DHA YURT BÜLTENİ - 16

Şırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladı CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bayburt Valiliği'nden Şırnak Valiliği'ne atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın 17 Temmuz 2019'da yayımlanan kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın yerine atanan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kente gelerek görevine başladı. Vali Pehlivan'ı, valilik girişinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. 'KAPIMIZI VATANDAŞLARIMIZA AÇIK TUTACAĞIZ'

Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Pehlivan, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada açıklamada bulunan Vali Pehlivan, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, mesai arkadaşlarıyla saygı ve sevgi temeli, vatandaş odaklı bir anlayışla çalışacaklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Elbette yurdumuzun diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Şırnak'ın da kendine has münhasır özellikleri ve güzellikleri var. Bununla birlikte yine her yerde olduğu gibi muhtelif sorunları ve ihtiyaçları var. Bizlere düşen öncellikle devam eden yatırımların en etkin, en verimli ve en kısa sürede tamamlanması için çalışmak. Sadece kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımızla değil esnafından çiftçisine, sanayicisinden siyasetçisine, basınında bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ile istiyoruz ki şehrimizi birlikte düşünelim, birlikte düşleyelim. Ve bununla ilgili adımları da belediyemizle, özel idaremizle, yerel yönetimlerimizle birlikte adımları atalım. Yatırımları etkin ve verimli hayata geçmesini sağlayalım. Tabi bunu yaparken vatandaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bütün mülki idari amirlerim olsun, idari amirlerim olsun, güvenlik birimindeki arkadaşlarım olsun kapımızı vatandaşlarımıza açık tutacağız" dedi.

Güvenliğin öncelikli konuları arasında olduğunu anlatan Vali Pehlivan, "Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizle birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi, kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi, çocuklarımızı, engellilerimizi inşallah yanımızda, yakınımızda ve onlarının yanında ve yakınında olma gayreti içerisinde olacağız. Sevgiyi merhameti hep birlikte çoğaltacağız" dedi. Görüntü Dökümü

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Vali Ali Hamza Pehlivan'ın gelişi

Vali Pehlivan'ın vatandaşlarla tokalaşması

Vali Pehlivan'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 564 MB ========== Yan bakma kavgasında yaralanan Ömer'in annesi: İzlediğim benim çocuğummuş ERZURUM'da, 'yan baktın' kavgasında Afgan uyruklu kişinin muştalı saldırısına uğrayan Ömer Faruk Özkan(20) tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Lütfiye Özkan, "Olayları sosyal medyadan duyup, izledim. 'Yazık şimdi bunun annesi ne yapıyordur?' dedim. Sonradan öğrendim ki o benim çocuğummuş" dedi.

Olay, dün akşam Yakutiye ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Afgan uyruklu grup ile Ömer Faruk Özkan ve 2 arkadaşı arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganlı gruptan bir kişi, yanında taşıdığı muşta ile vurarak, Ömer Faruk Özkan'ı yüzünden yaraladı. Özkan kanlar içinde kalırken, Afganlı grup kaçtı. Bir Afganlı ise toplanan kalabalık tarafından yakalanarak, linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekibi, Afgan genci öfkeli kalabalığın elinden cop kullanarak, kurtardı. Afganlı, polis otosuna bindirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı. Gelen takviye kuvvetler ise kalabalığı dağıttı. 'NE BAKIYORSUNUZ' DİYE SORUNCA SALDIRMIŞLAR' Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk Özkan'ın burnunda çatlak olduğu tespit edildi. Lütfiye-Ali Özkan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Ömer Faruk Özkan, 2 arkadaşıyla futbol maçına giderken, olayın meydana geldiğini anlattı. Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğunu, bu yıl üniversite sınavına girdiğini aktaran Özkan, "Sokakta 7-8 kişilik Afganlı grup vardı. Bunlar bize yan yan baktılar. Biz de 'ne bakıyorsunuz bir şey mi oldu?' dedik ve yolumuza devam ettik. İçlerinden biri arkadaşıma saldırdı. Kendisine yardım etmek isterken, biri yandan bana vurdu. Kendimi kaybettim. Çevredekiler yardımıma koştu. Kadınlar şallarını vererek aşırı kan gelen burnuma tampon yaptılar. Burnum çatlamış. Çok kan kaybettim. Ambulans geldi, beni götürdü. Daha sonra olaylar çıkmış. Bunları sosyal medyadan duydum. Bana bunu yapandan şikayetçiyim. Gece taburcu edildim şu an durumum iyi" diye konuştu.

Anne Lütfiye Özkan, "Oğlumun başına gelenlerden çok sonra haberdar oldum. Çıkan olayları sosyal medyan izledim. Hatta izlerken 'yazık şimdi bunun annesi ne yapıyordur?' dedim. Sonradan öğrendim ki o benim çocuğummuş" dedi. AFGANLI GENÇ TUTUKLANDI

Bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Afgan uyruklu M.Y.Y.(20) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ömer Faruk Özkan'ın açıklaması

-Özkan'ın akrabalarının olaya tepkisi

-Ömer Faruk Özkan'ın bba ve annesinin açıklaması

-Adliyenin dış görüntüsü Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) ================= 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı ŞANLIURFA’da, 3 kardeşi öldürüp, babalarını yaralayan Abdülselam Ç. (48), gizlendiği bir fıstık bahçesinde hırsız zannedilerek yakalandı. Yapılan incelemede cinayet şüphelisi olduğu saptanan Abdulselam Ç., 3 kardeşi öldürdüğünü itiraf ettiği sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cumartesi günü Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdülselam Çelik husumetli olduğu Güven ailesi fertleri ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Abdülselam Ç., yanındaki tabancayla baba Mehmet (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven’e (38) birbiri ardına ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 kardeş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Abdülselam Ç.'in yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Sabah saatlerinde ise vatandaşlar Maşuk Mahallesi yakınlarındaki fıstık tarlasında bir kişinin dolaştığını görünce hırsızlık yapabileceğinden şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye giden jandarma ekipleri tarladaki şüpheli kişiyi gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi kendisine yöneltilen sorulara tedirgin cevap vermesi üzerine durumundan şüphelenilerek karakola götürüldü. Buradaki incelemede hırsızlık şüphelisi olabileceği için gözaltına alınan kişinin, 3 kardeşi öldürüp, babalarını yaralayan Abdülselam Ç. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Abdülselam Ç., sorgulamasında tartıştığı 3 kardeşin ölümüne, babalarının da yaralanmasına yol açan kişi olduğunu itiraf etti. Abdülselam Ç., sorgulamasının tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilip zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri

- Cinayet şüphelisinin zırhlı araçtan indirilmesi

- Şüpheliyi adliye binasına konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 138 MB ===================== Fırat Nehri'nde kayboldu, bir haftadır aranıyor ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, sıcaktan bunalıp serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan Edip Kılıç’ı (42) arama çalışmaları bir haftadır sürüyor. Yakınları da ekiplerin çalışmalarını nehir kıyısında takip ediyor.

Serinlemek için 22 Temmuz günü Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç, suda kayboldu. Kaybolmasının ardından ihbarla bölgeye gelen ekipler, Kılıç'ı arama çalışması başlattı ancak bir haftadır süren çalışmalarda bir sonuca ulaşılamadı. 5 çocuk babası Edip Kılıç'ın yakınları da nehir kıyısında bir haftadır ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Yakınları, umutlarını kestikleri Kılıç'ın cenazesinin bulunmasını istediklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fırat Nehir kenarında bekleyenler

- Kayıp Edip Kılıç’ın yakınları açıklamada bulunması

- Kayıp Edip Kılıç’ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292MB ======================== Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Sadettin Öztürk'ün ormanlık alanda cesedi bulundu. Orman işçileri, Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü ile Kocayayla mevkii arasındaki ormanlık alanda, bir erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve yakınları tarafından bir süredir kendisinden haber alınamayan Sadettin Öztürk olduğunu belirledi.

Öztürk'ün hafta sonları Domaniç'e gelip, mantar topladığı ve balık tuttuğu iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemede de cesedin yanındaki poşetin içinde toplanmış mantar olduğu görüldü. Sadettin Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Domaniç İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.