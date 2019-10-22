DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi (2)
CEYLANPINAR'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelerek, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralananları ziyaret etti. Bakan Koca, Ceylanpınar Koordinasyon Merkezi'nde de incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından Ceylanpınar'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde Barış Pınarı Harekatı'nda yaralananları ziyaret etti. Hastanede incelemelerde de bulunan Bakan Koca, Ceylanpınar Koordinasyon Merkezi'ne giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ceylanpınar'dan Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket etti.
Görüntü Dökümü
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-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne girişi ve çıkışı
-Sağlık personeliyle birlikte görüntüsü
-Ceylanpınar Koordinasyo Merkezi dışından detay
Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ-Uğur CAN-Ali LEYLAK-Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa) (DHA)
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Kayseri'de, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 48 ekibin katıldığı operasyonda 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 2 narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve otomobil aramalarında satışa hazır 19 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 2 ecstasy hap, kurusıkı tabanca, havalı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 14'ü, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise sorgularının ardından adliyeye çıkarılacak.
Görüntü Dökümü
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- Polis baskını ( Polis kamera)
- Diğer görüntüler
Haber-Kamera: KAYSERİ-DHA
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Çocuklara içki içirildiği iddiasıyla velayet davası başladı
Bursa'da Serkan D.'nin, eski eşi Y.Ç.'nin 11 yaşındaki kızları C.Z.D.'ye içki içirdiği iddiasıyla açtığı velayet davasının görülmesine başlandı. Y.Ç.'nin avukatı, C.Z.D. ile müvekkilinin ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki oğulları ve kocası A.Ç.'nin ilk eşinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızlarının içki içerken çekildiği iddia edilen görüntülerin şaka amaçlı olduğunu savundu.
Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den boşandı. Çiftin o dönem 1 yaşında olan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlenen Y.Ç.'nin bu evliliğinden de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Serkan D., 11 yaşındaki kızı C.Z.D. ile görüşürken, kontrol ettiği cep telefonundaki görüntüler karşısında şaşkına döndü. Serkan D., C.Z.D.'nin içki içtiğine dair görüntüleri fark etti. Serkan D. ayrıca A.Ç.'nin diğer evliliğinden olan 13 yaşındaki kızı ile çiftin 2,5 yaşındaki oğullarının içki içirdiğine dair görüntülerle de karşılaştı. Bunun üzerine Serkan D., Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun ardından A.Ç. ve eşi Ç.Y. gözaltına alındı. C.Z.D.'nin geçici olarak velayeti babaya verildi. Bu olaydan bir süre sonra C.Z.D., polisi arayıp, babası Serkan D.'nin kendisine baskı yaptığını ve darbettiğini öne sürdü. Bunun üzerine C.Z.D., Çocuk Esirge Kurumu'nun Sırameşeler'deki Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Ardından da anneannesine verildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Serkan D., kızının velayetinin kendisine verilmesi için Bursa 12'nci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına Serkan D. ile tarafların avukatları katıldı.
Serkan D.'nin avukatı Tuğçe Dökmeci, "Çocuk kuruma yerleştirilmişti. Kurum tarafından bize verilen bir kısım bilgiye göre çocuk anneanneye teslim edilmiştir. Çocuğun önceki karar doğrultusunda kurumda kalmasını talep etmekteyiz" dedi.
'GÖRÜNTÜLER ŞAKA AMAÇLI'
Y.Ç.'nin avukatı Hüsnü Şahin Bülbül ise, "Bu dava basın ve kamuoyu baskısıyla açılmıştır. Resim ve videolar 4-5 sene öncesine aittir. Bu görüntüler şaka amaçlıdır. Mahkemenin dosya kapsamında yeterli bilgi ve belge olmadan geçici velayetin davalı tarafa verilmesi doğru değildir. Bu karardan dönülmesini istiyoruz. Müşterek çocuğun yurtta kaldığı zaman tuttuğu günlük vardır. Burada psikolojik olarak sıkıntı çektiği anlaşılıyor. Kendi çocuğunun bulunduğu görüntüleri yayması, hayatın olağan akışına uygun değildir. Burada amaç anneye acı çektirmektir" diye konuştu.
'ÇOCUĞUN ANNEANNEDE KALIP, KALMADIĞI ARAŞTIRILACAK'
Mahkeme hakimi Deniz Vidinel, davalı tarafın yetki itirazının Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve Bölge Adliye Mahkemeleri'nin içtihatları doğrultusunda reddine, şahitlerin dinlenmesine, Sırameşeler'deki Sevgi Evleri'ne yazı yazılarak çocuğun anneanneye teslimi hususunda yasal dayanaklarının bulunup, bulunmadığının sorulması, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak çocuğunun anneannesinde kalıp, kalmadığının kontrol edilmesi, birlikte yaşamıyor ise evleri arasındaki farkı ve hayat standartlarının araştırılmasına karar verip duruşmayı Aralık ayına erteledi.
'MANEVİ ANLAMDA ÇOCUĞA VE MÜVEKKİLE PSİKOLOJİK BASKI YAPILDI'
Duruşma çıkışında açıklama yapan Avukat Tuğçe Dökmeci, "Yaşı küçük olduğu için 10 yıl önceki boşanma davasında çocuk anneye verildi. Müvekkilimiz ile birlikte daha önce Uşak Aile Mahkemesi'ne velayet davası açmıştık. Karşı taraf bizimle irtibata geçerek bundan sonra kişisel görüşmelerinizde size sıkıntı çıkartmayacağız, müşterek çocuğu istediğiniz zaman göreceksiniz dediler. Bu yüzden biz karşı tarafla protokol imzaladık. Bir yıllık süreç içerisinde saat 09.00'da anneye teslimi yazdığı için getireceksiniz dediler. Kağıt üzerindeki protokole uyuldu. Manevi anlamda çocuğa ve müvekkile psikolojik baskı yapıldı" dedi.
'ŞİDDAT İDDİASI KESİNLİKLE YALAN'
Serkan D. ise, "Çocuğuma kavuşmuşken karşı tarafın yaptığı oyunlarla kızım devlet korumasına alındı. Oradan da usulsüz şekilde anneanneye verdiler. Anneanne, bu çocukların içki içirildiğini, alkollü mekanlara götürüldüğünü bilen kişi. Bundan sonra bekleyip göreceğiz. Karşı tarafın şiddet iddiası kesinlikle yalan. Çocuğum darp raporuna gitti, vücudunda çizik bile yoktu. Tabure atma iddiası da kesinlikle yalan. Komşuya sığınma olayı yoktur. Onlara oturmaya gitti" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Detaylar
-Açıklamalar
Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)
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Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
Adapazarı’nda, 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Adapazarı Yağcılar Mahallesi’nde H.Y'ye ait 2 katlı evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Binadan görüntü
Çevrede toplananlar ve detay
Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)
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Dizi çekilen hastanede yangın
Adana'da 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği kullanılmayan hastane binasında yangın çıktı.
Seyhan ilçesi'ne bulunan ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tadilat çalışması başlatıldı. Hastanede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlardan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 katlı binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada meraklı kalabalık itfaiyenin çalışmasını izledi. Ekipler, bahçede bulunan çam ağaçlarının üzerine yangından etkilenmemeleri için su sıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu, binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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- İtfaiye erlerinin söndürme çalışmalarından görüntüler
- Hastaneden genel ve detaylar
- Hastane girişi ve tabelası
- Vatandaşlardan görüntüler
SÜRE:02'29" BOYUT:456 MB
Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)
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Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çek çek tabir edilen aracıyla çöp toplayan bir kişi yol kenarındaki rögar kapağını çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Çorlu'da sokaklardaki çöp konteynırlarından çek çek diye tabir edilen araçla çöplerden kağıt toplayan kimliği belirsiz bir kişi yol kenarındaki belediyeye ait rögar kapağını yerinden çıkartarak arabasına koyup götürdü. Kapağın çalınma anları ise sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yolda giderken rögar kapağını fark ederek duran şüpheli, yerinden çıkardığı kapağı arabasını koyup götürüyor.
Rögar kapağının çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Çekçekin gelmesi
-Rögar kapağının alınması
-Rögar kapağının araca konulması
-Detaylar
Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-
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Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sahibinin otlaması için saldığı inek yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştü. İneğini kurtaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya inip, ineği halatla bağladıktan sonra vinçle kuyudan çıkardı. İneğin sahibi ekiplere teşekkür etti.
Görüntü Dökümü
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-İneğin kurtarılması için çalışmalar
-İneğin kurtarılması
Süre: 1.20 dakika, Boyut: 150 MB
Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - Kamera: BURSA,(DHA)
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Anamur’da 4 araç kundaklandı
Mersin’in Anamur ilçesinde turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin 4 aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin park halindeki 4 aracı, lastiklerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, araçların 3’ündeki alevler büyümeden kendiliğinden, diğeri ise yoldan geçen bir vatandaşın kendi aracından aldığı yangın tüpü ile müdahale etmesi sonucu söndürüldü.
2 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Güvenlik Kamera görüntüsü
-Olay yeri gündüz görüntüleri genel ve detay
-Şirket Sahibi Hüseyin Kaş ile röp.
-4 yıl önce kundaklanan araçların fotoğrafları
(SÜRE: 3.41 DK) (BOYUT: 164 MB)
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)
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