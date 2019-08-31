DHA YURT BÜLTENİ - 16

Manavgat'ta 1,5 kilogram altın çalan şüpheli yakalandı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve ziynet eşyası çalan H.M. (45), polis ekiplerince yakalandı. Evrenseki Mahallesi'nde bulunan oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan H.M., iş yerinden dün gece saatlerinde, yaklaşık 1500 gram altın ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı. Sabah işyerine geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, jandarmaya ihbarda bulundu. Gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde H.M.'nin 07 ADC 646 plakalı otomobille Alanya'ya yönüne gittiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takibin ardından H.M.'yi Oba Mahallesi'ndeki otelde yakaladı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada çaldığı altınlar da ele geçirildi. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Manavgat Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

ALTINLARI TOPLADIĞI ANLAR KAMERADA Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hüsnü M.'nin çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve ziynet eşyası çaldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüsnü M.'nin vitrindeki altınları toplayıp işyerinin arkada kısmına götürdüğü görülüyor. 'SANA EKMEK VERDİK' Diğer yandan Hüsnü M., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği sırada gelen işyeri sahibi Ali Barman, “Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile ekmek yediği çanağa pislemiyor" diye tepki gösterdi. İş yeri sahibi Barman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüsnü M.'nin bir ay önce yanında sigortalı işe başladığını belirterek, "Cuma namazı saatinde biz yokken boşluktan fırsat bularak 1.5 kilo altını alıp kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarıyla yakalandı. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelinin Alanya emniyetinden çıkarılması

- Ali Barman'ın konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) ================== Destici: İdamın mutlaka geri getirilmesi lazım BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Benim vicdanım, dinim, inancım, adalet anlayışım bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir. İdam cezasının mutlaka ama mutlaka, iki şekilde uygulanması lazım. Çocuklarımıza, tecavüz ettikten sonra öldüren, sapık caniler için, askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, Aybuke öğretmenimizi ya da Nurcan anne olayında olduğu gibi sinirimizi katleden teröristler için idam cezasının geri getirilmesi lazım" dedi. BBP Lideri Mustafa Destici, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a annesinin vefatı nedeniyle Yozgat'ta taziye ziyaretinde bulundu. Destici, dönüşte Kırıkkale'de, ayrıldığı eşi Fedai Baran'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti. Bulut'un babası Ahmet Bulut ve kardeşleriyle bir araya gelen Destici, aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Destici, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerini önleyici tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini aktardı.

'CEZALARIN AZLIĞI, İNSANLARI SUÇ İŞLEMEKTEN ALIKOYMUYOR' Destici, Emine Bulut'a Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileği konuşmasında, "Büyük bir acı, yürekleri dağlayan bir acı oldu. Şahsen duyduğumda inanamadım, görüntüyü izlemeye çalıştım, izleyemedim. Yani yüreğim kaldırmadı, vicdanım kaldırmadı, yarıda bıraktım. Allah sabır versin, sözün bittiği noktadayız. İnsanlarımız nasıl bu vahşeti işleyebilecek duruma geliyor, tabi bunun da araştırılması lazım. Tabi bizim de önceliğimiz önleyici tedbirlerin alınması, bu tür hadiselerin yaşanmaması için eğitim ise eğitim, psikolojik destekse psikolojik destek, maddi destek ise maddi destek, ahlaki bir takım dersler ise bunlarla ilgili yapılacak her şeyin yapılması lazım. Ama bütün bunlara rağmen bir gerçekle karşı karşıyayız. Her gün neredeyse bir kadımız vahşice kurban ediliyor. Çok sayıda çocuğumuz, genç kızımız, kaçırılıyor, tecavüze uğruyor sonra da katlediliyor. Bunlara bir dur demek gerekiyor. Tabi bizim yaptığımız araştırmalarda ortaya çıkan cezaların azlığı da insanları suç işlemekten alıkoymuyor" ifadelerini kullandı.

'İDAMIN, MUTLAKA AMA MUTLAKA İKİ ŞEKİLDE UYGULANMASI LAZIM' 'Benim adalet anlayışım, bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir' diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Adam şöyle düşünüyor, 'Yaparım 10 yıl yatar, çıkarım' diyor. Bunu bazen günlerce kuruyor, kurguluyor netice Emine Bulut hadisesinde olduğu gibi hunharca çocuğunun gözleri önünde, katledebiliyor. Benim vicdanım, dinim, inancım, adalet anlayışım bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir. İdam cezasının mutlaka ama mutlaka, iki şekilde uygulanması lazım. Biz geçtiğimiz dönemde 1 Ekim'de TBMM'ye teklifimizi verdik. Şu yaşta çocuklarımıza, yavrularımıza tecavüz ettikten sonra öldürülen, sapık caniler için. İkincisi ise bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, Aybuke öğretmenimizi, ya da Nurcan anne olayında olduğu gibi sinirimizi katleden teröristler için idam cezasının geri getirilmesi lazım. Mutlaka ama mutlaka geri getirilmesi lazım." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Destici’nin gelişi

- Emine Bulut’un babası ile konuşması

- Basın açıklaması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,(DHA) =================== Bahçede üzüm toplayan kadın yılan ısırmasıyla öldü SİİRT'te bahçesinde üzüm topladığı sırada yılanın ısırdığını Kadriye Turhan (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay akşam saatlerinde Yerlibahçe Köyünde meydana geldi. Kadriye Turhan, bahçesindeki üzümleri topladığı sırada yılan tarafından ısırıldı. Acı içinde kıvranan kadının yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yılanın ısırmasıyla zehirlenen Turhan, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Turhan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Turhan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil Servis önünden görüntü

- Morg önünden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 42 MB ================= Diyarbakır'da kardeşlerin silahlı kavgası: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri yaralandı. Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Emek Caddesi'nde kardeşi A.K.'nin elektronik cihaz sattığı iş yerine gelen S.K. bilinmeyen bir nedenle kardeşiyle aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.K. üzerindeki tabancayla kardeşi A.K.'ye ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıda yara almayan A.K., iş yerindeki pompalı tüfekle kaçan ağabeyi S.K.'ya ateş ederek, yaraladı. Yaralı S.K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane götürülürken, polis, ağabeyini yaralayıp, olay yerinde kaçan A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri inceleme ekipleri

- Kurşunlar

- Numaratörler

- İşyerinden detay Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB ============================ 'Akif' belgeselinin ilk gösterimi Çanakkale'de yapıldı ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evi müzeye dönüştürülen İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı ‘Akif’ Belgeseli'nin galası Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Galaya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Mlletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş, belgeselin Senaristi Ömer Erbil, filmin oyuncuları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İÇDAŞ Kongre Merkezi'ndeki galaya katılan davetliler filmin oyuncuları ve senaristi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Belgeselde Mehmet Akif Ersoy'un yetişkinliğini canlandıran Erdoğan Özerdem katılımcılardan yoğun ilgi gördü. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gala öncesinde yaptığı açıklamada Akif'in Türk milleti için çok önemli bir karakter olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'miz için milli şair diye ifade ettiğimiz, Çanakkale destanını yazan kişi diye gurur duyduğumuz Mehmet Akif Ersoy'un aslında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde doğup büyüdüğünü, babasının buralarda görev yaptığını, kendi gezdiği köprüyü, suya girdiği deresi, hatıralarıyla beraber bir önemli dönemi burada geçirdiğini öğrendik. Bunu ilgililerle paylaştık. Senarist Ömer Erbil'in kalemiyle, yönetmen Nihal Ağırbaş'ın başarılı çalışmasıyla Akif'in çocukluğunu beyaz perdeye yansıtma imkanı bulduk." dedi.