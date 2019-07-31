DHA YURT BÜLTENİ - 16

TIR'ın çarptığı motosikletteki Yakup'tan sonra Mustafa da öldü (2)

MUSTAFA OĞUZHAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün TIR'ın çarpması sonucu yaralanan ve bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin'in cenazesi Nasreddin Hoca Mezarlığına defnedildi. Tabutunun üzerine gömleği bırakan Mustafa Oğuzhan'ın, cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta duran babası Aydın Metin, "Zor bir durum Allah kimsenin başına vermesin" diye ağladı. Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından detay Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ - AKŞEHİR KONYA DHA)) ======================= Tunceli'deki kazada ölen çift ve oğulları yan yana toprağa verildi TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde dün akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet (55) ve Hüsniye Baysal (54) çifti ile oğulları Eren Baysal'ın (30) cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Pertek çevreyolunda dün akşam saatlerinde, Ahmet Baysal yönetimindeki 24 EA 204 plakalı otomobil ile güvenlik korucusu Yılmaz Aslan'ın kullandığı 23 AAJ 804 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Baysal, eşi Hüsniye Baysal ve oğlu Eren Baysal yaşamını yitirdi. Kazada, Baysal ailesinin bulunduğu araçta bulunan Hüseyin Emik ile diğer otomobilin sürücüsü Yılmaz Arslan ve yanında bulunan Sait Şirin ise yaralandı. Yaşamını yitiren Baysal çifti ve oğulları için akşam saatlerinde Pertek Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Pertek Kaymakamı Arif Gül, Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Alevi dedesinin okuduğu dualardan sonra kılınan cenaze namazlarının ardından omuzlara alının tabutlar cenaze aracıyla Mercimek köyüne götürülüp, yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

GÜVENLİK KORUCUSU TUTUKLANDI

Baysal ailesinin bulunduğu otomobil ile çarpışan diğer otomobilin sürücüsü Yılmaz Aslan'ın tedavisi tamamlandı. Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan güvenlik korucusu Yılmaz Aslan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yaralılar Hüseyin Emik ve Sait Şirin'in tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.

BİR OĞLU SEÇİM KAVGASINDA ÖLMÜŞ

Baysal çiftinin diğer oğulları Yüksel Baysal'ın da 1 Nisan 2014 'te Bulgurtepe Tepe köyünde muhtarlık seçimi ardından çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürüldüğü, aileden geriye Burak ve Duygu Baysal kardeşlerin kaldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü

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Cemevinde yapılan cenaze töreni

Musalla taşına konan 3 cenazenin yan yana durması

Alevi dedesinin dua okuması ve cenaze namazını kılması

Cenaze namazından görüntü

Tabutların omuzlardan taşınması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 424 MB =========================== Bursa'da atık gübre havuzuna düşen 3 işçi zehirlendi BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tavuk üretim çiftliğinde çalışan işçiler Ali Türkan (47), Bahtihar Arı (38) ve Osman Öz (32), atık gübre havuzuna düştü. İtfaiye görevlilerince kurtarılıp, hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği belirlenen 3 işçiden Türkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay, İnegöl'e bağlı Gündüzlü Mahallesi'nde faaliyet gösterilen tavuk üretim tesisinde meydana geldi. Atık gübre havuzunu temizlediği sırada dengesini kaybeden işçi Ali Türkan, havuzun açık kapağından içeri düştü. Türkan'ın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları Bahtiyar Arı ve Osman Öz, hemen yardımına koştu. Türkan'ı, düştüğü atık gübre havuzundan çıkarmak isteyen Arı ve Öz de havuza düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatla 3 işçiyi düştükleri havuzdan kurtardı. Atık gübreden zehirlenen işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Öz ve Bahtiyar Arı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ali Türkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İşçiler, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan zehirlenen 3 işçinin getiriliği İnegöl Devlet Hastanesi'nde panik yaşandı. Atık gübre yüzünden hastanede alınan önlemler artırıldı. Hastane personeli ve çevredeki hastalara maske dağıtılırken, acil servis bölümü kısa süreliğine hasta girişi ve çıkışına kapatıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların ambulansla hastaneye getirilişi

-Acil Servisin dıştan görünümü

-Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) ============ Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı YOZGAT'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı H.İ.G. yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde E-88 karayolu üzerinde meydana geldi. E.D. yönetimindeki 66 LH 246 plakalı otomobil, yoluna karşısına geçmek isteyen H.İ.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan H.İ.G., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çeşitli kırıklar oluşan H.İ.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası büyük şok yaşayan araç sürücüsü E.D., çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Kaza yapan şoförün görüntüsü

-Yaralı çocuğun ambulansa konulması Haber-Kamera: YOZGAT, (DHA) ==================================== İzmir, belgeli kadın tren sürücüsüne en fazla sahip il oldu Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında, İzmir'de Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi'nde, mesleki yeterlilik kazanan 144 kişiye belgeleri törenle verildi. İzmir, toplu taşımada kullanılan hafif raylı sistem çalışanı kadınlar sayesinde 'Türkiye'de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il' oldu. Toplam 20 tren sürücüsünün 14'ünün kadın olduğu İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu, İzmir için büyük şereftir" dedi. TOBB öncülüğünde yapılan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Mahir Eller Projesi'nde mesleki yeterliliklerini tamamlayanlar için EBSO'da tören düzenlendi. İzmir'de 3 bin kişiye istihdamın sağlanacağı Mahir Eller Projesi'nin belge dağıtım toplantısına; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ile iş insanları ve kursiyerler katıldı. Ender Yorgancılar, projenin 12 ilde yürütüldüğünü belirterek, İzmir'in toplu taşımada kullanılan hafif raylı sistem çalışanı kadınlar sayesinde 'Türkiye'de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il' unvanını elde ettiğini söyledi. Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında, 30 bin kişiye anket yapılarak mesleki yetkinliklerin belirlenmesi, 20 bin kişinin mesleki yeterlilik sınavlarına alınması ve 15 bin kişinin belge almaya hak kazanarak, iş dünyasına katkı sağlaması hedeflenmekte. Eğitimini almış, nitelikli, belgeli işgücü istihdamı, daha kaliteli ürün ve hizmet üretmek açısından biz işverenler için de tercih sebebi. Proje sürecinde, idari kapasitemizi tamamlayarak, oda üyelerimize anketler uyguladık ve İzmir'in beceri ve yetkinlik haritasını çıkardık. EBSO üyesi sanayi kuruluşlarımız için vinç operatörlüğü, makine bakımcı ve çelik kaynakçısı mesleki yeterlilik sınavlarını, büyükşehir belediyemizin metro ve tramvay sürücülerine yönelik yeterlilik sınavlarını tamamladık. Kadınlarımızın istihdamını önemseyen biri olarak, kadın dostu İzmir'imizin bu proje ile bir ilke imza atmasından ayrıca mutluluk duydum. Büyükşehir belediyemizin iş birliğinde, kadın tren sürücü adaylarımızın sınavlara katılımını sağladık ve Türkiye'de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il unvanını aldık. Toplamda 20 tren sürücüsünün 14'ünü pozitif ayrımcılıktan yana kullandık ve bugün belgelerini takdim edeceğiz."

EBSO Başkanı Yorgancılar, başta metal, otomotiv, inşaat, makine, asansör ve ticaret sektörleri olmak üzere toplam 44 farklı mesleği portföylerine kattıklarını, 78 ilde 40 bin adayın mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını söyledi. 'ARA ELEMAN DEĞİL ARANAN ELEMAN OLACAKSINIZ' TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise projenin AB'nin 15 milyon euroluk desteğiyle hayata geçirildiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Sizler, mesleğin ustası, işinin erbabı olduğunuzu tescillemiş oldunuz. Sizler artık ara eleman değil aranan eleman olacak daha kolay iş bulabileceksiniz. Bundan da hem sizler hem firmalarımız ve ülkemiz kazançlı çıkacak. Mahir Eller Projesi'ni AB desteğiyle hayata geçirdik. Ülkemize 15 milyon avro hibe kaynak sağladık. Kapsama 12 il; Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa dahil edildi. Projemiz, TEPAV ortaklığında illerdeki odalarımız bünyesinde istihdam edilen ekiplerce uygulanmakta. Odalarımızın bu sürece çok değerli katkıları oldu. İşte İzmir'de EBSO bunun güzel bir örneği. Ellerini taşın altına koydular ve güzel bir iş çıkardılar. Biz de TOBB olarak Aile, Çalışma Bakanlığı'mıza bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen, mesleki yeterlilik sisteminin tam merkezinde yer aldık. Ulusal meslek standartlarının belirlenmesi ve belgelendirme hizmetinin yüksek standartlarda verilmesine kadar, birçok aşamada atkı sağladık. Mesleki Yeterlilik Belgesi, 117 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte zorunlu. Ayrıca 'ikinci el araç alım satımı' ve 'emlak' sektörlerinde de hem firma sahipleri, hem de çalışanlar için zorunlu hale getirildi. Bu olması gereken bir iş. Zira mesleki yeterlilik, hem daha sağlıklı hizmet sunmak demek hem de insanımıza daha kaliteli hayat standardı getirmek demek. Ayrıca da bu belge uluslararası geçerlilikte. Yani tüm dünyada mesleki ehliyetinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Hem bu işin hızlı yürümesi hem de belgelendirme hizmetini Türkiye'nin tamamına yaymak için TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezlerini kurduk."