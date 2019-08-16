DHA YURT BÜLTENİ-16 

Silahlı kavgada eniştesi ve yeğeni öldürüp intihar etti Tunceli'nin Hozat ilçesinde Çetin Yıldız (35), tartıştığı eniştesi Müslüm Güneş (55) ile oğlu Engin Güneş'i (31) öldürüp, intihar etti. Olay sırasında iki tarafın bir akrabası da yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Hozat ilçesinde meydana geldi. Kavuktepe köyüne bağlı Karaçavuş mezrasında Çetin Yıldız ile eniştesi Müslüm Güneş arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Çetin Yıldız, kavga sırasında av tüfeğiyle ateş ederek eniştesi Müslüm ile oğlu Engin Güneş'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan ve iki tarafın akrabası olduğu öğrenilen Şirin Güneş ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenini otopsi için hastane morguna kaldırırken, ağır yaralanan Şirin Güneş, Hozat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma mezrada tarafların yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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Hozat Devlet Hastanesi

Hastane önünde alınan önlemler

Ambulanslar

Hastane önündeki kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ (DHA) ========================= İki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 17 yaralı Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 17 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak’ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle E.Ç. ve iki arkadaşı pompalı tüfeklerle karşı gruba rastgele ateş açmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet ettiği 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 17 kişiyi ilk tedavilerinin ardından hastanelere götürdü. Tedaviye alınan 17 yaralıdan Aydoğan O., Emriye D. ve Levent O.’nun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen E.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheli 2 kişinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü

-Hastane bahçesinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),(DHA) ========================= Ankara'dan Tahran'a 5 yıl aradan sonra ilk tren seferi Ankara-Tahran arası tren seferleri, uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Dün Ankara Garı'nda yola çıkan ve İran'ın Tahran kentine 57 saatte ulaşacak olan 188 yolcu kapasiteli trenin yolcuları, 25 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından önce Bitlis'in Tatvan ilçesine oradan da feribotla, Van'a ulaştı. Akşam saatlerinde Van İskele Garı'na feribotla gelen İranlı yolcular AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. İran ile Türkiye arasındaki Tebriz ve Van seferlerine 2015'te güvenlik gerekçesiyle ara verildi. Geçtiğimiz yıl bu hat tekrar açıldı. Yoğun talep üzerine hat, bu yıl Tahran'a kadar uzatıldı.188 yolcu kapasiteli Trans Asya Ekspresi, uzun aradan sonra ilk olarak 7 Ağustos'ta Tahran'dan hareket etti. İki günlük yolculuğun ardından Ankara'ya ulaştı. Aynı tren dün Ankara'dan, Tahran'a uzanan ilk seferini gerçekleştirmek üzere hareket etti. Keyifli ve uzun bir yolculuğun ardından içerisinde 50 İranlı yolcunun bulunduğu tren, 22 saatte Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı. Buradan da Sultan Alparslan Feribotuyla 3 saatlik yolculuğun ardından Van'a geldi. Tren yolcularını, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer çiçeklerle karşılandı. Kısa mola veren İranlı yolcular, daha sonra Van'ın Tuşba ilçesindeki İskele Garı'ndan tekrar trene binerek Tahran'a doğru yola çıktı. 188 yolcu kapasiteli trenin, haftada bir gün sefer yapacağı belirtildi.

İRAN İLE TÜRKİYE ARASINDA DOSTLUKLARA SEBEP OLUR

Ankara'dan Tahran'a yolculuk yapan Makine Mühendisi Laya Hoseini, kardeşinin Ankara'da Eczacılık Fakültesini okuması nedeniyle 2 yıldan bu yana hep uçakla gelip gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Annemde uçak korkusu vardı. Ama tren olmadığı için kardeşimin ziyaretine mecburen uçakla gelip gidiyorduk. Tren seferleri bizim için çok iyi oldu. Uçakta bajajımızı sığdıramıyorduk. Dün Ankara Garı'nda trene binip yola çıktık. Bu seferler İran ile Türkiye arasında dostluklara da sebep olur. Çünkü İran'lılar Türkiye'yi çok seviyorlar. Burada gezmeyi çok seviyorlar. 5 sene önce tren seferleri vardı. Sonra kaldırıldı. Şimdi yeniden bu seferlerin başlaması çok iyi oldu. Yolculuk çok güzel geçti. Trenle Türkiye'nin bir çok kentini de görmüş olduk." dedi. VAN'A BİR YILDA 500 İRANLI TURİST GELDİ

Yolcuları karşılayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, terör nedeniyle Trans Asya Trenin uzun zaman sefer yapamadığını belirterek, "Geçen hafta ilk tren seferi Tahran'dan Ankara'ya yapıldı. Dün de Ankara'dan yola çıkan tren, kesintisiz olarak Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar geldi. Tatvan'dan da feribotla Van Gölü üzerinde Van'a ulaştı. Tren yolcularımızı, biz Türkiyemizin son noktası olan İran sınırındaki kentimizde, kendilerini ağırlamak istedik. Çiçeklerle ve Vanımızın görsel kataloglarıyla kendilerini ağırlayıp bundan sonraki yolculuklarında, hayırlı yolculuklar temennisinde bulunduk. Burada kısa bir molanın ardından İran'ın Tebriz ve Tahran kentlerine doğru gidecekler. İranlı yolcuların arasında Bosna Hersek'ten gelen yolcularımız da var. İnşallah bu tren seferleri bundan sonra kesintisiz bir şekilde devam eder. Van sınır il olması nedeniyle bir yılda 500 bine yakın İranlı turisti ağırladı. İranlılar, ilimizin de hem sosyo-kültürel yapısına, ekonomi yapısına, sosyal hayatına renk kattı." diye konuştu.