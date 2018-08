DHA YURT BÜLTENİ-17

KELES'İ 15 DAKİKALIK DOLU VURDU

BURSA'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu, araçlara ve ceviz ağaçlarına zarar verdi.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı çok sayıda araca zarar verdi. Bazı sürücüler otomobillerinin üzerlerini örterek dolunun vereceği olası zarardan korumaya çalıştı. Yağışın özellikle ceviz ağaçlarında öneli oranda hasara yol açtığı öğreildi.

TIR, karayolu üzerinde alev alev yandı

SİVAS'tan Tokat iline doğru seyir halinde yol alan özel bir şantiyeye ait TIR, yolda bir anda alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanamazken, TIR kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu üzerinde, Tokat'ın Çamlıbel beldesi yakınlarında yaşandı. Sivas'tan Tokat'a doğru seyir halindeki, Kaya Arkaz(67) yönetimindeki 58 AAH 559 plakalı TIR'ın kabin kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın her yanını kapladı. Olayın haber verilmesiyle bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, o anlar, oradan geçmekte olan diğer araçtaki kişiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Yanan TIR'ın bölgede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu öğrenildi.