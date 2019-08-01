DHA YURT BÜLTENİ-16 

Greyderin çarptığı küçük Eymen öldü EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş, greyderin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın G. yönetimindeki greyder, iddiaya göre Şükrüköy çıkışında evinin önündeki yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada çevrede toplanan öfkeli kalabalık ise greyderin camlarını taşla kırdı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Eymen Kayra Taş'ın ölüm haberini alan ailesi ve köylüler, gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sürücü Akın G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Küçük çocuğa çarpan greyder

-Kırık camları

-Küçük çocuğun üzeri örtülü cansız bedeni

-Çevrede toplananlar

-Ailesi ve köylülerin gözyaşı dökmesi

-Jandarmanın incelemesi

-Küçük çocuğun cesedinin cenaze aracına konulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- =================== Kayınpederini öldürmek için yola çıkan kişiyi polis yakaladı Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, kayınpederini öldürmek için yola çıkan ve arkadaşlarının ikna etmeye çalıştığı sırada otomobilin içinde tabancayla ateş eden Raşit U., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sakarya’da oturan Raşit U., iddiaya göre eşiyle kavga ettikten sonra Kastamonu’da yaşayan kayınpederini öldürmek istediğini söyleyerek arkadaşı Mehmet K. ile diğer arkadaşı Mesut D. yönetimindeki 34 AE 6267 plakalı otomobille bindi. Kayınpederini öldürmek isteyen Raşit U.’yu arkadaşları ikna etmeye çalıştı. Ancak Raşit U. tabanca ile ateş edince sunroof camı tuzla buz oldu. Arkadaşlarından biri Raşit U’yu ikna etmeye çalışırken, diğeri ise bir yakınına mesaj atarak durumu haber verdi. EMNİYET HAREKET GEÇTİ Olay hakkında bilgilendirilen Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karabük'e giriş yapınca tespit edilen otomobil Yeşil Mahalle'de bir akaryakıt istasyonuna girdi. Burada da arkadaşlarıyla kavga eden Raşit U., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Raşit U. emniyete götürüldü. Polis ekipleri, istasyonun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tabanca istasyonun bahçesinde gizlenmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kameralarında Raşit U’nun bir süre gezindikten sonra istasyon çalışanlarıyla tokalaştığı görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin incelemeleri

-Güvenlik kamerası Süre(04.25), Dakika(593 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK(DHA) ========================== 9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (6)

TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde ölü bulunan Yunus Emre Akyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Yunus Emre Akyol, Gürsu Kumlukalan Mahalle Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Görüntü dökümü;

-Cenazeden detaylar Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) =============================== Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup önce tekmeledi sonra öptü (2)

GÖZALTINA ALINDI İzmir'in Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği sertçe yere bırakıp, ardından tekmeleyen kişinin, hem bebeğin hem de görüntülerdeki diğer 3 çocuğun babası olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, yurt dışında yaşayan gurbetçi Türk olduğunu ve yaz tatili için Türkiye'ye geldiğini belirledikleri babayı gözaltına alıp, emniyete götürdü.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) =========================== Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Uzay Ajansı sayesinde geliştireceğimiz altyapı ve insan kaynağıyla yalnızca dünyada değil, uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya Saklıkent'te 'Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenledi. Bu yıl 22'ncisi düzenlenen şenliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu katıldı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) gerçekleşen şenliğe katılan yüzlerce uzay meraklısı, teleskop ve çıplak gözle gün batımından şafağa kadar uçsuz bucaksız gökyüzünü izleyerek kamp yaptı. '500’E YAKIN GÖKBİLİM MERAKLISINI AĞIRLIYORUZ' Şenlikte konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan 'Türkiye Uzay Ajansı' için yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada 3 gece boyunca, astronominin doğal laboratuvarı olan gökyüzünü hep birlikte gözlemleyeceğiz. Gökyüzünün gizemlerini birkaç günlüğüne de olsa keşfetme heyecanını birlikte yaşayacağız. Geçtiğimiz yıl 300 katılımcı varken, bu yıl 6 bin başvuru arasından kura ile seçilen bin 500 kadar gökbilim meraklısını burada ağırlıyoruz. Katılımın, dolayısıyla havacılık ve uzay bilimine olan merakın bu denli artıyor olmasından ayrıca memnun olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Varank, hava kararınca katılımcılarla birlikte teleskoplarla gökyüzünü izleyeceğini belirterek, "Profesyonel astronomlarımız galaksideki en yakın komşularımızdan, uzak gezegen ve yıldızlara kadar gökyüzünün ihtişamını görmenizde sizlere rehber olacaklar. Ay’ın kraterlerle kaplı yüzeyini, Satürn’ün o büyüleyici halkalarını görme fırsatı yakalayacağız. Usturlabla yıldızların yerini bulacak, her gün dünyamızı gözleyen ve iletişimimizi sağlayan uyduları yörüngelerinde yakalayacağız" diye konuştu. 'BU GECE SADECE GEZEGENLERİ DEĞİL GELECEĞİ GÖRECEKSİNİZ' Bakan Varank, Saklıkent’te kurulan kampın sıradan bir kamp olmadığını belirterek, kampın gençlere yeni ufuklar açacak bir gelecek simülasyonu olduğunu ifade etti. Varank, kamp boyunca gökyüzünü izleyenlerin yalnızca gezegenleri değil, geleceği göreceklerini belirterek, "Geleceğin Türkiye’sini işte burada bir araya gelen bilime aşık, öğrenmeye sevdalı nesiller olarak sizler inşa edeceksiniz. Biz size güveniyor, inanıyoruz. Siz, içinizdeki gençlik ateşini, heyecanını, arayışını heba etmiyor, doğru yerlerde değerlendiriyorsunuz. Siz gördüklerinizle yetinmiyor, görebileceklerinizin peşine düşüyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanının iradesiyle Türkiye’nin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini ve Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduğunu belirten Varank, "Uzay Ajansı sayesinde geliştireceğimiz altyapı ve insan kaynağıyla yalnızca dünyada değil uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Tasarımdan analize, üretimden teste, operasyondan entegrasyona kadar uzanan kabiliyetleriyle Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye’nin gelecek vizyonunun nişanelerinden biri olacak. Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetimi için adeta bir yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Yakın zamanda kamuoyuna da açıklayacağımız bu ekibin öncülüğünde, alanında uzman kadrolarla, ülkemizi havacılık ve uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getireceğiz. Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte ülkemizi hak ettiği yere, uzay ligine taşıyacağız" diye konuştu. TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLLERİ Bakan Varank daha sonra 1966 yılından bu yana verilen TÜBİTAK Bilim Ödülleri’nin 2019 yılı kazananlarını açıkladı. Bakan Varank'ın açıklamasına göre; TÜBİTAK Bilim Ödülünü, Temel Bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Gül, Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Erdal Arıkan, Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Arzu Wasti, Sağlık Bilimleri alanında Prof. Dr. Kazım Şahin kazandı. Temel Bilimler alanında Doç. Dr. Uğur Bozkaya, Mühendislik Bilimleri alanında Doç. Dr. Alper Uzun, Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, Sağlık Bilimleri alanında Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, Prof. Dr. Gülüz Nigâr Güncü, Doç. Dr. Uğur Canpolat, Sosyal Bilimler alanında Doç. Dr. Ferdane Nükhet Harmancıoğlu, Doç. Dr. Şener Aktürk, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve Doç. Dr. Gül Günaydın da TÜBİTAK teşvik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca İslam Bilim Tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına da bu yıl ilk kez Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi ödülü verildi. Ödülün sahibi, Prof. Dr. Esin Kâhya oldu.