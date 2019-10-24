DHA YURT BÜLTENİ-16

Suriye'den Irak'a giden konvoy, Nusaybin'den görüntülendi SURİYE'nin Kamışlı kentinden Irak yönüne giden, ABD'ye ait olduğu belirtilen ve üzerleri brandayla örtülü askeri araçların taşındığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, ABD'ye ait olduğu belirtilen konvoy görüntülendi. Irak yönüne gittiği öğrenilen konvoydaki TIR'larda, üzerleri brandayla örtülü askeri araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu. Öte yandan Irak yönünden geldiği belirtilen TIR'la 2 seyyar kulübenin Kamışlı'ya getirildiği anlar da görüntülendi. Görüntü Dökümü

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Konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB =================== Cep telefonuyla atlayışını kaydetmiş KARABÜK’te, koşarak 5 metreden apartman bahçesine atlayarak yaralanan Yusuf Yıldız’ın(23), atlayışını cep telefonuna kaydettiği ortaya çıktı. Dün, 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Cadde’de meydana gelen olayda Karabük Üniversitesi öğrencisi Yusuf Yıldız, caddede bir süre gezinip 5 katlı apartmanın bahçesini inceledi. Daha sonra geri geri açılıp hızla koşarak 5 metre yükseklikten demir korkulukları aşıp bahçeye atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Yıldız’ı ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki olaydan habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti. Vücudunda morluklar olan Yusuf Yıldız hastaneden taburcu oldu. Yusuf Yıldız’ın atlama anını cep telefonuna kaydettiği ortaya çıktı. Yusuf Yıldız cep telefonunu apartmanın istinat duvarına koyup atlayışını çekti. Olayın yaşandığı yerin bir alt caddesindeki evinde oturan Yusuf Yıldız, daha önce de atlayışlar yaptığını belirterek, "Önce atlayabilir miyim atlayamaz mıyım diye mesafeyi ölçüyorum. Daha önce de o yüksekliklerden atladım. Mesafeyi ölçüp atladım. Oradaki tek hatam dengemin bozulması. Dengesiz düştüm ve bu hale geldim. Tamamen kendi isteğimle atladım. Tarzanlık falan yapmak yok. Spor amaçlı yaptım. Bunun hoş görülmesi lazım. Atlayabilirim ama ben sonrasını öyle tahmin etmedim. Yanlış atladım. Dengem bozuldu ve düştüm. Gayet iyi durumdayım. Daha önceki atlayışlarımda hiç yaralanma olmamıştı. İlk defa karşılaştım. İyi bir tecrübe oldu. Bir daha böyle bir şey olursa daha dikkatli olabilirim. Orada vatandaşlar düğün izlermiş gibi izliyorlardı. Böyle duyarsız olmayalım." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İstinat duvarı üzerindeki cep telefonuna yansıyan atlama ve düşme anı

-Yusuf Yıldız röp Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ================== Polis motosikleti ıslanmasın diye kırık şemsiyesiyle bekleyen Eylül'e, hediyeler verildi MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruyan ilkokul öğrencisi Eylül Karaca'ya (7), İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şemsiye ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği'ne bağlı bir ekip, düzenlenen program için geçen 16 Ekim'de Karaçulha Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu'na gitti. Ekip, motosikletini okul bahçesine park edip, binaya girdi. Havanın yağmurlu olması nedeniyle 2. sınıf öğrencisi Eylül Karaca, elindeki kırık şemsiyeyi polis motosikletinin üzerine tutarak, teneffüs boyunca ıslanmaktan korumaya çalıştı. O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüleri izleyen okul idaresi, çiftçilikle uğraşan ailenin 4 çocuğundan biri olan Eylül Karaca'nın bu davranışı nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. Durumu öğrenen Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, bir grup polis ekibi ile dün (çarşamba) Karaca'nın sınıfını ziyaret etti. Süel ve beraberindeki polisler, Karaca'ya şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye edip, sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eylül Karaca'nın motosiklet ıslanmasın diye elinde şemsiye ile beklemesinden güvenlik kamerası görüntüsü Haber : Fethiye (Muğla), (DHA) ========================= Belediye Başkanı Zeybek'in acı günü AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek'in, yaşamını yitiren babası Ali Zeybek (90) toprağa verildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in babası Ali Zeybek, dün gece yaşamını yitirdi. Ali Zeybek için bugün ikindi vakti İmaret Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, protokol üyeleri, Ali Zeybek'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ali Zeybek'in naaşı vatandaşların omuzlarında cenaze aracına konulduktan sonra Çayırbağ Beldesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin yapılacağı camiden detay

- Başkan Zeybek taziyeleri kabul ederken detay

- Genel detaylar

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazeyi vatandaşlar omuzlarında götürürken detay HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) =========================== 'Siyanür içip intihar edeceğim' dedi, annesini görünce vazgeçti DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın birinci katındaki dairenin balkonuna çıkan Mustafa U. (29), elindeki bıçakla boğazını hafif şekilde kesip, siyanür içerek intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince ikna edilemeyen Mustafa U., annesi Hamiyet U.'nun (70) bölgeye getirilmesiyle ikna edildi ve teslim oldu. AFAD ekiplerince evde yapılan aramada ise siyanüre rastlanmadı. Olay, saat 14.30 sıralarında Fesleğen Mahallesi 956 Sokak'ta meydana geldi. Uçucu ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa U., elinde bıçakla evinin balkonuna çıkıp, siyanür içerek yaşamına son vereceğini söyledi. Mustafa U.'nun söylediklerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis, elindeki bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan Mustafa U.'yu ikna etmeye çalışırken, bir yandan 4 katlı binada bulunan herkes dışarı çıkarıldı. Mustafa U., annesinin kendisini evden kovduğunu ve sığınacak başka yerinin olmadığını söyledi ardından elindeki bıçakla boğazını hafif şekilde kesti. Mustafa U.'nun annesi Hamiyet U.'nun Aile Sağlığı Merkezi'ne gittiği öğrenildi. Hamiyet U. polis tarafından olay yerine getirildi. Annesinin gelmesiyle ikna olan Mustafa U., elindeki bıçağı atıp, polise teslim oldu. Mustafa U., sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Mustafa U.'nun evden çıkarılmasından sonra AFAD ekipleri, özel kıyafetle eve girdi. Evin içinde, balkonda ve bahçede siyanür bulmak için cihazla arama yapan AFAD ekipleri, bir sonuca ulaşamadı. Hamiyet U., oğlunun uçucu ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, sürekli intihara kalkıştığını ve bunu da kendisini çok yorduğunu söyleyip, Mustafa U.'nun tedavi edilmesi için yetkililerden yardım istedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polislerin Mustafa U.'yu (Uz) ikna çabasından görüntü

-Mustafa Uz'un balkonda bıçağı boğazına dayayıp, kendisine hafif şekilde yaralaması

-Annesi Hamiyet U.'nun (Uz) plis tarafından olay yerine getirilmesi

-Mustafa U.'nun elinhdeki bıçağı bıraktıktan sonra ambulansa alınması

-Denizli AFAD ekiplerinin evde arama yapmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ============================= Bisikletten düşen Danimarkalı yerleşik yabancı öldü ANTALYA'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla bisiklet gezisi sırasında dengesini kaybederek bisikletten düşen ve kafasını çarpan Danimarkalı Bjarne Wessel Jensen (66) adlı erkek turist olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bugün saat 10.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, ilçede yerleşik yaşayan Bjarne Wessel Jensen, sahil yolundan Mahmutlar Mahallesi'ne doğru 2 arkadaşıyla bisikletle gezintiye çıktı. Jensen ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle bisikletinin hakimiyeti kaybederek kaldırıma çarptı. Düştüğü sırada kafası yere çarpan Jensen yerde hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Jensen'in yaşamını yitirdiği belirledi. Bjarne Wessel Jensen'in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.