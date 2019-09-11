DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kazada yaralanan emniyet müdürü ile kızları Adana'ya sevk edildi Niğde'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızı ve damadı, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye getirilen müdür ile kızlarının yatışı yapılarak tedavilerine başlandı. Sağlık durumu iyi olan damadın ise aileye refakat ettiği bildirildi.

Niğde- Bor karayolunda meydana gelen kazada, ailesiyle birlikte Bodrum'a gitmek için yola çıkan Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, kavşakta Süleyman Şahin yönetimindeki 33 NC 389 plakalı tanker ile çarpıştı. Kazada Müdür Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Müdür ile kızları Dr. Fatma Nezihe Karabörk (25), stajyer avukat olan Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe'nin nişanlısı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde görevli Dr. Mehmet Ali Kazğı (26) yaralı olarak götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Zuhal Karabörk'ün cenazesi dün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilirken, Emniyet Müdürü Karabörk de ambulans helikopterle getirilerek cenazeye katıldı. Gözaltına alınan tanker şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile kızları ve damadı, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Müdür ile kızlarının yatışı yapılarak tedavisine başlanırken sağlık durumu iyi olan damat Dr. Mehmet Ali Kazğı'nın ise aileye refakat ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

- Balcalı Hastanesi'nden arşiv görüntüler

- Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

- Emniyet Müdürü'nün eşinin cenaze törenine katılmak için helikopter ile getirilmesi SÜRE:01'53" BOYUT:209 MB Haber:Ali KADI-Kamera: ADANA/NİĞDE,(DHA) ================== Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'ye bulundu (2)

PUBG'DEN TANIŞMIŞLAR Kütahya'da, eşlerine not bırakıp, evlerini terk eden Ayşen Daşgın (22) ile kardeşi Reyhan Keçiş'in (18) Osmaniye'de polis ekiplerince yakalandıklarında yanlarındaki kişinin H.Y. olduğu ortaya çıktı. H.Y. ile Ayşen Daşgın'ın, çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG'den tanıştığı öğrenildi.

İki kardeş kayıp olduğu sırada polisin yanı sıra aile bireyleri de araştırma yapmaya başladı. İddiaya göre ablalarının internet üzerinden oyunlar oynadığını bilen kardeşlerden biri Ayşen'in sosyal medya hesabının şifresini bulup, hesaba girdiğinde ablasının mesaj kutusunda PUBG'den tanıştığı ve Osmaniye'de yaşayan H.Y. ile konuştuğunu gördü.

60 BİN TL'LİK ALTINLA GİTMİŞLER

Polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan Reyhan Keçiş'in eşi A., karısının evi terk ederken düğünde takılan ve 60 bin TL değerinde olan ziynet eşyalarını da aldığını iddia etti.

Araştırma yaparken, eşine ait telefon dökümlerinden iki numaraya ulaşan A. Keçiş, numaralardan birinin eşinin oynadığı oyundan tanıştığı Adana'da yaşayan bir kişi olduğunu tespit ederek aradı. A. Keçiş, telefonu açan kadına eşini sorunca, arkadan bir erkek, "Kimseye adres verme, kapat telefonu" dedi ve telefon kapandı. Görüşmeden kısa bir süre sonra kayıp kızların kardeşi olan D.K., eniştesini arayıp ablasının kendine ulaştığını, "Ayşen ile birlikteyiz, rahatımız iyi, bizi aramayın, peşimizi bırakın" dediğini ve nerede oldukları ile ilgili bilgi vermediklerini söyledi.

AİLELERİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİLER

Osmaniye'de polis ekiplerince karakola götürülen Ayşen Daşgın ile kardeşi Reyhan Keçiş'in polise verdiği ifade ortaya çıktı. İki kardeşin Kütahya'ya dönmek istemediklerini söyledikleri öğrenildi. Kardeşlerden Reyhan'ın sevgi evlerine yerleştirilmek istediği, Ayşen'in ise oyunda tanıştığı H.Y. ile kalmak istediği öğrenildi. Ayrıca, kardeşlerin Kütahya'ya çağırdıkları H.Y. tarafından bir araçla Osmaniye'ye geldikleri de belirlendi.

Kızların ailesinin de Kütahya'dan Osmaniye'ye gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Anne Hamiyet Kaba ile röp.

- Cep telefonundan kızlarının fotoğrafına bakması

-Evden dışarıya çıkıp kapının önünde oturduğu görüntü

-Kızların düğünde diğer kız kardeşleri ile oynarken çekilen cep telefonu görüntüsü

-Genel görüntüler

-Kızların fotoğrafı Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) ================= Bolu, Kocaeli ve Sakarya'daki kazalar kamerada Bolu, Kocaeli ve Sakarya'da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) kameralarına yansıdı.

Bolu, Kocaeli ve Sakarya Emniyet Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan MOBESE kameralarına son 3 ayda farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi.

YAYA, KIL PAYI KURTULDU

12 kaza anının bulunduğu görüntülerde en dikkat çekici olan Ağustos ayında Bolu'da D-100 karayolunun YSE Kavşağı mevkiinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza oldu. Kazada yaya geçidinden geçmeye çalışan bir yayanın kaza olacağını son anda fark ederek araçların altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu yer aldı.

ŞOKA GİREN SÜRÜCÜ HAREKET HALİNDEKİ ARACIN SAĞ KAPISINDAN İNDİ

Bir diğer dikkat çekici görüntü de Ağustos ayında Kocaeli'de meydana gelen kazada yaşandı. Arkasından gelen bir aracın çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobil önce kaldırım ve yol kenarındaki duvara çarptı. Aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle sağ koltuğa savruldu. Sürücü daha sonra paniğe kapılarak, henüz durmayan otomobilin sağ kapısından indi. Sürücü, hareket etmeye devam eden otomobilin arkasından koşarak sol kapısını açıp, el frenini çekerek durdurdu.