DHA YURT BÜLTENİ-16

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (3)

KEMALPAŞA'YA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Hopa ilçesinin ardından geldiği Kemalpaşa'da halka seslendi. Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "17 yıldır iyi bir sınav verilmedi. Paket açıkladılar, dediler, 'Ekonomi iyiye gidecek'. Her seferinde kötüye gitti. Ülkenin sorunlarına hep beraber çözüm üretmek zorundayız. Biz görevimizi yapıyoruz. Krizin daha başlangıcında, geçen yılın Ağustos ayında, İstanbul'da 13 madde halinde 'Bu krizden nasıl çıkarız' diye açıkladım. Hiç kimseyi suçlamadım; memleket, vatan, bizim vatanımız. Bu vatanda herkesin huzur içinde yaşamasını istedim. Bununla ilgili düşüncelerimi açıkladım; ama her seferinde suçlandım. Ben vatandaşın derdini anlatmayayım da kimin derdini anlatacağım? 'Mutfakta yangın var, işsizlik var, Suriyelilere 40 milyar dolar para harcandı' diyorum, kızıyorlar" dedi.

'TEK DERDİM VAR, HER EVDE HUZUR OLSUN'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Borçka ilçesine geçip, belediyeyi ziyaret etti. Belediye binası önünde konuşan Kılıçdaroğlu, siyasetten zenginleşme beklentisinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kavgadan, geriliminden, düşmanlıktan yana asla değilim. Tek derdim var; bu memleketteki hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Tek derdim var; her evde huzur ve bereket olsun. Her şeye vergi veriyorsunuz. Ne yapılıyor bu paralarla? Türkiye neden üretimden koptu? Bunu sormalıyız. Bazı alışkanlıklardan da vazgeçmemiz lazım. 'İlla ben A partisine, B partisine oy vereceğim' değil kim bu memlekete hizmet ediyorsa kim siyasette zenginleşmeyi değil halkı düşünüyorsa ondan yana hepimizin tavır alması lazım. Benim siyasetten zenginleşme gibi bir beklentim yok; ama bir çocuk yatağa aç giriyorsa o benim derdimdir."