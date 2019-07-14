DHA YURT BÜLTENİ - 16

Hakkari'de çatışma: 3 asker şehit HAKKARİ'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Çatışmada 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkari kent merkezi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. Çatışmada ayrıca PKK'lı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü bildirildi. BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI İçişleri Bakanlığı da çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."

Haber: ANKARA, (DHA) ============================== Bahçeli: FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir (2)

BAHÇELİ ÇANKIRI'DA KONUŞTU MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'daki programın ardından Çankırı'ya geçti. Çankırı Belediyesi'ni ziyaret eden Bahçeli, çıkışta toplanan kalabalığa seslendi. Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından partilerine emanet edilen belediyeleri ziyaret ettiğini bu kapsamda Çankırı'da bulunduklarını söyledi. Bahçeli, yerel seçimde partilerine destek veren Çankırılılara teşekkür ederek, kentin gelişmesi, güçlenmesi için çalışacaklarını belirtti. 'DOĞU AKDENİZ'DEN TAVİZ DEMEK, ANTALYA'DAN TAVİZ DEMEKTİR' Bahçeli, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de sıkıştırıldığını, 'Yavuz' ve 'Fatih' isimli sondaj gemilerinin haklı ve meşru faaliyetlerinin tüm muhasım çevreleri tedirgin ettiğini kaydetti. Türkiye'nin egemenlik haklarıyla birlikte uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkilerini kullanarak Doğu Akdeniz’de seferde olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, ABD, İtalya, Fransa ve hatta bazı Körfez ülkeleri Akdeniz’de cirit atarken, 'Türkiye’ye ne geziyorsun oralarda 'demek, 'vazgeç bu işten' diye dayatmalarda bulunmak pişkinliktir, utanmazlıktır. Dünya dibimizdedir, savaş gemileri vızır vızır çevremizde dolaşmaktadır, buna ilgisiz kalmamız, kulağımızın üstüne yatmamız, dahası makus talihe rıza göstermemiz üst perdeden dikte edilmektedir. Doğu Akdeniz’den taviz demek, Antalya’dan, Mersin’den, Lefkoşe’den taviz demektir. Doğu Akdeniz’e sırt dönmek, vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demektir. Eğer hakkımızı aramazsak, hem haktan, hem de şereften mahrum olmak, kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeğidir" dedi.

'PKK'NIN SİYASİ APARATI HDP'DİR' Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı başlatılan 'Pençe 2 Harekatı'na değinen Bahçeli, şunları söyledi: "Hakurk, Kandil ve çevresinin tepeden tırnağa temizliği artık beka meselesidir. Ya kanlı terör bitecek, ya da terör milli birliğimizi kemirecektir. Ya zalimler imha edilecek, ya da mazlumlar kaybedecektir. Dikkat ediniz, HDP’yle ittifak yapanlar, terör karşısında seslerini çıkarmıyorlar. Çünkü tarafları bellidir, safları netleşmiştir. İP’i Meclis sıralarına taşıyan, koltuklarına oturtan PKK’nın siyasi aparatı HDP’dir. CHP’ye hem 31 Mart’ta, hem de 23 Haziran İstanbul seçiminde destek veren mihraklar bilinmektedir. Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK’lı hainler, 15 Temmuz’da işgale kalkışan FETÖ’cüler CHP’nin, İP’in yoldaşı, kader ortaklarıdır. Bunlar S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi’nin etaplar halinde ülkemize gelişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir." ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

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ŞİFRE: dha Ramazan SARICA/ÇANKIRI, (DHA) ======================= Çanakkale’de 31 kaçak yakalandı ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 31 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi İğdeli burun mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaçaklardan görüntü.

Kaçaklara yardım yapılmasından görüntü. Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ===========================

Kazada ölen, aynı aileden 3 kişi gözyaşları ile uğurlandı SİVAS'ta otobüs ile otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden Ahmet Güven (52) ve eşi Zeliha Güven (47) ile kızları Merve Aydemir (25) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Ağrı'dan, Bursa yönüne giden Mahmut Kandemir yönetimindeki 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile Ahmet Güven yönetimindeki 05 AY 852 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücü Ahmet Güven ve eşi Zeliha Güven olay yerinde, kızları Merve Aydemir ise yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan, Merve Aydemir'in oğlu Eymen Gazi Aydemir (4) ise aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. EŞİNİN TABUTUNA SARILARAK AĞLADI

Kazada hayatını kaybeden Ahmet-Zeliha Güven çifti ile kızları Merve Aydemir'in otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeleri ailelerine teslim edildi. Anne, baba ve kızları için Hafik ilçesinde cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakiben Hafik Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Mustafa Yüksel Karadağ, İlçe Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında Merve Aydemir'in 6 yıllık eşi Mert Aydemir gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Aydemir'i arkadaşları teselli etti. Aydemir, ölen eşi Merve'nin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler ilçe mezarlığına defnedildi.

Kazadan yaralı kurtulan küçük Eymen Gazi Aydemir'in ise tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Merve Aydemir'in eşi Mert Aydemir'in üzüntüsü

-Cenazelerin götürülüşü

-Ölenlerin fotosu Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/HAFİK(Sivas), (DHA) ================= Atlı Dayanıklılık 2019 Türkiye şampiyonası sona erdi ESKİŞEHİR’de Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile düzenlenen ‘2019 Atlı Dayanıklılık’ Türkiye şampiyonasına 13 spor kulübünden 54 at ve 36 sporcu katıldı. Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde 13-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Isparta, Burdur, Nevşehir illerinden 13 atlı spor kulübüne ait yaklaşık 54 at ve 36 sporcu katıldı. 2019 Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası müsabakaları kapsamında gerçekleştirilen 6 etabın ardından yarışmacılar ödüllerini aldı. Ödül törenine ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Mahmudiye Kaymakamı Salih Sak, Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil, Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAYAD) Başkanı Yener Kaya katılım gösterdi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, en hızlı gelişen binicilik branşının Atlı Dayanıklılık olduğunu ifade ederek, “Bugün yaptığımız Atlı Dayanıklılık branşı Türkiye Şampiyonası. Bizim 4 tane branşımız var. Engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık ve engelli araziden oluşan atlı dayanıklılıktan oluşan karışık bir yarışma. Bunların içinde en hızlı gelişen atlı dayanıklılık. Bize de en uygun olan branşımız. Bu branşta kullanılan at, safkan Arap atı veya yerli atlar. Dolayısıyla bizim memleketimizde yetişen atlar. Diğer branşlardaki atları ithal ediyoruz. Ülkemizde yetişmiyor. Atlı Dayanıklılık branşı hızlı gelişiyor. Bu yıl Avrupa şampiyonasına da birtakım olarak katılacağızö şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

-Atıf Bülent Bora ile röp

-Atlardan detay

-Ödül töreninden detay

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Abdullah DEMİR-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,(DHA)- ====================== Hapis cezası alan 'Pucca', İzmir'de okurlarıyla buluştu SOSYAL medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'uyuşturucuya özendirme' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılan, 'Pucca' takma adlı sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kitabevinde okurlarıyla buluşup, 'Peki Ya Şimdi' isimli kitabını imzaladı. Karagöz, ceza almasıyla ilgili, "İtirazımızı yaptık ve bekliyoruz" dedi.