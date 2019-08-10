DHA YURT BÜLTENİ-16

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Düzce Yığılca yolunun Aksu mevkiinde meydana geldi. Recep Akıncı (21) idaresindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin idaresindeki 06 GD 6266 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Recep Akıncı olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan ölen sürücü ile aynı isme sahip Recep Akıncı, Ferdi İnci, Fevzi İnci ile diğer otomobil sürücüsü Müslüm Engin ve araçta bulunan Engin Güzel yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç içinde sıkışan Recep Akıncı'nın cenazesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden görüntü

Yaralının ambulansa alınırken görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Kaza yapan araçların görüntüsü

Kaza yapanların yakınlarının ağıt yakarken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ============= Kaptan Arsoy'un evinde çifte bayram NİJERYA karasularında 13 Temmuz akşamı korsanlar tarafından kaçırılan Kadıoğlu Denizciliğe ait 'Paksoy-1' isimli yük gemisinin 10 mürettebatından biri olan 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy’un (30), serbest bırakılması haberini alan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ailesi çifte bayram sevinci yaşadı. Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi Sahilleri’ndeki Abidjan Limanı'na boş olarak seyreden 'Paksoy-1' isimli Türk yük gemisine 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında çıkan korsanlar, 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebatı kaçırdı. 28 gün sonra aralarında 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebat serbest bırakıldı. 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy'un serbest bırakılması haberi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ailesini sevince boğdu. Baba Abdurrahman Arsoy, anne Türkan Arsoy çocukları Serkan İbrahim Arsoy'un serbest kalmasıyla çifte bayram yaşadı. 'KURTARILACAĞINI BİLİYORDUK'

Oğlu'nun serbest bırakılmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten baba Abdurrahman Arsoy, "Müjdeli haberi aldık, çok sevindik. 13 Temmuz'da kaçırıldığından beri üzüntü içerisinde olmamıza rağmen bir umutla geleceğini, kurtarılacağını biliyorduk. Allah razı olsun devletimizden şirketimizden, çok gayretleri oldu. Bu iş üzerinde titizlikle durdular, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. 'BİZİM İÇİN EN GÜZEL BAYRAM' Oğlu'nun serbest bırakılmasıyla dualarının kabul olduğunu belirten anne Türkan Arsoy ise "Müjdeli haberi aldığımızda çok sevindim, sevinçten hüngür, hüngür ağladım. Şimdi bu bizim için en güzel bayram. Allah sağ, sağlim kavuşturmayı nasip etsin. Bu kadarına şükürler olsun, Allah bundan beter etmesin" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nijeryada serbest bırakılan 10 Türk'ten görüntü.

-Kaptan Serkan Arsoy'un fotoğrafından görüntü.

-Kaptan Serkan Arsoy'un anne ve babasından görüntü.

-Abdurrahman Arsoy açıklama görüntüsü.

-Türkan Arsoy açıklama görüntüsü. Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)

=========== Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu meydana gelen silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Pompalı tüfekle ateş ederek 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan şüpheli, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu cadde üzerinde karşılaşması sonucu sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyünce meydana gelen silahlı kavgada, kimliği öğrenilimeyen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay anı ise, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi tehtitler savurarak silahını ateşliyor. Bu sırada karşısında bulunan vatandaşlar "Yapma" diyerek engellemeye çalışıyor. Şüpheli vatandaşlara yaklaşınca iki grup arasında arbede yaşanıyor.

Silahla sokak ortasında dehşet saçan şüphelinin firarda olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay anları

-Olay yerinden detay görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ============================ Bolu'da bayram tatili trafiği (4)

TRAFİK RAHATLADI TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı. Trafikte herhangi aksama yaşanmıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ======== İzmir Vali Yardımcısı ile Emniyet Müdürü sürücülere uyarılarda bulundu İZMİR'de Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Karaçam kapama noktasında önce yolcuların bayramını kutladı ardından da trafik kurallarına uymalarını istedi. Emniyet kemeri takmanın önemine de dikkat çekildi. Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Karaçam kapama noktasında sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları için bilgilendirme broşürleri verilirken, çocuklara da trafik polislerinin kullandığı düdük hediye edildi. İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, amaçlarının kazaları engellemek olduğunu, bu nedenle trafik denetlemesi yapıp vatandaşları uyardıklarını söyledi. Memük, "İçişleri Bakanlığımızın ‘Emniyet kemeri ses getirsin’ sloganı ile vatandaşlarımızı bilgilendirip hayırlı yolculuklar diliyoruz. Amacımız kazaları azaltmak, engellemek, mümkün olduğu kadar asgari düzeye indirmek" dedi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında çok yoğun tedbirler alındığını on binlerce jandarma ve polisin vatandaşların trafikte güvenle yolculuk yapabilmesi için çalıştığını söyledi.

'TRAFİK KONTROLLERİ YOĞUN ŞEKİLDE YAPILIYOR' Aşkın, "Bugün de burada jandarma ve polis birlikte trafikte güvenlik için tedbir alıyoruz. Şu ana kadar hem ülkemiz genelinde hem de kentimizde önemli bir trafik kazası meydana gelmedi. ‘Yollarda birlikteyiz’ projesi, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi ve ‘Emniyet kemeri ses getirsin’ olmak üzere İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü üç proje devam ediyor. Bugüne kadar hem emniyet teşkilatı hem de jandarmamız üstün bir görev anlayışıyla yollarda. Bu da sonuç verdi. İnşallah bayramın sonuna kadar hem güzel İzmir’imizde hem de Türkiye’nin hiçbir yerinde önemli kazaların olmadığı bir bayram görürüz. Vatandaşlarımız trafik kurallarına uysun. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz" diye konuştu. Karayollarında perşembe gecesinden itibaren 5,5 kilometrede bir polis aracı ve jandarma aracı görülebilecek şekilde planlamaların yapıldığını da anlatan Aşkın, şu bilgileri verdi: "Bu da Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir mesafe oldu. Bunun da sonuçlarını alıyoruz. Fazla miktarda yerli turist İzmir’e geliyor. Geliş yoğunluğu bugün itibariyle biraz azaldı ama biz bayramın ikinci gününden itibaren dönüş trafiğinin de olabileceğini düşünerek 5,5 kilometrede bir planlamamızı yaptık. İzmir’de 100’ün üzerinde polis ekibi, 120 de jandarma trafik timi görev yapıyor. Ekiplerimiz şehirlerarası yollarda ve devlet karayollarında görev yapıyor. Tüm trafik kontrollerimizi yoğun olarak yapmaya devam ediyoruz."