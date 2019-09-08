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DHA YURT BÜLTENİ-16 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 18:39 | Son Güncelleme

Bursa'da orman yangını büyümeden söndürüldü Bursa'da  ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlıtarla mevkiindeki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de çalışmalara havadan destek verdi. Yaklaşık 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında yaklaşık 15 dönüm alan yanarken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından alevler tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi
-Detaylar
Hamer-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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Tokat'ta 7 dekarlık fidanlık yangında zarar gördü

Tokat'ın Zile ilçesinde fidanlık alanda yangın çıktı. 7 dekarlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Zile ilçesine bağlı Bayır köyü ile Zile bağları arasında bulunan arazide meydana geldi. Bölgede piknikçilerin ateşinden çıktığı tahmin edilen yangında Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda yeni dikilen fidanların bulunduğu alan yandı. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine gelen vatandaşlar, jandarma ekipleri ve polis ekipleri kürekle yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 dekar açık alanda etkili olan yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Zile Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İsmail Atlı, “Yangın piknikçilerden çıkmış. Dağın zirvesinde, rüzgar da ters esince üstten aşağı getirmiş” dedi.
Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Zile Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Candan ise "Piknik yapan vatandaşlarımızı ateşi tam söndürmüyor. Bu sebepten rüzgarın da etkisiyle yangın araziye yayılıyor. Yangın şu anda söndü, sadece soğutma çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Yangın bölgesinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Konuşmalar

Haber: Fatih YILMAZ/ZİLE(Tokat), (DHA)

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Elmalı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz (1)

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.

Hasan DEMİRBAŞ/ELMALI (Antalya), (DHA) -

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Otomobil elma bahçesine uçtu: 5 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yoldan çıkan otomobilin elma bahçesine uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.

Isparta- Konya karayolunun Gelendost ilçesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ümmühan Seyirci'nin kullandığı 07 LB 019 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarına savrulup elma bahçesine uçan araçtaki sürücü Ümmühan Seyirci, Neşe Dursun Çetin, Muhammet Yusuf Çetin, Alperen Çetin ve Serdar Çetin yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılardan 2'si Isparta'ya, diğerleri de Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Otomobil daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yapan araçtan görüntü
- Aracın çekiciye yüklenmesi
HABER- KAMERA: Taner ERDEM/GELENDOST (ISPARTA), (DHA)

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