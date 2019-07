DHA YURT BÜLTENİ - 16

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Merve Aydemir'in eşi Mert Aydemir'in üzüntüsü

-Cenazelerin götürülüşü

-Ölenlerin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/HAFİK(Sivas), (DHA)

Atlı Dayanıklılık 2019 Türkiye şampiyonası sona erdi

ESKİŞEHİR’de Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile düzenlenen ‘2019 Atlı Dayanıklılık’ Türkiye şampiyonasına 13 spor kulübünden 54 at ve 36 sporcu katıldı.

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde 13-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Isparta, Burdur, Nevşehir illerinden 13 atlı spor kulübüne ait yaklaşık 54 at ve 36 sporcu katıldı. 2019 Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası müsabakaları kapsamında gerçekleştirilen 6 etabın ardından yarışmacılar ödüllerini aldı. Ödül törenine ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Mahmudiye Kaymakamı Salih Sak, Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil, Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAYAD) Başkanı Yener Kaya katılım gösterdi.