DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hatay'da orman yangını HATAY'ın Hassa ilçesinde, dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Torosların eteğinde bulunan Güvenç ile Yuvalı mahalleleri arasındaki Yoncalık mevkiindeki makilik ve kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 kişilik ekiple müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Helikpterin çalışması

- Arazözle jandarmanın çalışması Haber-Kamera: Kasım NARCI /HASSA(Hatay),(DHA) Durdurulan otomobildekiler polise ateş açtı: 1 polis yaralı ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildekilerin polise tepki göstermesi sonucu çıkan tartışmada 1 polis tabancayla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi Şehit İdris Doğan Bulvarı'nda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, cadde üzerinden şüpheli otomobili durdurarak arama yapmak istedi. Durdurulan otomobildekiler polise tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtakilerden biri üzerindeki tabancayla polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir polis memuru bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekibinden görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA) Cami tuvaletinde ölü bulundu ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde A.M.K.’nın (46) isimli kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde meydana geldi. Tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, tuvaletin kapısının açık ve içeride baygın şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinde A.M.K.’ya ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden detay

- Cenazenin çıkarılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Semin ERSÖZLER /ANTALYA,(DHA) 7 yaşındaki Buse'nin 'halat' ile tehlikeli oyunu BURSA'nın inegöl ilçeside, evlerinin terasında oynadığı halat boynuna dolanan 7 yaşındaki Buse Özkan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Buse tedaviye alındı.

Olay, İnegöl'ün Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin teras katında meydana geldi. Mehtap ve Erol Özkan çiftinin kızları Buse, 3 katlı evlerinin teras katına çıkıp burada bir ucunu tahtaya bağladığı halata asılarak oyun oynamak istedi. Bu sırada oynadığı halat boynuna dolanan Buse, uzun süre asılı kaldı. Olay, tesadüfen terasa çıkan annenin kızını asılı halde görüp kurtarması sonucu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buse Özkan, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Buse'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralı çocuğun görüntüsü

Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) Bakan Dönmez: Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek (2)

KARADENİZ'DE KÖMÜR ARAYAN MİLLİ ORUÇ REİS GEMİSİNİ İNCELEDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK Tahlisiye Müdürlüğü’nün mobil yatakhane treylerinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz açıklarında kömür rezervinin belirlenmesi için çalışma yapan Oruç Reis'i ziyaret etti. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'ne ait gemide yetkililerden bilgi alan Bakan Dönmez, Karadeniz'de geminin rezerv arama çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Dönmez, buradaki ziyaretin ardından kentte yer alan Maden Şehitleri Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. 'HEDEFİMİZ 5 YIL İÇERİSİNDE 1 MİLYON OLAN KÖMÜR ÜRETİMİNİ 10 MİLYONA ÇIKARTMAK'

Dünyada sayılı müzeler arasında yer alan Maden Müzesi'ni de ziyaret eden Bakan Fatih Dönmez, madenciliğin Zonguldak ve Türkiye tarihi hakkında bilgilendirildi. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Dönmez, Türkiye'nin yıllık kömür ihtiyacının 30 milyon ton olduğunu ve 1,5 milyar ton rezervin olduğunun altını çizdi. Üretim miktarının 1 milyon ton olduğunu ve cari açığın kapatılması için yerli üretimin artırılması gerektiğini belirten Dönmez, "Kömür burada 1,5 milyar ton kömür rezervimiz var. Üretim miktarımız 1 milyon ton civarında. Bunu artırmamız lazım. Biz yıllık yakıt 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Bunun için de 3-4 milyar dolar civarında kaynak ayırıyoruz. Bu günlerde ekonomik sorunları çokça konuştuğumuz şu ortamda cari açığı azaltmak için ithal ürünleri mümkün olduğu kadar yerli kaynaklardan temin etme zorunluluğu aşikar ortaya çıkmış oldu. Bunun da en kolay yöntemlerinden bir tanesi de burada yatırım yapmak. Hazırlık yapmak ve istihdam ederek önce bölgenin sonra da ülkenin kalkınması için gerekenleri yapmaya hazırız. Üç bölgeyi TTK ihale etti. Özel sektör aldı. Orada da bir üretim hazırlığı ve istihdam başlayacak. TTK kendi işletmelerinde yine üretime devam edecek. Hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimin özel sektör ve kamu ile birlikte 7 ila 10 milyon tona çıkartmak. İstihdamı da bu günün iki katına çıkartmaktır. Bunun için de hep birlikte çalışacağız. Biz bize düşeni yapacağız, siz de inşallah size düşeni yaparsanız birlikte mutlu oluruz" dedi.