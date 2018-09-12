DHA YURT BÜLTENİ 17

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI BURSA’nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan ana yola çıkarken otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ercan Yalman (35) ağır yaralandı. Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl İlçesi Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Ankara istikametine giden Selçuk Kandemir yönetimindeki 16 HA 871 plakalı otomobil, Ağaç İşleri Sanay'inden Bursa-Ankara karayoluna çıkan Ercan Yalman'ın (35) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle havalarıp otomobilin ön camının8 üzerine düşen bisiklet sürücüsü Yalman ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Yalman, ilkr müdahalenin ardındanambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri genel görüntü

- Yaralının görüntüsü

- Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

===================== BİLECİK'TE 3 AFGAN MÜLTECİ BIÇAKLA YARALANDI BİLECİK'te Afganistanlı iki mülteci grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. Afgan uyruklu iki grup arasında henüz sebebi bilenmeyen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla Omid Rahimi, Noor Ahmed ve Abdullah Ahmazey'i çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, 3 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerindeki yaralılar

-Yaralıların ambulansa götürülmesi Haber-Kamera:BİLECİK / DHA ============ ESKİŞEHİR'DE ÜLKÜCÜ GENÇLERİN ANISINA 'ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ' ESKİŞEHİR'de MHP İl Başkanlığı tarafından, 12 Eylül'de idam edilen 9 ülkücü için 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.