞADI
Bursa’da coşkulu ve renkli anlara imzasını atan 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi Gürcistan, ikincisi Türkmenistan ve üçüncüsü Bulgaristan, ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı. Yarışmada, yöresel kültürleri yansıtan sahne performansları ile Meksika ve Dağıstan da mansiyon ödülüne hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, organizasyonun Bursa’da barış, kardeşlik ve dostluk rüzgarları estirdiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm ekiplere teşekkür etti. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Başkan Yardımcısı Ahmet Erdönmez de konuk ülke ekiplerine katılım belgelerini takdim etti.
Görüntü dökümü
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-Gürcistan'ın gösterisinden detaylar
-Diğer ülkelerin gösterisinden detaylar
-Birincinin açıklanması ve kutlamalar
-Drone görüntüsü
Süre: 4.16 dakika, Boyut: 447 MB
Haber: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)
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