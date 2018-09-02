DHA YURT BÜLTENİ-17

Kaza, akşam saatlerinde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan kent merkezine doğru seyir halinde olan kepçe, operatörü E.Ö.'nün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu evin bahçesine girdi. Bahçe etrafındaki barakaları yıkarak içeri giren kepçe, evin önünde bulunan Adile Yiğit (70), gelini Necla Yiğit (32) ile torunu Muhammet Yiğit'e (5) çarptı. Kazada, kepçenin altına kalan Adile Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ve torunu Muhammet Yiğit ise ağır yaralandı. İş makinası içerisinde bulunan sürücü E.Ö. de hafif yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Adile Yiğit'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz 31 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Necdet Geçgel, sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle, suyun taşmaması için bir ağacın çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, olay yeri İnceleme ekipleri tarafından, gömüldüğü yerden çıkarıldı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, portakal bahçesi çevresinde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda Gülbahar'ı, Erhan A. (26) ve Burhan Ü.'ün (28) öldürdüğü belirlendi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Erhan A. ve Burhan Ü.'yü Kocaeli'de, yakalayarak gözaltına aldı.

Yangın, akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle Domaniç ilçe sınırlarına doğru yayılan yangına ekipler 5 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda iş makineleriyle müdahale etti. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "Yangının piknikçilerden dolayı çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın, kesin olmamakla birlikte yaklaşık 30 hektarlık karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda etkili oldu. 150 asker, 100 kadar da orman işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Yangın şu an için kısmen kontrol altına alınmış durumda" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri detayı

- Yaralının ambulansa alınması

Haber-Kamera: İnan KALYONCU / TRABZON-DHA

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HAYME ANA'YI ANMA VE GÖÇ ŞENLİKLERİ'NE, BAKAN ERSOY DA KATILDI

OSMANLI Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyünde '737'nci Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri' düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, ilk olarak Hayme Ana'nın türbesini ziyaret etti. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra şenlik alanına geçti. Ersoy burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bundan bir hafta evvel 26 Ağustos Türk Milletine ardına kadar açan şanlı zaferi bahşeden Malazgirt'teydim. Bugün ise o açılan kapıdan Anadolu'ya giren ve sonrasında 600 yıllık bir cihan devletinin temellerini atacak olan Kayıların Anası Hayme Ananın ebedi istirahati olan Domaniç'teyiz. Hayme Anamızın hakka yürüdüğü 1281 yılından bu yana bu topraklarda 737'nci kez gerçekleştirilen bu şenlikler, sahip olduğumuz köklü gelenek ve göreneklerimizin hiçbir millete nasip olmayacak şanlı tarihimizin en açık ispatlarıdır. Hayme Anamızın ismi kendi gibi çok anlamlıdır. Arapça çadır anlamına gelmektedir. Çadır Türklerde aile, yuva birlik ve beraberliğin sembolüdür. Tıpkı bu toprakları bize anavatan Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ninesi olan Devlet Ana olarak anılan Hayme Hatun gibi. Hayme Ana cefakar, vefakar, fedakar ve cesur Türk kadınının en görkemli sembolüdür. Bunun tarih içinde üstlendiği rol, gördüğü işlev çok az kadına nasip olmuştur."