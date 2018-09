DHA YURT BÜLTENİ 17

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNÜ

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, otlu peynirin tescili için uzun süredir çalışma yürüttüklerini ve bu çalışmaların olumlu sonuçlar getirdiğini anlattı.

Otlu peynirin 200 yıla aşkın bir süredir sofraların vazgeçilmezi olduğunu belirten Biner, "Bizim için önemli bir ürün olan otlu peyniri, marka değeri yapmak, kontrol altına almak ve bilinirliğini artırmak boynumuzun borcu. Artık önemli bir marka değerine sahip olacağız. Otlu peynirin tescili için 3 yıldır bir çaba sarf ediyoruz. Görüşmeler yaptık. Peynirin belli bir standarda oturtulmasıyla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyordu. Otlu peynir Van kahvaltısının vazgeçilmez en lezzetli ürünlerindendir. Tescilden sonra peynirin katma değeri daha yüksek olacak ve Van'ın peynirine rağbet daha çok olacak" dedi.

Biner peynirin özelliklerini anlatarak, "Başta koyun olmak üzere inek ve keçi sütünden veya bunların karışımından yöre ve çevreden yetişen sirmo, kekik, siyabo ve heliz gibi 20 otun eklenmesiyle yapılıyor. Beyazdan sarımsağa doğru değişen bir renge sahip. Tescilin önemi, otlu peynirin katma değerinin daha yüksek değere ulaşması ve kayıt altına alınması. Mesela ulusal zincir marketler, otlu peynirle ilgili şimdiden bizlerle bağlantıya geçmeye çalıştılar. Daha önce de Van'a has 4 ürün tescillenmişti. Otlu peynirimizle birlikte tescillenen ürün sayımız 5'e yükseldi. Van'ın otlu peynirinin tescillenmesinde emeğe geçen herkese ve her kesime teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

1989'dan beri otlu peynir satan babasının mesleğini sürdüren esnaf Tarık Ayhan, Van'a has olan otlu peynirin tescillenmesinin kendilerini son derece sevindirdiğini söyledi.

