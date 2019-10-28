DHA YURT BÜLTENİ - 16

Yıldırım düşen ormanlık alanda korkutan yangın
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına 2 helikopter ile havadan müdahale sürüyor.
Seydikemer'in kırsal Ören Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde, bugün saat 15.00 sıralarında, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 helikopter sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın korkuturken, havadan müdahale sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yanan ormanlık alandan havadan görüntü
Haber: Cavit AKGÜN-Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
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Tuvaleti, havalandırması, yağmur suyu drenajı bulunan sığınak ele geçirildi
MUŞ'ta içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan sığınak ele geçirildi. Silah, mühimmat ve bol miktarda yaşam maddesi bulunan sığınaklar imha edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde yakalanan Koçer Bandoz kod adlı Yusuf Demir isimli teriröstin ifadesi doğrultusunda 26 Ekim günü Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Serdal Uyanık'ın ismi verilen operasyon düzenledi. Şenyayla bölgesinde jandarma ekiplerinin kırsalda yaptıkları çalışma sonucu 50 metrekare genişliğinde bir sığınak tespit edildi. Sığınakta, mutfak, tuvalet, su toplama yeri, yatma bölümü, havalandırma ve yağmur sularını boşaltacak ahşaplarla drenaj kanalı bulunduğu belirlendi. Bol miktarda gıda ve yaşam maddesi ele geçirilen sığınak jandarma tarafından imha edildi.
SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Jandarma ekipleri 27 Ekim günü devam ettirdiği operasyonlarda bir sığınak daha buldu. İçerisi naylonlarla kaplı sığınakta bir adet Bixi marka makineli tüfek, bir adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 5 adet el bombası ve silahlara ait bol miktarda fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, sığınak ihma edildi.
GÖRÜNTÜ
-Ele geçirilen sığınaktan genel ve detaylar
-Duvarları naylon kaplı olan sığınak
-Drenaj sisteminin görüntüsü
-Ele geçirilen malzemeler
-Askerin toprak altındaki malzemeyi çıkarması
Haber: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)
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Spor salonu işletmecisi, silahlı saldırıda öldürüldü
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği spor salonunda silahlı saldırıya uğrayan Riyad Reşat Özkan (26), yaşamını yitirdi. Özkan'ın kan davası nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 2 yıldır Riyad Reşat Özkan tarafından işletilen spor salonuna meydana geldi. Müşteri gibi salona gelen 1 kişi, belinden çıkardığı tabancasını Özkan'a doğrultup, ateşledi. Aynı zamanda amatör olarak boks sporu ile uğraşan Özkan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla dışarı çıkıp, otomobiline binerek kaçtı. Özkan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulası ile Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Özkan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Aslen Erzurumlu olan Özkan'ın bekar oduğu ve kan davası nedeniyle memleketinden 2 yıl önce Fethiye gelip, yalnız yaşadığı öğrenildi. Özkan'ın kan davası olan ailenin fertlerinden biri tarafından öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Riyad Reşat Özkan'ın fotoğrafı
- Olayın yaşandığı spor salonundan görüntü
Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)
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Şavşatlı arıcılardan Mehmetçiğe 'ballı' destek; 1,5 ton gönderiler
ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Kafkas Arı Yetiştiricileri ve Bal Üreticileri Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere, 1,5 ton bal gönderdi.
TSK tarafından gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vermek isteyen Şavşatlı Kafkas Arı Yetiştiricileri ve Bal Üreticileri Derneği üyeleri, ilçeye bağlı Yavuzköy Köyü’nde bir araya geldi. Etkinliğe, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eşi Meral Doruk, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Teğmen Mustafa Eroğlu, İlçe Emniyet Amiri Salim Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Etemşah Coşkun, İYİ Parti İlçe Başkanı Taner Kara, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, Şavşat Kafkas Arı yetiştiricileri ve bal üreticileri derneği başkanı Temel Şimşek, arı ve bal üreticileri ile vatandaşlar katıldı. Dernek üyeleri aralarında topladığı yaklaşık 1,5 ton balı, dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlere gönderilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim etti.
'KOMŞUMUZDA YANGIN VAR'
Vali Yılmaz Doruk, Artvin halkının duyarlılığına dikkat çekerek, anlamlı etkinlik için de memnuniyetini dile getirdi. Vali Doruk, "Artvin halkı bu duyarlılığı her zaman yapıyor. Vatanına milletine ve değerlerine bağlılığı ile öne çıkan Artvin halkımızın bu durum ile askerine, devletine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha göstermiş olması memnuniyet vericidir. Bizim milletimiz, devletimiz hiçbir zaman dünyadaki haksızlıklar karşısında susmamış, her zaman en önde yer almıştır. Yanı başımızdaki yangını görmezden gelemeyerek bir kenara çekilmiş, kaygısız bir şekilde durmamız bizden beklenemezdi. Komşumuzda bir yangın var. Diğer ülkeler gibi petrol kuyularının peşinde koşan bir ülke değil orada ezilen insanların yarasına çare olmak üzere koşuyoruz" dedi.
Kafkas Arı Yetiştiriciler ve Bal Üreticiler Derneği Başkanı Temel Şimşek, her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını belirterek, harekâttaki görevli askerlere dua ettikleri söyledi.
MİNİK RABİA’DAN DA BAL DESTEĞİ
Şavşat’da yapılan etkinliğe arıcılıkla uğraşan babasıyla birlikte Ardahan'dan katılan ortaokul öğrencisi Rabia Bilgin’in (11) duyarlılığı, Vali Yılmaz Doruk ve diğer katılımcıların dikkatini çekti. Küçük kız, beraberinde getirdiği balı ilgililere teslim ederek Mehmetçiğe moral etkinliğine destek oldu. Askerleri çok sevdiğini söyleyen Rabia Bilgin, “Şavşat'ta bu tür bir etkinlik yapıldığını duydum. Ben de asker ağabeylerimize bal göndermek istedim. Onun için buraya geldim. Askerlerimizi çok seviyorum. Onlar bizim için mücadele ediyor. Onlara bu balın yanında yüreğimi ve asker selamımı gönderiyorumö diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Etkinliğe katılanlar konuşma
-Balların görüntüsü
-Vali Doruk konuşma
-Rabia Bilgin konuşma
-Katılımcılar asker selamı vermesi
-Röpler ve genel detaylar
BOYUT: 588 MB.
HABER KAMERA: Nurbay USTA ŞAVŞAT (Artvin),(DHA)
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Kapadokya'da Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu
TÜRKİYE’nin en önemli turistik merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki işletmeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Peribacaları, kaya kiliseleri, yeraltı yerleşim şehirleri ve sıcak hava balonları ile Türkiye'nin vazgeçilmez turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu tatiliyle birleştirdikleri Cumhuriyet Bayramı tatilini bölgede geçirmek isteyenler, konaklama tesislerinin tamamını doldurdu. Sıcak hava balonları ile Kapadokya'yı havadan görüntüleyen yerli ve yabancı turistler, Göreme Açık Hava Müzesi önünde ise uzun kuyruklar oluşturdu.
Ürgüplü turizm işletmecisi Nazif Demir, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlerinin arttığını belirterek, yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Profesyonel turist rehberi Eyüp Korkmazer ise Kapadokya bölgesinin kısa tatil dönemleri için ideal olduğunu ifade ederek, uzun tatil sürecinde deniz, kum ve güneşi tercih eden yerli turist gruplarının, kısa tatil süresinde rotayı Kapadokya bölgesine çevirdiğini söyledi.
Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Niğde, Aksaray ve Kayseri gibi yakın yerlerden Kapadokya'ya gelen yerli turistler de bölgeye hayran kaldıklarını ifade etti.
Görüntü Dökümü:
-Turizmci Nazif Demir ile röportaj
-Bölgeye gelen yerli turistlerle röportaj
-Bölgede rehberlik yapan Eyüp Korkmaz ile röportaj
-Ürgüp üç güzeller ve Göreme Açık Hava Müzesinde gezen turistlerden görüntü
-Müzeye girmek için sıra bekleyen yeril turist ile röportaj
-Gökyüzünde balonlardan genel görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) -
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