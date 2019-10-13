DHA YURT BÜLTENİ- 16

ANNE FATİNA HADBE: OLAY GÜNÜ OĞLUM MUHAMMED OMAR'I UYUTMUŞTUM YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırı sonucunda harekatın ilk bebek şehidi olan 9 aylık Muhammed Omar'ın annesi ve babası konuştu. Omar'ın, saldırı anında uyuduğunu gözyaşlarına hakim olmakta zorlanarak anlatan anne, Fatina Hadbe, "Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı. Omar'ı bir odada gördüm yaralıydı. Yasmin ve Hale korku ile yan yana oturuyorlardı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. Suriye temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" dedi. "SURİYE TEMİZLENİP GÜVENLİ HALE GELDİKTEN SONRA TEKRAR ORADA YAŞAMAK İSTERİM" Hala yaşadığı şokun etkisinde olduğu görülen anne Fatina Hadbe, "Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı. Omar'ı bir odada gördüm yaralıydı. Yasmin ve Hale korku ile yan yana oturuyorlardı. Omar diğer taraftaydı. Allah Türklerden razı olsun onlar bizi hastaneye götürdü. Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Psikososyal destek ekibi sürekli yanımızdaydı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. Suriye temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" diye konuştu.

"EVİN İÇİNDE DUMAN VE ATEŞ VARDI" Omar'ın babası Muhammed Hani, yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 2 havan mermisinin evlerine isabet etmesi üzerine oğlunun şehit olduğunu, 2 kızının ise yaralandığını belirterek, "Evde yıkımlar oldu dumanlar yükselmeye başladı. Patlama üzerine odaya koştum, çocuklarım yaralı bir şekilde yerdeydi. Omar ağır bir durumdaydı. Evin içinde duman ve ateş vardı. Yasmin'nin durumunun iyi olduğunu yetkililerden öğrendik. Hale'nin durumu biraz kritik. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı. BABA MUHAMMED: "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'OMAR'IN KANININ YERDE KALMAYACAĞINI' DİLE GETİRDİ" Muhammed Hani, olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuklarını konuşmalardan tatmin olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Omar'ın kanının yerde kalmayacağını' dile getirdi" dedi. "AİLENİN YAŞADIĞI BU AĞIR TRAVMAYI ATLATMALARI İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZ İLE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici, 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit edilmesi ve 2 ablasının yaralanmasının ardından Bakanlık olarak aileye devletin tüm imkanlarını sunarak destek verdiğini belirterek, "Ailenin yaşadığı bu ağır travmayı atlatmaları, hayata tutunabilmeleri için kendilerine bütün gücümüz ile destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Bakanlık olarak, devlet olarak ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhammed'in hayatını kaybettiği hain saldırıda, yaralanan ablaları Hale ve Yasmin'nin tedavisi Şanlıurfa Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Görüntü dökümü

-Anne Fatina Hadbe'nin kızları yanındayken konuşması

-Muhammed Hani'nin açıklaması

-Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici'nin konuşması

-Aileden genel ve detaylar ŞANLIURFA - DHA ===================== Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (10)

AKÇAKALE'DE SEVİNÇ GÖSTERİSİ 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad'ın terör örgütü PKK/YPG'den arındırılmasının ardından Akçakale'de Suriyeliler ve Türkler, sevinç gösterisi yaptı. Bölgedeki Türkler ve Suriyeliler, yüksek binaların çatısına çıkıp, askerler lehine sloganlar attı. Çok sayıda kişinin de araçlarıyla konvoy oluşturup, tur atarak, Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin sevincini yaşadığı görüldü. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ŞANLIURFA (DHA) ==================== Şırnak'ın 20 köyünde eğitime 3 gün ara verildi (2)

CİZRE VE SİLOPİ İLÇELERİNİN 33 KÖYÜNDE DE EĞİTEME ARA VERİLDİ Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cizre ve Silopi ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan 33 köyde eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Şırnak ilimize bağlı Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 33 köy okulunda 3 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.