DHA YURT BÜLTENİ - 16

Binali Yıldırım: Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek "120 saat süre verdik. Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar. Böylece topraklarımıza, vatanımıza, ülkemize yönelik bütün tehditler bertaraf edilecek" dedi. Memleketi Erzincan'da çeşitli temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye içesinde düzenlenen 4'üncü Dumanlı Doğa ve Gençlik Festivali'ne katıldı. Burada etkinliğe katılan üniversite öğrencisine seslenen Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaşanan süreç ile ilgili şunları söyledi: "Kısa sürede silahlı bölücü terör unsurları bölgeden çekilmeye başladı. Bunu gören terör seviciler, hemen ara bulucu olmaya çalıştılar. 'Aman yapmayın, dokunmayın da biz onları buradan uzaklaştıralım' dediler. Bizim amacımız sınırlarımızın güneyinden ülkemize vaki olan saldırıları yok etmektir. Biz Kürtleri severiz, bin yıldır kardeşiz. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Ezidi'si, Türkmen'i hep biriz, beraberiz, etle kemik gibiyiz. Bizim derdimiz terörledir, bölücülerledir. Şimdi artık biliyorsunuz 120 saat süre verdik. Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar. Böylece topraklarımıza, vatanımıza, ülkemize yönelik bütün tehditler bertaraf edilecek. Sevgili gençler, bu ülkenin tapusu sizindir. Çanakkale'de 15'liler nasıl 7 düvele 'dur' dediyse, Türkiye Cumhuriyeti'ne, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağına göz dikenlerin gözünü çıkarmak da hepimizin boynunun borcudur. Siz gençlerin en büyük hedefidir."

10 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ YAPTI Yıldırım festivalin açılış törenin ardından Dumanlı Tabiat Parkı'nda 10 kilometrelik parkurda beraberindeki yüzlerce öğrenci ve protokol üyeleri ile yaklaşık 2 saatlik yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında üniversite öğrencileri Binali Yıldırım'la 'selfie' çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı. OFF-ROAD YARIŞLARI NEFES KESTİ Festival kapsamında Dumanlı Yaylası'nda Erzincan Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar büyük ilgi gördü. Özel dizayn araçlarla oluşturulan parkurlarda yarışan off-roadcılar dereceye girmeye çalıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Festival alanından genel görüntü

-Tören alanından görüntü

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Binali Yıldırım'ın yürüyüşü

-Offroad yarışlarından görüntü Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ================================= Derviş Eroğlu: Kıbrıs’ta tek kalıcı çözüm ayrı bir devlet kurulması YALOVA Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği tarafından düzenlenen ‘Kıbrıs’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rumlarla yapılan müzakerelerle bir yere varılamayacağını söyleyerek, “Tek çıkar yolun, tek kalıcı çözümün ayrı bir devlet kurulması olduğunu, bu devleti kurarken de en büyük destekçimizin ana vatan Türkiye olduğunu bilmemiz gerekö dedi.

Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Kıbrıs’ konulu konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da katıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ile çok sayıda davetlinin de yakından izlediği konferansın açılışını dernek Başkanı Şemsettin Gürtekin yaptı. Gürtekin, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu Yalova’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. 'TOPLU MEZARLARA GÖMÜLECEKTİK' Ardından kürsüye geçen KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bahsederek harekatın bir Türk toplumunu toplu mezarın eşiğinden döndürdüğünü söyledi. Barış Harekatı’nın Rum Cumhurbaşkanı Hristofyas’ın da canını kurtardığını söyleyen Eroğlu, “Kıbrıs Barış Harekatı yapılmamış olsaydı birincisi Kıbrıs Cumhuriyeti Helen Cumhuriyeti olacaktı. İkincisi önce Kıbrıslı Rumlar arasında 10 bin komünistin öldürülmesi listesi yapılmıştı. Onlar öldürülecekti. Sonra da biz Türkler imha edilecektik. Toplu mezarlar hazırlanmıştı. Bizler toplu mezarlara gömülecektik. Demek ki bir barış harekâtı, bir Türk toplumunu mahvolmaktan toplu mezarlara gömülmekten engellemiştir. Bizleri toplu mezarların eşiğinden döndürmüştür. Onun için ben ve Kıbrıs Türk halkı Türkiye’ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükran duygularıyla dopdoluyuz. Ben cumhurbaşkanı iken muhatabım olan Rum Cumhurbaşkanına da ki o dönem komünist bir cumhurbaşkanıydı Hristofyas. Dedim ki kendisine; Ben her akşam Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükrediyorum, Kıbrıs halkının ve benim de canımı kurtardığı için aslında senin de şükretmen lazım dedim. Neden dedi bana. Sen komünistsin, 10 bin komünist listedeydi, sen de öldürülecektin. Türk Silahlı Kuvvetleri gelmeseydi Kıbrıs’ta Rum komünist kalmayacaktı. Biz de ölecektik ama önce sizi öldüreceklerdi dedim. Hristofyas da ‘Ben nasıl şükredeyim, beni astıracak mısın?’ dedi. Evet böyle espriler de zaman zaman yapıldıö dedi.

'TÜRKİYE’NİN AKDENİZ’E AÇILMASINI VE GELİŞMESİNİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR' Kıbrıs’ta Türk haklarının bir türlü teslim edilmemesinin ardında Türkiye’nin Akdeniz’e açılmasının engellenmesi yattığını da söyleyen Eroğlu, “Bizler mücadele birliği içerisindeyiz. Bizler Kıbrıs’ta Rumların bizlere yaptıkları haksızlıkları ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bizim karşımızdakilerin hedefi bellidir. Hedefleri bölgede Türk ulusunun etkin olmasını, Türk kuvvetleri arasında bağın sağlanmasının engellemektir. Yıllardır süren Ermeni iddialarının tek hedefi Türkiye’mizin yeterince güçlenmesinin önüne geçmek ve dünyada Türkiye’yi yalnızlığa itmektir. Bir Türk yurdu olan Dağlık Karabağ’ın 1990 yılından bu yana Ermenistan’ın işgalinde olması tesadüfi değildir. Bütün amaç Türk coğrafyasının bir biri ile bağlantısını kesmektir. Kıbrıs’a da konuyu getirirsek Kıbrıs’taki Türk haklarının bir türlü teslim edilmemesinin ardından yatan neden de Türkiye’nin Akdeniz’e açılmasını ve gelişmesini engellemektir. Doğu Akdeniz’deki kaynaklara, ticarete Rumların ve şimdi maalesef AB ülkelerinin hakim olmasıdır. Dolayısıyla azimle mücadele etmek durumundayız. Özellikle gençlerimizin bilgilendirilmesinin ve bu iki konuyu sahiplenmesinin yaşamsal önemi vardırö diye konuştu.

'RUMLARLA ANLAŞMAYA VARMAMIZIN MÜMKÜN OLMADIĞINI YILLARCA SÖYLÜYORUM' Rumlarla bugüne kadar anlaşılamadığını ve öne sürdükleri bazı şartlardan dolayı anlaşılamayacağını da söyleyen Derviş Eroğlu, “Bizim Rumlarla anlaşmaya varmamızın mümkün olmadığını ben yıllardır söylüyorum. Bugün bizim anlaşmamızı isteyen BM Güvenlik Konseyi olsun, Amerika, Rusya, İngiltere olsun, gerekse AB ülkeleri olsun maalesef Kıbrıs’ta Rum’un uzlaşmazlığını körükleyen, Rum’un bugüne kadar herhangi bir anlaşmaya yanaşmamasının tek müsebbibi onlardır. BM de üye olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kabul ediyor. Hatta BM Güvenlik Konseyi Kararı’nda diğer devletlere de mesaj veriyor. Kıbrıs’ta bir anlaşmayı engelleyecek davranışların içerisine girmeyin şeklinde. Ama ne yapıyor Avrupa Birliği? Rumların Annan Planı’nı reddettiği bir zamanda 24 Nisan 2004’te Rumlar Annan Planı’nı reddediyor, 4 Mayıs 2004’te Rumlar AB’ye alınıyor. Dünyanın tanıdığı bir devlet hem de aynı zamanda AB üyesi. Almanya’nın 1 oyu var, onlarda Yunan’ın 1 oyu var 1 de Rum oyu var. Çift oyları var. Öyle oyları olan gelip de bizle anlaşma yaparlar mı? Bizimle anlaşma yapmak için ne istiyorlar? Türkiye’nin müdahale hakkı olmayacak, askeri çekilecek. Siz bizim azınlık olduğumuzu kabul edeceksiniz, egemenlikten bahsetmeyeceksiniz. KKTC’den vazgeçeceksiniz. Federal Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde bizim azınlığımız olacaksınız ve burada alınan kararlara uyacaksınız diyorlar. E peki Türkiye’den kopuyoruz, askerinden kopuyoruz, Rum’un azınlığı oluyoruz. Daha Kıbrıs Cumhuriyeti’ni teslim almadıkları bir zamanda bile bizi silah zoruyla Kıbrıs’tan kaçırmaya çalışanlar, bir de böyle önemli bir görevi dünyanın kendilerine layık gördüğü takdirde siz düşünün bizim başımıza ne gelecekö dedi.

'KALICI ÇÖZÜM AYRI DEVLET KURULMASI' Bu müzakerelerden bir yere varılmayacağını belirten Eroğlu, "Ne yağacağız ? Zaman içerisinde bu halkı müzakerelerden bir sonuç alamayacağımıza inandıracağız. Tek çıkar yolun, tek kalıcı çözümün ayrı bir devlet kurulması olduğunu, bu devleti kurarken de en büyük destekçimizin anavatan Türkiye olduğunu, dolayısıyla ana vatan ile noktaları en sıcak noktaya taşımak ve ana vatan sevgisini kökleştirmek olduğunu bilmeliyiz. Anavatandaki kardeşler de Türk’tür biz de Türk’üz. Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur sözleri bizim hep sözümüz olmuştur. Bizim en büyük garantörümüz sizlersiniz, anavatanımızdır. En büyük garantörümüzü elimizden almak için Türkiye askerini çeksin diyorlar. Türkiye Akdeniz’den sismik araştırma gemilerini Akdeniz’den çeksin diyorlar. Başka ne istersiniz? Bu şartlar altında anlaşmaya varmamız mümkün değil. Eşitlikten bahseden dünya Kıbrıs’a gelince gözü görmüyor. Kıbrıs’ta bir devlet kurulmuştur. Halkın mücadelesi ile ortaya çıkmış devlettir. Yıllarca özgürlüğümüz için mücadele ettik. Özgürlük mücadelemizi devletle taçlandırdık. Bu alkışlanacak bir harekettirö diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Derviş Eroğlu’na plaket ve çiçek takdim edildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- =================== İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)

İZMİT'TE HALKA HİTAP ETTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, belediye binası önünde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ve halk tarafından karşılandı. Belediye hizmet binası önünde toplanan halka hitap eden İmamoğlu, Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın sonunda ülkemizde barışın ve huzurun hakim olacağı günleri temenni ettiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz şu anda ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Ülkemizin güneyinde sıkıntılı konularla baş başayız, terörle mücadele ediyoruz. Bu milletin silahlı kuvvetleri mücadele ediyor, biz silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. O güzel, o can Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah onları korusun, şehit olan askerlerimize de rahmet diliyorum. Ancak her yerde söyledim söylemeye de devam edeceğim. O süreçteki politikalarda ne yazık ki kaygılıyım, çünkü bizi kaosa iten o iki ülkenin Suriye'nin ve Amerika'nın politikalarına kaygıyla bakıyorum. Orada bir kaosu yönetiyorlar. Çünkü onlar Suriye'deki toprak altındaki petrole bakıyorlar ama toprak üstündeki insanlara olan oluyor. Umuyorum ki bu şehirde ve bu ülkede, ülkemizin güneyinde huzurun ve barışın hakim olacağı günleri hep birlikte yakalayalım. Benim temennim odur. Barıştır huzurdur."

'HAYDARPAŞA VE SİRKECI GARI' Haydarpaşa ve Sirkeci Garı için yapılan ihalede yanlışlıklar olduğunu iddia eden İmamoğlu, bu yanlışları gidermek için her türlü hukuki haklarını kullanacaklarını söyledi. Yaptığı konuşmasının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kemençe ve pişmaniye hediye edildi. Görüntü Dökümü

-Belediye binası önünde Ekrem İmamoğlu’nun karşılanması

-Ekrem İmamoğlu’nun vatandaşlara hitap etmesi

-Ekrem İmamoğlu’nun İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =========================== Otomobilin çarparak üzerinden geçtiği kişi öldü TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde yolun kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır(36) otomobilin önce çarpıp ardından üzerinden geçmesi sonucu öldü. Sabır’ın bir yakını uzun süre cesedin başında gözyaşı döktü. Kaza anı güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Kaza, Çorlu - Çerkezköy karayolunun ışıklar mevkisinde meydana geldi. Saffet Doktoroğlu idaresindeki 34 RUZ 15 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır'a çarptı. Aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil, çarptığı Sabır’, yaklaşık 20 metre uzağa fırlattı ve düştüğü yerde üzerinden geçti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada kaldırım ve tabelalara çarparak duran otomobilin sürücüsü Doktoroğlu ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada kaza yerine gelen Sabır’ın bir akrabası cesedin başında uzun süre gözyaşı dökerek, cesedin başından kaldırılana kadar ayrılmadı.