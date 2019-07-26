DHA YURT BÜLTENİ-16

Hakkari'de 1 asker şehit oldu, 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi (3) Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) KUZEY Irak Hakurk'ta sürdürülen Pençe Harekatı operasyonunda bir grup PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız (27) için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından Şehit Yıldız'in cenazesi helikopterle Yüksekova'ya oradan da uçakla memleketi Adana Seyhan ilçesine uğurlandı. ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit eden teröristle çıkan çatışmada 1 terörist çatışma bölgesinde diğer 3 terörist de hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehit askerin cenazesi tören alanına getirilmesi

- Şehidin özgeçmişi okunması

- Dua edilmesi

- Şehidin cenazesi Tekbirlerle memleketine uğurlanması

- Genel Detay 365 MB- 3 DAKİKA 15 SANİYE HAKKARİ - DHA ============ Adana'ya şehit ateşi düştü (ek)

EKİM AYINDA EVLENECEKTİ Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın (27) naaşı öğleden sonra hava yolu ile Adana'ya getirildi. Çukurova ilçesi Bozcalar köyünde babası Talip ile annesi Şenay Yıldız, kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti. Bir süre önce nişanlanan Şehit Yıldız'ın ekim ayında Adana'ya gelip, evleneceği öğrenildi. Şehit Yıldız, yarın Sabancı Merkez Camii'nde öğle namazına mütakıp kılınacak cenaze namazının ardından Bozcalar köyünde toprağa verilecek. ADANA (DHA) ================================================ Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü (2)

VURULMA ANI KAMERAYA YANSIDI Adıyaman’da sokakta otururken yanındaki tabanca ile oynayan B.Y.,(19), silahın ateş alması ile arkadaşı Murat Kökoğlu'nu (19) başından vurdu. Hastaneye götürülen Kökoğlu, yaşamını yitirdi. Köroğlu'nun vurulma anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Kökoğlu'nun vurulma anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Vuran şüphelinin silahla oynaması

- Silahın ateş alması

- Vurulma anı Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MB ======== Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü ANTALYA'da ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, iki yangın söndürme helikopteri ve arazözlerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınyaka mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede yangın başladığının anlaşılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Antalya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından detay görüntüler

- Helikopterlerin yangın alanına suyu boşaltma görüntüleri

- Helikopterden detaylar

- Dumandan detay

- İtfaiye, arasöz ekiplerinden detay görüntüler

- Yangın çalışmalarından detaylar

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Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ============ Cehennem Deresi Kanyonu'na yoğun ilgi (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN) TÜRKİYE'nin en büyük kanyonlarından olan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu, turizm sezonun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kanyonu ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bölgedeki muhteşem doğa güzelliğine hayran kalıyor. Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin zor sığacağı kayaların arasındaki yollardan geçilerek gezilebiliyor.

BELÇİKA'DAN 2'NCİ KEZ GELDİ

Belçika'dan geldiği Artvin'de doğa gezisi kapsamında Cehennem Deresi Kanyonu'nu ikinci kez ziyaret eden Kevin Peters, "Belçika'dan geldim. Burayı daha önce fotoğraflamıştım, o fotoğraflarım bozuldu. Şimdi yeniden döndüm. Yeniden fotoğraf imkanı bulacağım. Burası dünyanın en tehlikeli kanyonu. Tüm turistler buraya gelebilir" dedi.

İlçe sakini Gülcan Kaya da, "Ardanuç Türkiye'nin saklı cennetidir. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

KANYONUN İKİ YAKASI CAM KÖPRÜYLE BİRLEŞTİRİLECEK

Kanyonun turizme açılması için Ardanuç Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Cehennem deresinde cennet yaşanıyor' adı verilen projede de ihale sürecine gelindi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yaklaşık 781 bin lira destek sağlanacak projeyle, kanyonun iki yakası, inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Cehennem Deresi Kanyonu; içerisinde gezi ve yürüyüş yollarının yer alacağı proje ile turistler için cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise, kanyonun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan projede ihale sürecine gelindiğini duyurdu. Demir, "Cehennem Deresi Kanyonu'nu Ardanuç ve Türkiye'nin önemli ve doğal turizm değerlerinden birisi. Bu güne kadar tanıtımı yapılmadığı için öncelerde pek az biliniyordu. Ama her geçen yıl ziyaretçi sayısı giderek artan bir turizm alanı oldu. Türkiye ve dünyada önemli sıralamada yer alan bir kanyon. Burası için bir proje geliştirildi. Yakında ihale süreci başlayacak. Cam bir köprü yapılması planlanıyor. Tamamlandığında da ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kanyon drone detayları (arşiv)

Ziyaretçilerin kanyonda görüntüleri

Röpler BOYUT: 534 MB HABER KAMERA: Nusret DURUR/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)- ==================== Ukraynalı Antonina, aşkı için Müslüman oldu GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan Şerif Akın'a (23) aşık olarak nişanlanan Ukrayna vatandaşı Antonina Pavlenko (23), Nizip Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Antalya'da animatörlük yaparak geçimini sağlayan Antonina Pavlenko, 3 yıl önce tanıştığı Gaziantepli Şerif Akın'a gönlünü kaptırarak nişanlandı. Dünya evine girme kararı alan çift düğün hazırlığı yaparken Pavlenko ise Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Nişanlısı ile beraber müftülüğe gelen Antonina Pavlenko, hem dinini hem de ismini değiştirmek için müracaatta bulundu. İlçe Müftülüğü tarafından müracaatı kabul edilen Antonina Pavlenko, için ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Musa Çiftçi Başkanlığı'nda törende okunan Kuran'ı Kerim'in ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getiren Pavlenko, Meryem adını aldı. Meryem'e ilçe müftüsü tarafından ihtida belgesi ile Kuran-ı Kerim ve Türkçe meali hediye edildi. Meryem Pavlenko yaptığı konuşmasında kendi hür iradesi ile Müslümanlığı seçtiğini belirterek, bundan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Müftü Musa Çiftçi ise İslam dinine geçen Meryem'i tebrik ederek yeni hayatında mutluluklar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelin Kelimiye şehadet

- Müftü Çiftçi gelin ve damatla konuşma

- Damat röp Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB ======================= Sivas'ta kadın işçiler nikah fidanı üretiyor SİVAS, Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde İŞKUR tarafından istihdam edilen kadın işçiler tarafından nikah fidanları üretiliyor. Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde bu yıl hayata geçirilen 'Nikah Şekeri Yerine Nikah Fidanı Projesi' kapsamında İŞKUR tarafından istihdam edilen kadın işçiler tarafından nikah fidanları üretiliyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında üretilen fidanlar kadın işçiler tarafından hazırlanarak paketleniyor. Yeni evlenecek çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği fidanların tanesi 3 liradan satılıyor. Sarıçam ve Karaçam'dan oluşan fidanlara Sivas'ın çevre illerinde de evlenecek çiftler yoğun ilgi gösteriyor. Nikahta dağıtılan fidanların 10 gün içerisinde toprakla buluşturulması gerekiyor. Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay, Orman Fidanlık İl Müdürlüğü'nde bu yıl nikah fidanı adı altında üretime başladıklarını belirterek, "Gelen siparişlere göre yapıyoruz. Siparişler geldiği zaman malzemelerimizle elimizde mevcut sarıçam ve karaçam fidanlarımızı ambalajlar içerisine koyuyoruz. Yeni evlenecek, nikahlanacak çiftlerimize şeker yerine nikah fidanı vermelerini tavsiye ediyoruz. Bu daha çok İlkbahar ve Sonbahar aylarında fidan dikim zamanlarında olduğu zaman fidanlarımız toprakla buluşabiliyor. Yaz aylarında da talep geldiği zaman kendilerini biz uyarıyoruz. Yaz aylarında 10 gün içerisinde bu fidanları toprakla buluşturun diyoruz. Çünkü fidanımız canlı ve topraklı ambalajı içerisinde bu şekilde üretimimize başladık. İnşallah gelen taleplere göre üretimimizi yükseltip devam edeceğiz" dedi.