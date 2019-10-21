DHA YURT BÜLTENİ-16 

İdlib’deki kamplarda yaşayan sivillere 2 bin adet gıda kolisi gönderildi SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan savaş mağduru sivillere, İHH ve bazı dernekler tarafından 20 araçlık yardım konvoyu ile 2 bin adet gıda kolisi gönderildi. Suriye’nin İdlib kentine yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara sığınan siviller için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) ve Özgür Düşünce ve Hakları Derneği (Özgür-Der) tarafından 2 bin adet gıda kolisi hazırlandı. Hazırlanan gıda kolileri, 20 araçlık yardım konvoyuyla kamplara gönderildi. İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaş mağduru siviller için 2 bin adet gıda kolisi hazırlandıklarını söyleyerek, “İdlib’e yönelik saldırılardan kaçan siviller için yardım konvoyu organize ettik. Şubat ayından bu yana saldırılar ciddi şekilde yoğunlaştı. Birçok aile mağdur oldu. İdlib’de ihtiyaç her geçen gün artıyor. Savaş mağduru sivillerin mağduriyetlerini gidermek için Fetih-Der ve Özgür-Der'in katkılarıyla 20 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize ettik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise yaptığı açıklamada, “Suriye’de bombaların altında bizi bekleyen kardeşlerimiz var. Bu nedenle mazlumların sessiz feryatlarına duyarsız kalmayarak 2 bin adet gıda kolisi daha hazırladık. Gıda kolilerini yüklediğimiz araçlar İdlib’in Türkiye sınırına yakın bölgelerinde bulunan kamplara gönderildi. Dağıtımlarımızdan 2 bin ailenin faydalanmasını planlıyoruz’’diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Koliler yüklenirken

-Tahiroğlu'nun açıklaması

-Bulat'ın açıklaması

-Araçlar yola çıkarken SÜRE: 2’12’’ BOYUT: 246 MB Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),(DHA) ========================= Finikeli kadınlardan, Mehmetçik Vakfı'na bağış AK Parti Finike Kadın Kolları üyeleri, Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptıktan sonra asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi. AK Parti Finike Kadın Kolları Başkanı Berrin Pehlivan ve üyeler, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptı. Bağış sonrası banka önünde toplanan kadınlar, asker selamı vererek, 'Finike'den tüm Mehmetçiklere selam olsun' sloganı attı. Berrin Pehlivan, "Vatanımız, bayrağımız, ülkemiz için hep birlikteyiz. Mehmetçiğimize hayır dualarımızı iletiyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bir olmak, diri olmak, hep beraber Türkiye olmak için" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Banka önünde toplu görüntü HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) ==================== Öğretmeni dövdüğü iddia edilen müdüre, yeni okulunda tepki Antalya'da, müdürlük yaptığı okulda öğretmeni dövdüğü iddiasıyla başka okula müdür olarak görevlendirilen B.T.'ye, yeni okulundaki öğrencilerin aileleri tepki gösterdi. Konyaaltı ilçesinde, 16 Ekim'de meydana gelen olayda, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nun müdürü B.T. ile görsel sanatlar öğretmeni A.U. arasında tartışma çıktı. Öğrencilerin okulda olduğu saatte çıkan tartışma, koridorda devam etti. Diğer öğretmenlerin önünde meydana gelen olayda B.T.'nin, öğretmen A.U.'nun başına cisimle vurduğu ileri sürüldü. Kanlar içinde kalan A.U., ihbarla okula gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kavganın basına yansımanın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Soruşturma süresince B.T., aynı ilçedeki Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu'na müdür olarak atanırken, bu okulun müdürü de kavganın çıktığı okulda görevlendirildi.

VELİLER BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI

Z. Marsel- Z. Denizhan Öner Ortaokulu'nda bir grup veli, okulun bazı öğretmenleri ve Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi üyeleri ile okulun önünde basın açıklaması yaparak, B.T.'yi protesto etti. Veliler, bu görevlendirmenin adil olmadığını belirterek, B.T.'nin okuldan alınmasını istedi. 'MÜDÜR AÇIĞA ALINMALIYDI'

Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar ise kurumların yasalardan alınan yetkiler ile yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Bu müdürün soruşturma ve araştırma esnasında geçici süreli açığa alınması gerekirken yine ilçenin en güzide okullarından birine görevlendirilerek adeta ödüllendirildiği görülmektedir. Yaşadığımız bu dönemde insanlara çağdışı olan şiddetin uygulanmasına karşı durulması gerekirken kurumun yöneticisinin öğretmene uyguladığı şiddet kabul edilemez. Örnek olması gereken okul idarecileri ve öğretmenler bu davranışı sergiledikleri zaman kötü örnek oluşturur" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul tabelasından detay görüntüler

- Okulun önünde açıklama yapanlardan detay

- Okul önünde açılan pankartlardan görüntüler

- Kadın öğretmenlerden detay görüntüler

- Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar'ın açıklaması

- Detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

================================ Hırsız havalandırma camında yakalandı KÜTAHYA’da hırsızlık yapmak için girdiği 3 katlı evin çatısından kaçmak isterken bekçilerin fark ettiği şüpheli Hüseyin Y. (36), bodrum kattaki havalandırma boşluğuna saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. 75’nci Mahallesi’nde 3 katlı müstakil bir eve için giren Hüseyin Y., musluk ve sıhhi tesisat malzemelerini çaldı. Evde birilerini olduğunu gören komşularda polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine yakın olan mahalle bekçileri ise evin çatısında birinin saklandığını fark etti. İhbar üzerine gelen Asayiş ekipleri kimsenin yaşamadığı evin çevresini sararak içeri girdi. Evde yapılan aramalarda şüpheli Hüseyin Y., bodrum katındaki küçük pencereden atlayarak gizlendiği havalandırma boşluğunda yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Y.’nin 6 ayrı hırsızlık dosyasından sabıkası olduğu belirlendi. Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından şüpheli Hüseyin Y., Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin üst araması yapılması

Sırt çantasındaki malzemeler

-Evin dışından görüntü

Şüphelinin eve girişini polislere anlatılması

-Çalmak istediği malzemelerin görüntüsü

-Gizlendiği pencerenin görüntüsü

-Olay yeri inceleme yapılması

-Şüphelinin araca alınması

-Yakalandığı penceredeki fotoğrafı Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ================================= Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı. Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.