DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ceylanpınar’da anız yangını

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan anız yangınında itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerine ait TOMA'lar ile müdahale edildi.

Öğleden sonra Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırındaki anızlar bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri TOMA'larla müdahale etti. Bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 100 dönümlük anız kül oldu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını devam ettirdiği alanda olası yangın ihtimaline karşı tedbirler artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları

- Genel detay görüntüler

- Küle dönen arazi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Zonguldak'ta 'gemi söküm tesisi istemiyoruz' eylemi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine yapılacağı öne sürülen gemi söküm tesisiyle ilgili çevre örgütleri ve birçok kişi, ilçe sahilinde toplanıp, eylem yaptı.

Kilimli ilçesine gemi söküm tesisi yapılacağı iddiaları üzerine ilçe sahilinde toplanan çevre örgütleri ve birçok kişi basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, siyasi parti temsilcileri ve belde belediye başkanları katıldı. TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, kurulması gündemde olan tesisin zararlarına dikkat çekerek, "Zonguldak, sanayi kirliliği açısından ne yazık ki, vahim problemler yaşayan bir şehir. İlimizin Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı ve Muslu Beldelerinde şu anda 3 bin 335 megavat kapasiteyle çalışan 7 termik santral var. Şehrin 2 tarafında 2 demir çelik fabrikası varken bugün bu güzelim sahile, Kilimliye gemi söküm tesisi yapılacak olması bizi gerçekten çok endişeye sevk etti. Bu tesis orada çalışacaklar için iş imkanı diye sunuluyor ama burası hem çalışacak işçilerin sağlığını tehdit edecek, belki hastalanıp ölmelerine sebep olacak. Hem de bulunduğu yerden an az 25- 30 kilometre çapındaki alana rüzgarla açığa çıkan zehirli maddeler başta asbest ve ağır metaller yayılacağı içinde insan sağlığı, canlı sağlığı ve çevre sağlığı içinde büyük problemler taşıyacak. Biz tabi ki yöremizde iş-aş isteriz ama bölgemizde yine kirli sanayi istemiyoruz" dedi.

'GEMİ SÖKÜM TESİSİ İSTEMİYORUZ'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da yapılması gündemde olan gemi söküm tesisinin bölge için daha çok zarar getireceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kilimli'de 7 termik santral kuruluyor. Doğamız kirletiliyor. Sanki yetkililerin elinde bir silgi olsa Zonguldak ilini Kilimli’den başlayarak silecekler. Çocuklarımızı, teyzelerimizi yok sayıyorlar. Sadece huzur ve sağlık isteyen insanları, sokak hayvanlarını, denizdeki balıkları, gökteki kuşları yok sayıyorlar."

HALK TEPKİLİ

İlçede oturan ve eyleme katılan Nezaket Kurtul (83), termik santrallerle bahçelerinde meyve yetişemez olduğunu, gemi söküm tesisiyle de sağlıklarının daha çok bozulacağını ifade ederek, "Bizi sahipsiz sanıyorlar ama biz sahipsiz değiliz. Evvela Allah var. Kilimli’yi neden böyle yaptılar? Kilimli sessiz değil. Bugün mahallede komşumuzun oraya gittim üzümleri olmadan kurumuş yere dökülmüş. Orada durup ağladım, nasıl böyle olur. Buraya gemi söküm tesisi istemiyoruz. Ölürüm yine karşılarında dururum" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından ilçe halkı bölgeye gemi söküm tesisi yapılmaması için imza kampanyası başlattı.