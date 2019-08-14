DHA YURT BÜLTENİ -16

Marmara Adası'nda gözaltına alınan baba- oğul adliyede (2) BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Hüseyin Taşkıran ve oğlu Orkun Taşkıran savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılan Hüseyin Taşkıran ve Orkun Taşkıran 'Taksirle orman yangınına sebebiyet vermekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN -Balıkesir / DHA ======================== Başkale’deki kazada aynı aileden 10 kişi yaralandı Van’ın Başkale İlçesi’nde bayram ziyaretinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün takla atması sonucu aynı aileden 10 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Van’a sevk edildi. Kaza, bugün akşam saatlerinde Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayram ziyaretinde bulunduktan sonra Van’a dönen Fevzi Aslan yönetimindeki minibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, minibüste bulunan aynı aileden 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 1'i kadın 3 kişi ise Van'a sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkale Devlet Hastanesi önündeki vatandaşlar

-Kaza yeri (Cep telefonu görüntüsü)

-Hastane önüne gelen ambulanslar

-Yaralıların taşınması Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) ======================== Şanlıurfa'da havaya rastgele ateş açan 3 kişi yakalandı Şanlıurfa'da ellerinde av tüfekleri ile rastgele ateş açan 4 kişi, çevrede korku ve endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis kısa süreli kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi yakaladı. Olay akşam saatlerinde Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2'sinin elinde av tüfeği bulunan 4 kişi, sokak aralarında havaya ateş açarak çevrede korku ve endişe yarattı. İhbar üzerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatarak mahalleyi ablukaya aldı. Bazı sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan özel harekat polisleri şüphelilerin yerlerini belirleyerek yakalamak için harekete geçti. Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi bir binanın bodrum katında yakaladı. Polis yaptığı aramada havaya ateş edildiği belirlenen bir av tüfeğini de ele geçirdi. Şüpheliler hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olay sonrası av tüfeği ile kaçtığı belirtilen 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Polis ekiplerinin kovalamacası

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Olay yeri inceleme polisin çalışması

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ======================== Tokat'ta örtü yangını Tokat'ta merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında dağlık bölgede örtü yangını çıktı. Yangın ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Tokat merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında bulunan dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otlar nedeniyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı. Arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Havanın kararması ile birlikte etkisini artıran rüzgar otluk alandaki yangının yayılmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre 15 hektarlık açık alanda etkili olan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.