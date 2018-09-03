DHA YURT BÜLTENİ 17

Edremit ilçesinde 5-8 Eylül tarihleri arasında başlayacak olan “Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresiö için AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Karesi Salonu’ndaki toplantıda konuşan Başkan Kafaoğlu, 4 gün sürecek olan kongrenin açılışının Edremit’te bir otelde yapılacağını söyledi. Kongrenin 2. ve 3. gününde ise katılımcıların Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli’nde bir araya geleceğini açıklayan Kafaoğlu, kongrenin son günü olan 8 Eylül’de ise Ayvalık yat ve Kazdağları gezilerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

‘TÜRK DÜNYASI SON YILLARDA GÜÇBİRLİĞİ OLUŞTURDU’

Kongrenin yapılma sürecinde Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve çeşitli sponsorların katkı sağladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Türk kültürünün ortak bir değer olduğunu belirtti. Türk dünyasının dünyada 400 milyonu bulan bir nüfusu kapsadığını ifade eden Kafaoğlu, "Türk dünyası Batı’da Adriyatik Denizi’nden, Doğu’da Doğu Türkistan Turfan Havzasına kadar, Kuzey’de Sibirya düzlüklerinden Güney’de ise Kıbrıs Adası’na kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Tüm topraklarıyla beraber düşündüğümüzde toplamda 13 milyon metrekareyi kapsayan bir coğrafya. Bu her anlamda büyük bir güç ifade ediyor. Yıllardır birbirimizden ayrı düşürülmüşüz, değişik sebeplerle irtibatımız kesilmiş. Ama son yüzyılda diyaloglarımız ve irtibatlarımız arttı. Siyasi, ekonomik ve kültürel yönden Türk devletleri ve toplumuyla birlikte stratejik anlaşmalar imzalamışız, ekonomik ilişkiler olmuş, siyasi ilişkiler kurulmuş. Birleşmiş Milletler düzeyinde yapılan oylamalarda güç birliği oluşturulmuş. Ortak bir payda olan kültürümüzden ve inançlarımızdan hareket ederek hep bir ve beraber olmuşuz. Sivil toplum örgütleri olarak bu dayanışmayı daha da arttırmamız lazım" dedi.