DHA YURT BÜLTENİ-16

Bursa'da orman yangını (4)

YANGIN, 7 SAATTİR SÖNDÜRÜLMEDİ Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemiyor. 7 saattir devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye erleri ve arama- kurtarma ekiplerinin alevlere müdahale edebilmesi için iş makineleri ve dozerler ile yollar açılıyor. Yangın bölgesinde kullanılan 5 itfaiye helikopteriyle havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarının sürdürülemeyeceği belirtildi. GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Alevli görüntüler

-Alevlerin ormanlık alanı sarması

-Alevli görüntü önünden anoslar Süre: 1.24 Boyut: 158 Mb Haber:Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ==================== Çanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdi ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevreciler, 'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması'nda bir araya geldi. Balaban'dan 2 kilometre yürüyen çevreciler, maden sahasına girerek, altın araması bölgesine tepki gösterdi.

Kanadalı altın madeni şirketince yürütülen maden arama faaliyetlerine tepki için bölge sakinleri ve çevreciler, 26 Temmuz'da 'Su Nöbeti' başlattı. Nöbet sürdürülürken, çevre il ve ilçelerden de bugün Kirazlı Balaban mevkisine gelen çevreciler, 'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması'nda bir araya geldi. Buluşmada bazı CHP’li milletvekilleri de yer aldı. Altın madeni şirketi tarafından ağaçların kesildiğini, altın arama faaliyetlerinde kullanılacak siyanürün kentin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na karışacağını öne süren çevreciler, tepkilerini dile getirdi. Balaban mevkisindeki konuşmaların ardından binlerce çevreci, maden sahası alanına yürüyüşe geçti. Çevreciler, 2 kilometre yürüyerek, maden sahası giriş kapısına ulaştı. Bu sırada arkasındaki kalabalık da maden sahasına girdi. Giriş kapısının açılmasını isteyen bazı çevreciler, görevlilere tepki gösterdi. Bunun üzerine kapının tamamen açılmasıyla kalabalık, maden sahasına girdi. Maden sahasında basın açıklaması yapıldı. 'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması', maden sahası içine fidan dikimiyle sona erdi.

Çevrecilerin Kirazlı Balaban mevkisine dönmesiyle 'Su Nöbeti' sürdürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kirazlı Balaban mevkiindeki çadır nöbetinden genel ve detay görüntü.

-Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması'ndan genel ve detay görüntü.

-Çevrecilerden genel ve detay görüntü.

-Maden sahası ve girişinden görüntü.

-Çevrecilerin maden sahası içine girmesinden genel ve detay görüntü.

-Maden sahası içinde çevrecilerden görüntü. Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ===================== Jandarmadan 'kaliforniyum' operasyonu DENİZLİ'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği nükleer madde operasyonunda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, yakalandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemede tozun kaliforniyum olmadığı belirlenince, herkes rahat bir nefes aldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen 6 kişinin ellerinde bulunduğunu iddia etiikleri 30 gram kaliforniyum maddesini satmaya çalıştığını öğrendi. Şüpheli 6 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, poşette toz bir madde olduğunu görünce, AFAD ekiplerini çağırdı. Maddeyi inceleyen ekipler, tozun kaliforniyum maddesi olmadığını tespit etti. Ayrıca tehlikeli bir yapısının da olmadığı belirlendi. AFAD ekipleri toz maddenin ne olduğunu belirlemek için götürdü. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin kaliforniyum maddesi diye dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının sanıldığı ifade edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 6 kişinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Maddeden AFAD ekipleri örnek alırken görüntü

- AFAD ekiplerinin otobüs terminalinde çantalarını taşıması

- AFAD aracından detay Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ================== Bakan Selçuk, Bolu'da (2)

GENÇLİK KAMPLARI PROJESİ Bolu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk burada partililerle toplantı yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk gençlik kamplarının eğitim konusunda çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle belirli dönemlerde gençlerimize bir hediye olarak ya da onların tatil dönemlerinde eğitim hususlarında daha da zenginleştirmek için düşündüğümüz projeler var. O projeler çerçevesinde de gençlik kampları çok önemli bir yer tutuyor. Mesela 'Çok okuyan, çok gezen' konusunda liseli çocuklara yönelik yaptığımız projede de eğer çocuklar dünya klasiklerinden belli eserlerinden birini okurlar ve bunu da bir video ile kanıtlar ise onları gençlik kamplarında misafir etme imkanımız olacak. Bunu okumayı zenginleştirmek, okumayı daha yükseltmek için yapıyoruz ama bir taraftan da çocuklarımızın kaynaşmasını, bütün farklı illerden gelen öğrencilerimizin bir arada tanışıp kaynaşmasını arzu ediyoruz. O yüzden de hayata geçmesini önemli buluyoruz." dedi.

Bakan Selçuk problemleri yerinde görmek için Bolu'ya geldiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bolu'da eğitim fotoğrafını çekmek ve bu fotoğrafa bağlı olarak da acaba Bolu için daha fazla ne yapabiliriz? Burada eğitimin kalitesini daha fazla nasıl yükseltebiliriz? Bunu yüz yüze gelip arkadaşlarla tartışmak, değerlendirmek ve bazı problemleri yerinde görmek istedik. Bazen Ankara'da meselenin ehemmiyeti çok güçlü bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hissedilemeyebiliyor. Onu da yüz yüze belediye başkanlarımızla, il teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla, sayın valimizle hep beraber bir değerlendirme imkanı buluyoruz." OTELLERDE İŞ GARANTİLİ TURİZM LİSESİ

Bolu'da bulunan turizm otelcilik lisesinin Bolu'nun gururu olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bolu'nun aşçılık meselesi diğer bölümler gibi bir bölüm olmaktan ziyade Bolu'nun kimliğini ortaya koyan bir meseledir. Biz önümüzdeki en yakın yatırım planında bunu devreye sokacağız. Bunu şundan dolayı çok önemsiyoruz. Biz Türkiye'de turizm otelcilik liselerinde bir paradigma değişikliğine doğru gidiyoruz. Birçok otelimizin içerisinde bu tür liselerimizi açma imkanımız, iş garantili okullar en az 2 dili bilen çocuklar yetiştirmek ve okurken belirli bir ekonomik gelirin de sağlanması şeklinde tedbirlerle ve askerlikle ilgili bazı tedbirlerin de buna eklenmesiyle bu tür okullarımızın çok daha beğeni toplamasını ve üst düzeyden puanlarla bu okullara girilmesini arzu ediyoruz. Önümüzde o kadar çok talep var ki bu turizm otelcilik liselerine yeni kurduğumuz bu modele göre açılmasını arzu eden, isteyen o kadar çok talep var ki bunların alt yapısını kura kura götüreceğiz. Çünkü alt yapı kurulmadan yapılan her iş karşımıza başka bir problem olarak çıkıyor. Bu yüzden iyi düşünülmüş, iyi taşınılmış ve fizibilitesi sağlam yapılmış bir proje olarak devam ediyor." diye konuştu.

‘MESLEKİ EĞİTİM KONUSUNDA ALDIĞIMIZ TEDBİRLER MEYVESİNİ VERİYOR’

Mesleki liselere talebin arttığını aktaran Selçuk, "İnşallah mesleki eğitim konusunda aldığımız tedbirler meyvesini veriyor zaten. İlk defa bu kadar yüksek talep var meslek okullarına. İlk defa yüzde 1'lik dilimden öğrencilerin artık meslek liselerini tercih ettiği bir dönem yaşıyoruz. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde de meslek okullarına olan talebin çok artacağını ve çok değerleneceğini göreceksiniz inşallah. Bunun Türkiye ekonomisi için çok önemli, değerli buluyorum. Bu mesele milletin meselesi. Siz milletin hizmeti için bunu yapıyorsunuz. Biz de aynı şekilde milletin hizmetinin peşindeyiz.ö Dedi. ‘ÜLKESİNİ, İNSANLIĞIN DEĞERLERİNİ GÖZETEN NESİLLER’

Bakan Selçuk ülkesini, aynı zamanda insanlığın değerlerini de gözeten nesillere ihtiyacımız olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yeni bir aşamanın yeni bir hızlanmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü dünya değişiyor. Zamanın ruhuna uygun olarak eğitim de sürekli kendini yenilemeli. Dünya ile yarışabilmek için bizim çocuklarımızın dünya standardında eğitim alabilmesi için ciddi bir altyapı kurmamız gerekiyor. Bununla ilgili her türlü zemin ve şartlar müsait. Çünkü şimdiye kadar altyapı anlamında çok büyük yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar sayesinde bu okullarımızın kalitelerinin artırılması konusunda vurgu yapabiliyoruz. Bu amaçla Bolu konusunda biraz önce değerlendirme fırsatımız oldu. Bolu'nun rakibi ya da yarışacağı şehirler Türkiye'nin diğer şehirleri değildir. Bolu'nun yarışacağı şehirler Tokyo'dur, New York'tur, Paris'tir, Londra'dır. Bizim hedefimizi sadece belli sınavlarla kısıtlamamamız gerekiyor. Bu çocukları dünyanın neresine giderse gitsin becerisi olan, başarısı olan çocuklar haline getirmemiz lazım. Bu arada da ayakları bu toprağa basacak, bu milletin değerleri ile bu milletin bu topraktaki hatırası ile barışık olan ve hürmetini eksik etmeyen çocuklar, gençler yetiştirmek durumundayız. Bu sebeple kendi ülkesini, aynı zamanda insanlığın değerlerini de gözeten nesillere ihtiyacımız var. Bunun için de ekip olarak, arkadaşlar olarak elimizden geleni yapıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Selçuk'un açıklamaları

-Detaylar

Süre: 06.53-Boyut: 772 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================== Karabük'te FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 19 gözaltı KARABÜK merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgüte bağlılığı devam ettirmek için sohbet toplantıları düzenleyen kişiler, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, finansman ve emniyet sorumluları bulunuyor. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik Karabük merkezli Zonguldak ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün yeni 'il yapılanması'nda aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral verdikleri, örgütsel bağlılığı devam ettirme amaçlı sohbetler düzenledikleri tespit edildi.