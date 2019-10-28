DHA YURT BÜLTENİ - 16

Olay, saat 09.30 sıralarında, Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 2 yıldır Riyad Reşat Özkan tarafından işletilen spor salonuna meydana geldi. Müşteri gibi salona gelen 1 kişi, belinden çıkardığı tabancasını Özkan'a doğrultup, ateşledi. Aynı zamanda amatör olarak boks sporu ile uğraşan Özkan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla dışarı çıkıp, otomobiline binerek kaçtı. Özkan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulası ile Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Özkan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Aslen Erzurumlu olan Özkan'ın bekar oduğu ve kan davası nedeniyle memleketinden 2 yıl önce Fethiye gelip, yalnız yaşadığı öğrenildi. Özkan'ın kan davası olan ailenin fertlerinden biri tarafından öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'KOMŞUMUZDA YANGIN VAR'

Vali Yılmaz Doruk, Artvin halkının duyarlılığına dikkat çekerek, anlamlı etkinlik için de memnuniyetini dile getirdi. Vali Doruk, "Artvin halkı bu duyarlılığı her zaman yapıyor. Vatanına milletine ve değerlerine bağlılığı ile öne çıkan Artvin halkımızın bu durum ile askerine, devletine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha göstermiş olması memnuniyet vericidir. Bizim milletimiz, devletimiz hiçbir zaman dünyadaki haksızlıklar karşısında susmamış, her zaman en önde yer almıştır. Yanı başımızdaki yangını görmezden gelemeyerek bir kenara çekilmiş, kaygısız bir şekilde durmamız bizden beklenemezdi. Komşumuzda bir yangın var. Diğer ülkeler gibi petrol kuyularının peşinde koşan bir ülke değil orada ezilen insanların yarasına çare olmak üzere koşuyoruz" dedi.

Kafkas Arı Yetiştiriciler ve Bal Üreticiler Derneği Başkanı Temel Şimşek, her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını belirterek, harekâttaki görevli askerlere dua ettikleri söyledi.

MİNİK RABİA’DAN DA BAL DESTEĞİ

Şavşat’da yapılan etkinliğe arıcılıkla uğraşan babasıyla birlikte Ardahan'dan katılan ortaokul öğrencisi Rabia Bilgin’in (11) duyarlılığı, Vali Yılmaz Doruk ve diğer katılımcıların dikkatini çekti. Küçük kız, beraberinde getirdiği balı ilgililere teslim ederek Mehmetçiğe moral etkinliğine destek oldu. Askerleri çok sevdiğini söyleyen Rabia Bilgin, “Şavşat'ta bu tür bir etkinlik yapıldığını duydum. Ben de asker ağabeylerimize bal göndermek istedim. Onun için buraya geldim. Askerlerimizi çok seviyorum. Onlar bizim için mücadele ediyor. Onlara bu balın yanında yüreğimi ve asker selamımı gönderiyorumö diye konuştu.