DHA YURT BÜLTENİ-16

Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalın yakınında oynayan 6 çocuğun topu sulama kanalına düştü. Toplarını almak için suya giren çocuklar akıntıya kapıldı. Çocukları gören çevredekiler, kurtarmak için suya atladı. Çocukların 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılıp, sudan çıkarıldı. 2'si ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, CANKUR ve su altı polisleri, sevk edildi. Ekipler, kayıp çocukları bulmak için arama çalışması başlattı. Kurtarılan 4 çocuk, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuğu arama kurtarma çalışması sürüyor.

ADANA'da, sulama kanalına düşen toplarını almak isterken suya kapılan 6 çocuktan 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılırken 2'si kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, 2 çocuk için arama çalışması başlattı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Astsubay Osman Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Efe ile ikizi Eren Birol, arkadaşları Mehmet Aktaş'ı (14) da yanlarına alarak evlerine 1 kilometre mesafedeki Kemaliye Göleti'ne gitti. Üç çocuk etrafı tel örgülerle çevrili gölet alanına tel örgülerin kenarından girdi. Gölet kenarındaki çamurluk alanda kayarak eğlenen 3 arkadaştan, iddiaya göre Efe Birol, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre derinliğindeki gölete düştü. Eren Birol da ikizini kurtarmak için panikle suya atladı. İki kardeş bir süre sonra suya batıp, çıkarak gözden kayboldu. Bunun üzerine yanlarındaki arkadaşları Mehmet Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Karadan ve botla gölette arama çalışması başlatılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nden dalgıç istendi. Dalgıç polisler, ikizleri suya düştükleri yerde balçığa saplanmış halde buldu. Dalgıç polisler, önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkardı. İkizlerin sudan çıkartılan cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÇOCUKLARININ ARDINDAN AĞITLAR YAKTI

Yapılan otopsinin ardından ikizlerin yakınları tarafından alınan cenazeleri, ilk olarak Kemaliye Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Üç çocuğundan 2'sini kaybetmenin acısını yaşayan Aliye Birol, sinir krizi geçirdi. Evlatlarının arkasından "Bekleyin ben de yanınıza geliyorum. Önce ben gidecektim. Batsın bu dünya, kopsun kıyamet" diyerek, ağıtlar yakan anne Birol'u yakınları güçlükle sakinleştirdi. Anne Birol'un ağıtları yürekleri dağladı. Baba Ahmet Birol ise güçlükle ayakta durdu. Evin önünde helallik alınmasının ardından ikizler cenazesi, Kemaliye Camisi'ne götürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Burada düzenlenen cenaze törenine çiftçilik yapan baba Ahmet Birol, anne Aliye Birol, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Bilge Altan, CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Alaşehir Müftüsü Necati Kara ve Birol kardeşlerin yakınları, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Baba Ahmet Birol, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Müftü Necati Kara'nın ikizler için ayrı ayrı kıldırdığı namazın ardından ikizlerin Türk bayrağına sarılı tabutları omuzlarda Kemaliye Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Efe Birol ve ikizi Eren Birol, burada gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.