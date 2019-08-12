DHA YURT BÜLTENİ-16

Tavşanlı'da orman yangını (3)

VALİ TORAMAN: YANGIN 50 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü mevkiindeki orman yangının sürdüğü ve 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yangının herhangi bir yerleşim alanına yakın olmadığını belirten Vali Toraman, “Bugün saat 17.00 sıralarında yapılan bir ihbarla Tavşanlı ilçemiz Eğriöz köyünde bir yangın ihbarı aldık. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bütün ekipler harekete geçti yangına müdahale etmeye başladılar. Üç helikopterle yangın çalışmalarına destek verildi. Karaçam orman yangını şeklinde seyrediyor. Tahmin ediyoruz yaklaşık 40

