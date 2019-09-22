DHA YURT BÜLTENİ-16 

Osmaniye'de orman yangını Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sonucu alevler, kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Hasanbeyli'ye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 150 kişilik orman ekibi, 5 yangın söndürme helikopteri ve 30 arazöz ile sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürürlürken, 5 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü

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- Yangın söndürme helikopterinin görüntüsü

- Yangında zarar gören ormanlık alan Haber-Kamera:İbrahim EMUL/OSMANİYE,(DHA) Süslü Kadınlar, Datça'da pedal çevirdi İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu kapsamında, Muğla'nın Datça ilçesinde 3'üncüsü bu yıl gerçekleştirilen etkinlikte, 100'e yakın bisiklet tutkunu kadın pedal çevirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, Sevgi Yolu, Denizliler Sitesi güzergahını takip ederek tekrar başlangıç noktasına dönülen etkinlikte toplam 3 kilometre boyunca bisikletleri ile tur attı. Begonvil çiçekleriyle süsledikleri bisikletleri ve rengarenk kıyafetleriyle etkinliği adeta karnavala çeviren kadınlar, tur sonrasında ise, müzik eşliğinde bol bol eğlendi. Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan Ümit Kırcalı (61) bisiklettin yoğun kent trafiğine çözüm olacağını söyledi. Kırcalı, "Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımızı yer bisiklet ile gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Bisiklet turuna rengarenk kıyafetleriyle katılan kadınların görüntüleri..

-Etkinliğe katılan Ümit Kırcalı (62) ile röp.

-Çiçeklerle süsledikleri bisikletleriyle edal basan kadınlardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) Edirne'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi Otomobilsiz kentler için bisiklete dikkat çekmek isteyen kadınlar tarafından Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Edirne'de 100'e yakın kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk olarak 2013 yılında İzmir'de Sema Gür isimli kadının girişimi ve bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlayan ve bu tarihten itibaren her sene düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinin Edirne'de bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda buluşan kadınlar, çiçekler ve çeşitli süs eşyalarıyla süsledikleri bisikletleriyle Edirne sokaklarında bisikletin de var olduğunu belirtmek için tur attı.

Edirne Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Esranur Demircan turun bu yıl dünyada 15 ülkede toplam 120 şehirde gerçekleştirildiğini söyledi. Demircan, "Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisikletli ulaşım politikaları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık" dedi. Bisikletin kent yaşamındaki önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyleyen Demircan, "Bisikletlilerin kent yaşamındaki önemini, bisikletli kadınların toplumda diğer ülkelerde olduğu gibi şık giyinerek günlük hayatta da var olabildiğini göstermek amacımız. Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Aynı zamanda günlük kıyafetlerimizle çevreyi kirletmeden işimize ve okulumuza ulaşımımızı sağlayabiliriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kadınlar Atatürk Anıtı önünde toplanması

Kadınlar ve süslü bisikletleri

Esranur Demircan'n açıklaması

Kadınlarla röp.

Bisikletle tur atılması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)

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Marmaris'te Süslü Kadınlar sürdürülebilir ulaşım için pedal çevirdi Marmaris'te, sürdürülebilir ulaşım, otomobilsiz şehirler ve doğanın korunması için bu yıl 7'incisi düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu. Bisikletleriyle şehir turu atan yaklaşık 150 kadın ardından kent meydanında çalan müzikler eşliğinde dans etti. Türkiye'nin 115 şehri ve 14 Avrupa ülkesinde aynı anda gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na Marmaris'te yoğun katılım oldu. İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde bisikletleriyle toplanan, aralarında yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu süslenmiş ve renkli kıyafetler giymiş yaklaşık 150 kadın, sürdürülebilir ulaşım, otomobilsiz şehirler ve doğanın korunması için pedal çevirdi. Kadınların çocuklarıyla katıldığı ve bisikletlerini de Türk bayrağı ve çiçeklerle süslediği etkinliğe erkeklerde destek verdi. Motosikletli trafik polisi eşliğinde Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde başlayan bisiklet turunda kadınlar bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla sıklıkla 'Özgürlük bisiklette' ve 'Bisiklete bin sağlıklı yaşa' sloganları attı. Atatürk Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Çıldır Mahallesi, Kemeraltı Mahallesi ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde 10 kilometre pedal çeviren süslü kadınları izleyenler, el sallayıp, alkışlarla destek verdi. Kimileri de bisikletlileri cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bisikletlerini bırakan kadınlar çalan müzikler eşliğinde dans etti.

Etkinliğe katılanlar adına açıklama yapan Tülay Bilben, "Özelikle turizm şehirlerinde motorlu araçların azaltılması ve sürdürülebilir ulaşım için bu yıl 7'nci kez bir araya geldik. Sürdürülebilir ulaşım, otomobilsiz şehirler ve doğanın korunması için farkındalık yaratmak amacıyla bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Marmarislilerin motorlu araçlardan inip işlerine ve dolaşmaya çıktıklarında bisikletle gitmelerini istiyoruz" dedi. Marmaris'te yerleşik yaşayan Polonyalı rehber Evelina Yarog, "Kadınların evde oturmamalı ve işlerine hakim olmalı. Kendi ülkemde böyle bir etkinlik yok. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

İlk defa çocuğu ve kayınvalidesi ile katılan Esengül Yıldız da, "Ailemle birlikte böyle güzel bir etkinliğe katılıyorum. Herkesi bisiklet binmeye ve sağlıklı kalmaya davet ediyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atatürk Anıtı önünde bisikletleriyle toplanan kadınlardan görüntü

-Polonyalı rehber Evelina Yarog ve Esengül Yıldız ile röp.

-Etkinliğe katılanlar adına Tülay Bilben'in basın açıklaması

-Şehir turu atan bisikletli kadınlardan görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) Della Miles, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti Konya'da, Mevlana'nın doğumunun 812'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ne katılmak için kente gelen ve bir süre önce Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Miles, "Mevlana benim müziğime de etkili olacak. Hep merak etmişimdir 'İngilizce bilmeyen insanlar neden beni çok takip ediyor, müziğimi dinliyorlar?' diye bunu mistik müzikte anladım" dedi.