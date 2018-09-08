DHA YURT BÜLTENİ 17

Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret eden Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra belediye başkanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin kentsel dönüşüm merkezlerini ziyaret eden Kurum, Panorama 1326 Müzesi’ni de gezdi. Bakan Kurum’un son durağı ise Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi oldu. Burada öğrencilerle yaprak toplayarak kompost gübre yapımı hakkında bilgi alan Kurum, sahipsiz sokak hayvanlarını da miniklerle birlikte besledi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GÖNÜL ESASINA DAYALI YAPACAĞIZ'

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün Bursa’da valimiz ve belediye başkanlarımızla şehrin sorunlarını tartıştık. Kentsel dönüşüm bizim için büyük bir önem arz ediyor. Kentsel dönüşümü yoğunluk artışı ile değil, mevcutta yerinde dönüşümle, vatandaşın gönül esasına dayalı yapmak istiyoruz. Bu yaptığımız dönüşümler tartışılır değil, gerçekten herkesin memnun olduğu projeler olmalıdır. Bu noktada ilçe belediye başkanları ile birlikte kararlar aldık. İlçelerinde projeleri bu yönde uygulayacaklar. Şehrin siluetine zarar veren projelere ilişkin de gereken neyse yapılacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Biz geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel şehirler bırakmak istiyoruz. Bu noktada biz yöneticilere düşen görevleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Zaten Bursa’da bir bütünlük, birliktelik var. Biz de bakanlık olarak bu bütünlüğe destek vereceğizö diye konuştu.

Eski Atatürk Stadı’nın ‘Millet Bahçesi’ olacağını dile getiren Bakan Kurum, “Şehirdeki eski stadyumun olduğu yeri Millet Bahçesi yapma noktasında bakanlıkla birlikte belediyemiz çalışacak ve sahadaki uygulamayı da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’mız (TOKİ) yapacak. Orada da şehrin nefes alacağı, insanların tüm ihtiyaçlarını gidereceği bir Millet Bahçesi projesi yakın zamanda gerçekleştiriyor olacağız. Tarihi kent Bursa yine bu kültürünü, mirasını gelecek nesillere aktaracakö dedi.