DHA YURT BÜLTENİ 16

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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 21:19 | Son Güncelleme

Baraj gölüne giren genç boğuldu ŞANLIURFA'nın  Bozova ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Kılınç (19), boğuldu.

Baraj gölüne giren genç boğuldu

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Kılınç (19), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Çatak mevkiinde meydana geldi. Arkadaşları ile bölgede piknik yapan Mustafa Kılınç, iddiaya göre sıcak havadan bunalarak baraj kıyısındaki sazlık suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kılınç gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine su altı arama kurtarma polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Baraj gölü
- Gencin boğulduğu sazlık alan
- Dalgıç polislerin çalışması
-Sudan çıkarılan ceset
- Sağlık ekibinin müdahalesi
- Cesedin ambulansa alınması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: - Mehmet SEZGİN

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