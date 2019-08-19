DHA YURT BÜLTENİ -16 

Adıyaman’da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 15’nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde konvoy yaparak ilerleyen Hasan Kodak (30) yönetimindeki 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Süleyman Kodak yönetimindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Adile Kodak (34), Hüsna Kodak (27), Süleyman Kodak (32) Hasan Kodak (30), Tevhide Işık (76), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (29), Bayram Turan (18)yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın çıkışı

-Çarpışan iki araç otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

========================= 8 asrı aşkın süredir devam eden etkinliğe, rengarenk davet UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 8 asrı aşkın süredir düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması'nın 846'ncısı, bu yıl 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik öncesinde çobanlar, rengarenk boyadıkları koyunlar ve kangal köpekleriyle yürüyüş düzenleyerek, vatandaşları etkinliklere davet etti. Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırı aşkın süredir düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması'nın 846'ncısı, bu yıl 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çal Kaymakamlığı ve Çal Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik öncesi, vatandaşları programa davet etmek için yürüyüş yapıldı. Çobanlar, Bayramyeri Meydanı'nda başlayıp, Delikliçınar Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, rengarenk boyadıkları koyunları ve kangal köpekleriyle katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüş, ilçede ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekerken, çobanlar yürüyüş esnasında davul ve zurna eşliğinde zeybek oynadı.

'EN AZ 25 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ'

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, 24-25 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan etkinliklere tüm vatandaşları davet ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Asırlardır süren bu geleneği, gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Sudan koyun Atlatma Yarışması ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kültürü yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Bu gelenek, Çal'ın ve Denizli'nin bir Türk toprağı olduğunu gösteren en önemli etkinliklerden birisidir. Önümüzdeki yıllarda, farklı illerden çobanların da katılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar 52 Çoban yarışmaya katılmak için bize başvurdu. Geçtiğimiz yıl 17 bin kişi etkinliklerimize katıldı. Bu yıl en az 25 bin kişinin katılmasını bekliyoruz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çobanların yürüyüş yapmasından görüntü

- Koyunlardan ve çoban köpeklerinden görüntü

- Çobanların davul ve zurna eşliğinde oynamasından görüntü

- Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

========================= Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (2) BAKAN ERSOY, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın Erciş İlçesinin Bayraklı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazazında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun (62) için bu gece Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere akşam saatlerinde kente geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve Van milletvekilleri İrfan Kartal ile Osman Nuri Gülaçar tarafından karşılanan Bakan Ersoy, cenaze töreni öncesi kazada yaralanan Ferhat Küçük ve Töre Üst'ü tedavi gördükleri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Ersoy, "Maalesef talihsiz bir kaza yaşadık. Görev başında çok değerli bir dostumuzu, çok yakın mesai arkadaşımızı kaybettik. Yaralılarımız da var, ağır yaralımız da var. Yaralılarımızdan bir tanesi ağır, ama durumu kritik değil. Diğer yaralımızın da hayatini tehlikesi yok.Öncelikle ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şimdi diğer hastanede tedavi altında olan diğer yaralımızı ziyaret edeceğiz. Cenazeyi bu gece özel uçakla İstanbul'a alıyoruz. Sultan Ahmet Camiinde bir tören olacak. Yoğun bir program uygulamış kendisi bugün. Bir çarpışma ve herhangi bir şey yok. Tek taraflı bir kaza ve tabi yoldan çıkıp sert bir şekilde zemine vurduğu için çarpmanın etkisiyle olmuş bir ölümlü kaza maalesef. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Bakan Ersoy, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan Mehmet Şakir Salgur'u da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ VAN DHA ========================= Mahalleli, TIR'ların geçişini engellemek için eylem yaptı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, mahallelerinden ağır tonajlı TIR’ların geçmesini istemeyen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. TIR’ların geçişini engelleyen vatandaşları mahalleye gelen polisler ikna ederek yolu trafiğe açtı. Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek için Hamzafakılı Mahallesi'nden geçen TIR’ların kazalara neden olduğu, toz ve yolları bozduğunu iddia eden mahalle halkı, akşam saatlerinde yolu trafiğe kapattı. Mahalleden geçen yolda toplanan kalabalık, otomobil ve kamyonların geçişine izin verirken, TIR'ları ise durdurdu. TIR sürücüleri, yoldan geçemeyince polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, mahalle halkını yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren eylem, polisin iknası sonrası sona erdi.