DHA YURT BÜLTENİ-16

GECE GİRDİĞİ DENİZDE KAYBOLAN TURİZMCİ KADIN ÖLÜ BULUNDU ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün gece serinlemek için girdiği denizde kaybolan turizmci Şerife Yörükoğlu'nun (49) cansız bedeni bulundu. Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı turizm bölgesinde pansiyon işleten Şerife Yörükoğlu, dün gece yarısı serinlemek için denize girdi. Yanındakilerin uyarılarına rağmen dalgalı denize giren Yörükoğlu, bir süre sonra dalgaya kapılarak gözden kayboldu. Pansiyon çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 105 ve TCSG 70 Bot Komutanlıkları, Jandarma Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden oluşan 70 kişilik ekip, denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaları, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel yönetti.

Ekipler bugün saat 11.30 sıralarında Çıralı-Ceneviz Koyu arasında Şerife Yörükoğlu'nun cesedini buldu. Yörükoğlu'nun cansız bedeni kıyıya çıkarıldığında eşi, kızı ve oğlu gözyaşı döktü. Yörükoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Görüntü Dökümü

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Botların sahile yaklaşması

Cenazenin denizden sahile çıkartılması

Cenaze götürülürken kızının acı feryatları

151- 01:22"

Levent YENİGÜN- Emrah GÜL/KEMER (Antalya), (DHA) - =============================================== CAMİDE UYUYAKALDI, GECE İKİNCİ KATTAN ATLAYINCA YARALANDI ÇANAKKALE'de iki katlı camide namaz sonrası uyuyakalan E.D., gece yarısı kalkıp, kapıları kilitli olan caminin üst kat penceresinden atlayınca, ayağını burkup hastanelik oldu. Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Yalı Camii'nde meydana geldi. İkindi namazını camide cemaatle birlikte kılan E.D., ardından ikinci kata çıkıp, uykuya daldı. Camide akşam ve yatsı namazları kılınmasına karşın E.D. uyanmadı. Caminin imamı Kadir Çekiç, yatsı namazının ardından kapıyı kilitleyip çıktı. Gece yarısı uyanıp, kapı kilitli olunca dışarı çıkmayı başaramayan E.D., çok susayınca ikinci kattaki pencereyi açıp bahçeye atladı. Ayağı burkulan ve acı içinde kıvranan E.D'yi gören cami tuvaletlerinde görevli Ertuğrul İnebolu, telefonla imamı arayıp durumu bildirdi. İmam Çekiç de polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.D. ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Cami imamı Kadir Çekiç, "Vatandaş ikindi namazında da camideydi. Camiye girince uyuya kalmış. Yukarıda olduğundan haberimiz yoktu. Kapıyı kilitlemiştik. Susamış, su içmek için ikinci kattan atlamış. Caminin ön tarafından ayakkabılığın üzerine atlıyor. Ayağı burkulmuş. Olay sonrası bana bilgi verdiler, gelince bu manzarayla karşılaştım" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yalı Camiinden genel ve detay görüntü.

-Camiden atlayan ve ayağı burkulan vatandaşa müdahale ve ambulansla hastaneye götürülmesinden görüntü.

-Ertuğrul İnebolu ile röp.

-Kadir Çekiç ile röp. Haber-Kamera: ÇANAKKALE, (DHA) ================ KADIN KUAFÖRÜNE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI KİLİS’te, kadın kuaför salonuna av tüfeği ile farklı zamanlarda iki kez ateş açan ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli polis tarafından yakalandı. Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde T.D. ile O.Ç’nin çalıştırdığı kadın kuaförüne geçen hafta gece saatlerinde av tüfeği ile ateş açıldı. Bugün yine aynı kuaför salonuna av tüfeği ile ateş açılması sonucu O.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada kuaföre ateş açan şüphelinin S.Ö. olduğunu belirledi. Kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler S.Ö.'yü Polateli ilçesine bağlı Ravanda köyü yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı O.Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Ambulansta yaralıya müdahale

- İşyeri camına isabet eden kurşun izi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:117MB ==================== OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Eskici (62) yönetimindeki 16 Y 7448 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Süngü'ye (78) çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Süngü'nün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan otomobilden genel görüntüler

-Hastaneye kaldırılan yaralı adam

-Yaralı adamın sedyeyle taşınması 00:00:38 SN - 72,5 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(Bursa), (DHA)

======================== MALKARA'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Malkara - Hayrabolu karayolunun Kiremitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrabolu istikametine giden Kazım Uysal (67) yönetimindeki 59 LV 476 plakalı traktör, dönüş yapmak istediği Erkan Ateş (46) yönetimindeki 59 EG 172 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, dönüş yapmak için bekleyen Özay Şentürk (50) yönetimindeki 59 ED 529 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüsü Erkan Ateş ile yanında bulunan Musret Camdere (53) yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonette bulunan Musret Camdere araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Camdere, kaza kırım ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Musret Camdere, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Malkara-Hayrabolu karayolunun yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılması

Yaralıların ambulansa alınması

Kaza yapan araçlardan detay

Traktör ile otomobil sürücüsünün olayı anlatması

Kaza yapan araçlardan detay

Olay yerinden detay

Ulaşıma kapanan yoldan detay Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- ======================== UZUNGÖL'DE IRAKLI GRUP İLE GERGİNLİK TRABZON'un Çaykara ilçesinde ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılar ile fotoğraf çektiren Irak uyruklu 9 kişi ile tepki gösteren vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 11.00 sıralarında Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Kuzey Irak'tan gezi için gelen 50 kişilik grupta yer alan 9 kişi üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların tepkileri üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlarla, Iraklı grup arasında arbede yaşandı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Trabzon Valiliği'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay anı cep telefonu görüntüleri Tolga SAĞLAM/ÇAYKARA, (Trabzon), (DHA)- ========================= 5 İŞ YERİNDEN SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'te, farklı tarihlerde 5 ayrı iş yerinden sigara çalan şüpheli güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tututklandı.

Gaziantep'te, 5 ayrı market ve büfe sahibi farklı tarihlerde polis ihbar hattını arayarak sigara almak için iş yerine gelen bir kişinin istediklerini aldıktan sonra parasını ödemeden kaçtığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede hırsızlıkları gerçekleştiren kişinin M.C.E. olduğunu saptayan polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.C.E., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin markete gelişi

- Şüphelinin para gösterip sigara istemesi

- Şüphelinin sigaraları alıp kaçışı

- Market sahibinin peşinden koşması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA) =============================== Saunadan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı GAZİANTEP'te, girdiği suanada müşterilerin paralarının çaldığı öne sürülen İ.K., tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesindeki bir otelin sauna bölümünde müşterilere ait malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Saunanın güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin kamera kayıtlarından otele geldiği otomobilin plakası saptandı. Otomobilin plakasından sahibine ulaşılmasının ardından polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.K. ile otele birlikte geldiği A.G. ve Ö.R. gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.