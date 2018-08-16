DHA YURT BÜLTENİ 17

BOZOVA'DA SURİYELİ 2 KIZ KARDEŞ BOĞULDU ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kovayla su almak istedikleri DSİ’ye ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Kefa İbrahim (10) ile onu kurtarmak isteyen ablası Aycan İbrahim (16) boğuldu. Olay, akşam saatlerinde Bozova'nın Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle Kobani'den kaçıp Bozova ilçesine yerleşen ve tarlada tarım işçiliği yapan Hamo ve Hazne çiftinin kızı Kefa İbrahim, DSİ'ye ait sulama kanalından kovayla su almak isterken eğimli yerden kayıp suya düştü. Ayağı kayarak kanala düşen kız kardeşini kurtarmak isteyen Aycan İbrahim de suya atladı. Suda çırpınan 2 kız kardeş, kısa süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, girdikleri kanalda 2 kız kardeşin cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler, Bozova Devlet Hastanesi'ne, oradan da otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- DSİ'ye ait sulama kanalı

- Suriyeli kardeşlerin sudan çıkarılması

- Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) =============================== DENİZDE KAYBOLAN POLİS MEMURUNUN CESEDİ BULUNDU SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, önceki denizde dalgaların arasında kaybolan 50 yaşındaki polis memuru Bahri Şahin'in cesedi bulundu. Tatil için ailesiyle birlikte Karasu'ya polis memuru Bahri Şahin, önceki gün denize girdi. Denizde dalgalara kapılarak bir anda gözden kaybolan Bahri Şahin'i bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri tarafından su altında ve su üstünde aranan Bahri Şahin'in cesedi denize girdiği yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından denizden çıkarılan ceset, ilk olarak Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Denizde arama çalışmaları

Denizden görüntü

Aileye haber verilmesi HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI ========================================== TEKERLEĞİ KOPAN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ SAKARYA'nın Söğütlü İlçesinde ön tekerinin kopması sonucu devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki Hasan Topkan, yaşamını yitirdi.

Kaza öğle saatlerinde, Söğütlü Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Topkan'ın kullandığı traktörün seyir halindeyken sağ ön tekeri koptu. Savrulan traktör, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Yaşlı adam devrilen traktörün altında sıkışırken, kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Hasan Topkan'ı aracın altında çıkarırken, öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze ve traktör

Çevredekilerden detay

Ambulans görüntüsü HABER-KAMERA: Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya), (DHA) ========================================= OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI BURSA'da önceki gün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Talha Erbil (21), memleketi Samsun'da, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Salı günü saat 20.00 sıralarında, Bursa'nın Uludağ ve Osmangazi ilçeleri arasındaki Dobruca mevkisinde meydana geldi. Uludağ'dan piknikten dönen yurt öğrencilerini taşıyan Turgay Yalcın yönetimdeki 16 S 0825 plakalı otobüs, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüsteki Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Talha Erbil (21) öldü, sürücü ve 37 öğrenci yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alınan Erbil'in cenazesi, memleketi Samsun'un Canik ilçesine getirildi. Gölalan Mahallesi'ndeki Gölalan Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Talha Erbil'in cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Turhan ve anne Aysel Erbil, burada taziyeleri kabul etti. Görüntü Dökümü:

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-Dua edilmesi

-Hallik alınması

-Taziyelerin kabulü

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması (SÜRE:2.32 Dk) (BOYUT:286.05 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) ======================================== Polis, kendisine saldıran köpeğe ateş etti (2)

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, işe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisi S.A.'nın, bacağını ısıran köpeğe doğru ateş ettiği iddiası üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Polis memurunun, köpeğin saldırısının devam etmesi üzerine öldürme ve yaralama kastı olmaksızın köpeğe yakın yere ateş ettiğini beyan ettiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde: "16.08.2018 tarihinde İzmir’de trafik polisinin bir köpeği beylik tabancasıyla vurduğu iddialarının sosyal ve görsel medyada yer alması ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinde 16.08.2018 tarihinde sabah evden işe gitmek üzere ayrıldığını, Soğuksu mevkiinde bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını ve köpeği korkutarak uzaklaştırmak amacıyla havaya ateş açtığını, köpeğin saldırısının devam etmesi üzerine öldürme ve yaralama kastı olmaksızın köpeğe yakın yere ateş ettiğini beyan etmiş, şikâyetçilerin alınan ifadelerinde; polisi köpeğe ateş ederken görmediklerini ve köpeğin öldüğünü bilmediklerini beyan etmişlerdir. Görevli polis memuru sağlık kuruluşuna sevk edilmiş, düzenlenen doktor raporunda sağ bacağında köpek ısırığı olduğu anlaşılmış, konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." İZMİR (DHA) ===========================================

10 BİN DOLAR BOZDURANA, GELİNLİK BEDAVA SİVAS'ta gelinlik imalatı yapan bir esnaf 10 bin dolar bozduranlara ücretsiz gelinlik vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'dolar bozdurun' çağrısına esnaflardan da destek gelmeye devam ediyor. Mehmetpaşa Mahallesi, İbn-i Sina Caddesi üzerinde esnaflık yapan Mehmet Baloğlu, 10 bin dolar bozdurup makbuzunu getirenlere bedava gelinlik kampanyası başlattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Baloğlu "Bu artık bizim görevimiz vatandaş olarak. Şu anda hükümetimiz sıkıntıda, dışarıdan oynanan oyunlar var. Biz de bunu biliyoruz. Biz geçmişimizden bugüne kadar yaptığımız her şeyi şuanda da yapıyoruz. Çünkü Osmanlı'dan geliyoruz Osmanlı torunlarıyız. Elimizi taşın altına koymak gerekiyorsa biz elimizi de koyarız başımızı da koyarız, bütün imkanlarımızı koyarız" dedi.

10 bin dolar bozdurup makbuzunu getirenlere istedikleri gelinliği bedava vereceklerini açıklayan Baloğlu, "Özellikle dolar için yapıyoruz. Biz bunu Amerika’ya karşı yapıyoruz. 10 bin dolar bozduran müşterimize vatansever diyoruz artık, gelsin biz de seve seve her şeyi yapıyoruz. Sivas halkı bizi tanıyor. İyi ürünler veriyoruz, yani laf olsun diye değil. Bizim burada ürünler 3 bin lira, 5 bin lira, 7 bin lira arasında değişiyor. Bunlardan istediklerini vereceğiz. Beğenen yakışan, istedikleri hangisi ise onu vereceğiz. Çünkü biz elimizi taşın altına koyuyoruz, görüntü olsun diye yapmıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-İmalathaneden görüntü

-Kampanyayı duyuran afişler

-İşletme sahibinin açıklamaları (254 mb)

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) =========================================== ODA VE STK TEMSİLCİLERİ, DOLAR BOZDURDU ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımı ve dolar artışını protesto eden Batman'daki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, döviz bürolarında dolar bozdurdu. ABD'nin ekonomik müdahalesine tepki gösteren ve Batman'da faaliyet yürütün sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile oda başkanları, mesai bitiminde ikinci cadde üzerinde bulunan döviz bürosu önünde toplandı. Aralarında esnaf ve temsilcilerinin de bulunduğu kalabalık topluluk dolar bozdurmak için kuyruk oluşturdu. Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO), Müstaik Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanlığı temsilcilerinin öncülüğünde yapılan protesto kapsamında, dolar artışına tepki gösteren kalabalık, dolarları Türk Lirası'na dönüştürmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

Batman TSO Başkan Vekili Bayram Demirhan, Türk Lirasına destek için ellerinde bulunan doları bozdurduklarını belirterek, "Son günlerde ülkemize yönelik ABD tarafından yapılan ekonomik hamle ülkemizi tamamıyla zayıflatmak amacıyla yapmıştır. Dolayısıyla Batman'daki STK'lar olarak elimizdeki dövizi Türk parasına çevirmek üzere buradayız. Çağrımızı yineliyoruz; herkesi dolar bozdurmaya davet ediyoruz. Şehrimizde birçok kişi bu kampanyaya destek veriyorö dedi. Öte yandan dün gün boyu döviz büroları önünde hareketlilik yaşanırken, çok sayıda vatandaşın dolarlarını TL'ye dönüştürmeleri de dikkat çekti. MUSİAD Başkanı Suat Özdemir ise, “Dövizlerimizi artık TL'ye çevirip ve milli paramıza dönmemiz gerekir. Son süreçte dünyayı tehdit eden ABD Başkanı Trump'ın söyledikleri siyaseten ve ekonomik çıkışına karşı olarak dolar bozdurarak tepkimizi göstermeliyiz" dedi. Döviz bürosu önünde bekleyen kalabalık, ellerindeki doları Türk Lirası'na çevirdikten sonra buradan ayrıldı. Görüntü dökümü

Döviz bürosu görüntüsü

STK ve iş adamları döviz bozdururken

Yapılan konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- ===================================== ÖDEMİŞ'TE OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ Okul müdürünün eşi: Ben idam istiyorum İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü 47 yaşındaki Ayhan Kökmen'in vurularak öldürülmesi olayına karışan öğrenciler İ.P. (İlhami Palaz) (16) arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 2'nci kez hakim önüne çıkarıldı. Duruşma sonrası fenalık geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, öldürülen müdürün eşi Ayşe Ümmü Kökmen, "Ben idam istiyorum" dedi. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen 2 av tüfeği fişeğinden birisinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.'nin babası B.Y.'yi, azmettirici olarak gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. (İlhami Palaz) (16) arkadaşı U.Y. ile U.Y.'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci hakkında da yardım ve yataklık suçlarından dava açıldı.

Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y. ile diğer sanık öğrenciler C.A. ve Y.O., Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bugünkü duruşmada 10 tanık ifade verdi. Dava, yeni tanık ifadelerinin dinlenmesi için 9 Kasım 2018'e ertelendi. "İDAM" FERYADI Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ise duruşmanın ardından fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ümmü Kökmen, güçlükle sakinleştirildi. "3 tane cani günlerce plan yapmışlar, okul müdürünü nasıl öldürebiliriz diye" sözleriyle feryat eden Ayşe Ümmü Kökmen, "Ayhan hocayı yediler. Bir baba, çocuklarının elinden kalemi alır, silah verir mi? Bu babayı asla affetmiyorum. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na, Meclis Başkanı'na, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Lütfen sesimizi duysunlar, çığlığımızı duysunlar. Öldürmek bu kadar basit olmamalı. 15 yılla-16 yılla kurtulmamalı. Ben idam istiyorum" dedi. Sabah saatlerinde aynı mahkemede, 10 Haziran 2017 tarihinde, Ödemiş'te parka oynamaya gittikten sonra ortadan kaybolan ve su içmeye gittiği komşularının evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin atik'in öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasının yapıldığını belirten Ayşe Ümmü Kökmen, "Ceylin'in ne günahı vardı? Komşusunun canı istiyor Ceylin'i öldürüyor. Öğrencilerin canı istiyor Ayhan hocayı öldürüyor. Bu kadar basit olmamalı. Ben idam cezası istiyorum" diye konuştu.