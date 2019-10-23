DHA YURT BÜLTENİ - 16

Şırnak'ta şehit 5 güvenlik korucusu için anıt ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 5 güvenlik korucusu için anıt yaptırıldı. Anıtın açılış töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, terörle mücadelede Şırnak'ın bin 900 şehidi olduğunu ifade ederek, bu şehitlerin 794'ünün Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğunu söyledi. İdil ilçesine bağlı Aksoy Köyü'nde, PKK'lı teröristlerin çeşitli tarihlerde düzenledikleri saldırılarda şehit olan güvenlik korucuları Mehmet Akı, Mehmet Beşir Akı, Abdulgaffar Aral, Bubi Akbaba ve Bedreddin Ani için anıt yaptırıldı. Şehitler için köy meydanında yapılan anıtın açılışı, Vali Ali Hamza Pehlivan, 23’üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İdil Kaymakamı Zafer Sağ ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ta terör örgütü PKK ile mücadelede bin 900 şehidin olduğunu, bu şehitlerin 794'ünün Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğuna dikkat çekti. Vali Pehlivan, "Bugünkü bu tablo hiç bir terör odağının bu bölgede başarılı olmadığının göstergesidir. Geleceğe umutla bakıyoruz, çünkü biz gücümüzü tarihimizden, inanç değerlerimizden milli ve manevi kaynaklarımızdan alıyoruz. Bizim inancımız ve kültürümüzde şehitlik ve gazilik gibi çok yüce mertebeler var. Bu memleketin bütün evlatları birer güneş gibidir. Belki şehit olunca bir güneş batıyor ama onun ardından binerce, milyonlarca güneş doğuyor. Bin yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz ve bu mücadele devam ediyor. Bin 900 şehidimiz var, bunların 794’ü Şırnaklı hemşerilerimiz. İşte Şırnak'ın bölgedeki bütün illerin memleketine sahip çıktığının da bir göstergesidir. Hepimiz üzerimize düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğimizde gelecek adına hiçbir kaygımız olmayacaktır. Ülkemiz, vatanımız ve devletimizle emin adımlarla yolunda yürümeye devam edecektir. Bu anıtı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köye gelenler

Anıttan detay

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL, (Şırnak),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 532 MB =============== KKTC Başbakanı Tatar: Barış Pınarı'nda büyük bir başarıya imza attık KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin mutlu gününde de zor gününde de yanındayız. Barış Pınarı Harekatı'nda büyük bir başarıya imza attık" dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bir dizi etkinlik için geldiği Mersin’in Anamur ilçesinde yeni inşa edilen 50 metre genişlik ve 350 metre uzunluktaki Anamur İskelesi'ni gezdi. Tatar’a, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Vali Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Başkanı Ferudun Torunoğlu, Mersin Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan eşlik etti. Gönderdeki KKTC ve Türk bayrağının altında protokol ile fotoğraf çektiren Tatar, daha sonra ülkesine su temin eden Alaköprü Barajı'nı gezdi. Burada DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Başbakan Ersin Tatar’a barajın kapasitesi ve içme ve sulama havzası hakkında genel bilgiler verdi. Tatar, "Doğu Akdeniz'de petrol, gaz, hidrokarbon arayışları nedeniyle Türk Hükümeti'nin bir takım mücadelesi, KKTC ile yapılan anlaşmalar, dolayısıyla bu denizlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha buradan müşahede ediyoruz. Baktığımızda aramızdaki mesafe göl gibi duruyor. Özellikle kış aylarında hava net olduğunda, dağları çok yakın görüyoruz. Bizler Toros Dağları'nı, siz de buradan Beşparmak Dağları'nı görüyorsunuz, dolayısıyla bu kadar yakınız" dedi.

'ÖNEMLİ BİR DEVLET HALİNE GELECEĞİZ' Ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar beraberindeki heyetle ANTSO’nun düzenlediği resepsiyona katıldı. Tatar, 1974 Barış Harekatı'nda Türk askerinin gelmesi ile adaya barış ve huzur geldiğine dikkat çekerek, "Şu anda KKTC bu barış ortamında, huzur ortamında kendi yoluna devam etmektedir. Ant olsun daha da güçleneceğiz, Doğu Akdeniz'de daha da önemli bir devlet haline geleceğiz" diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ' Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası anlaşmalar çerçevesinde haklı ve teröre karşı meşru müdafaa olduğunu kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin mutlu gününde de zor gününde de yanındayız. Barış Pınarı Harekatı'nda da hep yanında olduk. Ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetinin bu kararlılığından dolayı şu anda bölgede huzurlu, güvenli ve gerçekten de millet olarak büyük bir başarıya imza attık." Tatar, daha sonra bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Tarım ve Gıda Fuarı’na katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başbakan ve beraberindekilerin Anamur İskele gezisi

-Genel ve detaylar

-Başbakan Tarar ile röp.

-Baraj gezisi Barajda başbakanın görüntüleri

-Gaziler selam

-Ticaret Odası resepsiyon konuşma

-Kortej yürüyüşü

-Kurdele kesimi

-Stand gezileri (Süre: 5 Dk) (Boyut: 220 MB) Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) ==================== HDP, 3 gün boyunca Meclis’teki çalışmalara katılmayacak HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılmasına tepki göstermek amacıyla 3 gün boyunca TBMM'deki çalışmalara katılmayacaklarını söyledi. HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının terör soruşturma kapsamında görevlerinden alınmasına tepki göstermek amacıyla HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP'li milletvekilleri Diyarbakır'da Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde oturma eylemi düzenledi. HDP'liler, 3 gün boyunca TBMM'deki çalışmalara da katılamama kararı aldı.

Oturma eyleminde açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirilmelerin kabul edilemez olduğu ifade ederek, "Parlamentoya bir uyarı yaptık, bir protesto mesajı verdik. Çünkü bu ülkenin kentlerine kayyum atanırken parlamentonun bu konuya kayıtsız kalması, duyarsız kalması kabul edilemez. Parlamento, TBMM her şeyden önce bu kayyum saldırısını kendisine yönelik kabul etmeli ve bu konuda mutlaka inisiyatif almalıydı. Geçmişte olduğu gibi bugün de kayyum rejimine karşı sessiz kalırsa, aslında kendi hukuku da ortadan kalkacaktır" dedi. Görüntü Dökümü

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Sezai Temelli ve beraberindekilerin gelmesi

Temelli’nin konuşması

Polis ekiplerinin aldığı önlemler

Genel ve detay Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 321 MB ============================= Kapadokya'da 'milli park' kararına turizmcilerden destek Olcay DÜZGÜN- Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da, Göreme Vadisi ve çevresinin milli park statüsünden çıkarılması, bölgedeki turizmcileri memnun etti. Turizmciler, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla bölgenin tek elden yönetileceğini söyledi. Göreme Turizm Kooperatifi Geliştirme Başkanı Mustafa Durmaz "Alan yönetiminin tek elden yürütülmesiyle bölgenin daha iyi korunacağına inanıyoruz" dedi.

Kapadokya'nın daha iyi korunması, turizmin geliştirilmesi ve imar planlarının tek elden yapılması amacıyla 1 Haziran'da Kapadokya Alan Başkanlığı kuruldu. Kapadokya Alan Başkanlığı, bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamaya, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırmaya yetkili oldu. Alandaki plan hazırlık ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki karmaşasının ortadan kaldırılması amaçlanırken, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının yetkileri alan başkanlığına devredildi. MİLLİ PARK STATÜSÜNDEN ÇIKARILDI Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulması ardından Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Göreme Vadisi ve çevresinin milli park ilan edildiğine ilişkin 1986 yılına ait Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı. 33 yıldır milli park statüsünde korunan ve 9 bin 600 hektar alanı kapsayan milli park, Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Ortahisar, Avanos ve Ürgüp sınırlarına uzanıyordu. Milli park statüsü de Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılmış oldu.

Sivil toplum örgütleri, karar ile bölgenin betonlaşmaya karşı korumasız kaldığını ileri sürdü. TURİZMCİLER MEMNUN Kapadokya'daki turizmciler ise kararı olumlu bulduklarını söyledi. Göreme Turizm Kooperatifi Geliştirme Başkanı Mustafa Durmaz, kararın süpriz olmadığını ifade ederek, "Çünkü Kapadokya'da yetki karmaşasından dolayı kurulan alan başkanlığının içerisine anıtlar kurulu ve diğer çevre kurullarıyla beraber milli parkların da girmesi doğal ve uygun olmuştur. Bölgemizde çift başlılığın olması mümkün değil. Bölgenin tek elden yürütülecek olması doğru olmuştur. Alan yönetiminin tek elden yürütülmesiyle bölgenin daha iyi korunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 'OLUMLU KARŞILIYORUZ' TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu eski Başkanı Coşkun Kırtıl da, düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını ifade ederek, "Bu düzenlemenin yetki karmaşasını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Bu çalışma çerçevesinde ileriki yıllarda güzel düzenlemeler yapılacağına inanıyoruz. Daha önceki süreçte farklı bakanlıklar söz sahibiydi. Bu yeni alan başkanlığıyla birlikte çalışma tek başkanlıktan yürütülecek" dedi.

Turizmci ve rehber Kamil Duman ise "Kapadokya'nın daha iyi korunması için alan başkanlığına devredildiğini biliyoruz. Bizlerin ümidi Kapadokya'nın korunmasıdır. Turizmciler olarak da Kapadokya'da çarpık yapılaşmanın kaldırılmasını istiyoruz. Bunu da bekleyip hep beraber göreceğiz" diye konuştu. BELEDİYE BAŞKANI: AMAÇ BÖLGENİN KORUNMASI Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasının sebebinin, doğal, kültürel, tarihi ve jeolojik alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu kaydederek, "Bizim bölgemizde herhangi bir imar çalışmasında, yatırımda ve diğer durumlarda birkaç farklı kurumdan görüş almanız gerekiyordu. Bunu tek elde toplamak ve tarihi, kültürel mirası sağlıklı bir şekilde bizden sonraki nesillere aktarabilmek amacıyla kurulan bir başkanlık. Daha önce Çanakkale Alan Başkanlığı kurulmuştu. Ondan sonra da Kapadokya Alan Başkanlığı kuruldu. Burada bizim tarihi yapımızı bozacak herhangi bir yapılaşmaya mani olmak açısından tek elden hızlı bir şekilde aksiyon alabilecek bir alan başkanlığı kuruldu. Bu başkanlık kurulduktan sonra yine işlerimizi farklı kurumların yapmasını sağlamak doğru bir davranış değil. Çünkü yine bürokratik engel koyacaksınız. Bu maksatla 1986 yılında milli park ilanına ilişkin karar, artık alan başkanlığına yetkinin devredilmesiyle ortadan kaldırılmış oldu."

'ELEŞTİRER BİLGİSİZLİKTEN' Başkan Arı, eleştirilerin bilgisizlikten kaynaklandığını savunarak, "Milli Parkların yaptığı görevi artık alan başkanlığı yapacak. Ancak kasten Kaz Dağları'nda olduğu gibi daha önce ağaç bahanesiyle ülkede farklı sıkıntılar oluşturanların kasti bir şeyi varsa onlara buradan ekmek çıkmaz. Bizim bölgemiz bu tür şeylere müsaade etmez. Turizmin iyiliği, ülkenin milli birliği ve selameti için doğru atılan adımlara hep birlikte sahip çıkmak lazım. Doğru olan bir şeyi yanlış bir şekilde aksettirerek gündem oluşturmak veya insanların zihnini bulandırmak hiç kimsenin haddi değil. Vicdan sahibi hiç kimsenin yapmaması gereken bir durum" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

-Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile röportaj

-Göreme Turizm Kooperatifi Geliştirme Başkanı Mustafa Durmaz ile röportaj

-TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu eski Başkanı ve Turizmci Coşkun Kırtıl ile röportaj

-Turizmci ve rehber Kamil Duman ile röportaj

-Genel görüntü

-Drone görüntüsü Süre: 2 dosya 10.30 dakika - 1.3 GB

Haber-Olcay DÜZGÜN - Kamera-Ahmet KORKMAZER/KAYSERİ, (DHA)

============================ Stepnenin içinden uyuşturucu madde çıktı DÜZCE’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada stepnenin içerisine konulan 7,5 kilogram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, M.U. ve Z.K.’nin İstanbul’dan aldıkları uyuşturucu maddeyi Düzce üzerinden diğer illere götüreceğini tespit etti. Polis takibe aldığı otomobili TEM Otoyolu’nda durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine stepneye bakıldı. Stepne içerisine saklanmış 7 paket halinde 7,5 kilogram esrar ele geçirildi. Polis, M.U. ve Z.K.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Narkotik köpeği ile arama yapılması, köpeğin tepki vermesi

Uyuşturucu maddenin stepne içinden çıkarılması ve detaylar HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) =========================== Niğde’de Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı NİĞDE'de tarım makineleri, hayvancılık, tavukçuluk, yem, su ürünleri, balıkçılık, arıcılık, gıda, çiçekçilik ve ekipmanlarının sergilendiği 6'ncı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı. 130 firmanın katılım gösterdiği fuar, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.