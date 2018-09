DHA YURT BÜLTENİ-17

Yargının talimat ile hareket ettiğini ileri süren Erkek, "Rahip Brunson olayı tam bir trajedidir. Hukuk olmadığı için Türkiye artık güvenli bir liman değil. Çok ciddi sermaye çıkışı var Türkiye'den ve artık sermaye gelmiyor. Biz yatırım yapan, istihdam üreten, yüksek teknolojiyle katma değer üreten sermaye istiyoruz, ama artık gelmiyor. Çünkü güvenli bir liman değil, hukuk yok. Merkel istediği için bazı Alman vatandaşlar apar topar tahliye ediliyor. Bunlar ne için tutuklandı, tutuklamalar haksız mıydı ? Haksız değilse neden yargı talimat ile hareket ediyor ? Macron istediği için Fransız vatandaşlar tahliye ediliyor. Haklı olarak bunları gören Trump da kendi vatandaşlarının tahliye edilmesini istiyor. Böyle bir tablo maalesef çok acı. Biz her zaman söylüyoruz. Anayasa'da yargıç güvencesi olmadığı sürece, kuvvetler ayrılığı olmadığı sürece ve yargı bu şekilde siyasallaştığı sürece Türkiye hiçbir sorununu çözemez. Her şey adaletle mümkündür. Adaletin olmadığı yerde huzur da olmaz. Ekonomik kalkınma da olmaz. Yanılmıyorsam Ekim ayında duruşması, 12 Ekim diye biliyorum. 12 Ekim'de evet, tahliye edilebilir. Yargının içerisinde yalnızca hukuka bağlı, hukuka ve vicdanına göre karar veren bir sürü onurlu, cesur yargıç, savcı da var. Ama onlarda yargının üzerindeki ağır baskılar sonucunda maalesef fazla bir şey yapamıyorlar" dedi.

Bu yıl 5’nci sezonu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, dopdolu programla sanatseverlere tiyatro keyfi yaşatacak. Yeni sezon programı, düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Koordinatörü E. Feza Soysal ile Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürü Barış Ayas katıldı.

BOZBEY: YÖNETİM BİÇİMİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK

5’nci sezonu açmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, sezona ilişkin bilgi vermeden önce Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun işleyişine değindi. Nilüfer’de, tiyatronun, hayatı sürekli ve canlı tutmanın en önemli araçlarından biri olduğundan yola çıktıklarına vurgu yapan Bozbey, şöyle devam etti: “ 2014 yılında, Dario Fo’nun ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz’ oyunu ile yerleşik tiyatromuzu başlattık. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, o günden bu yana düzenli olarak her hafta perde açıyor. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun yönetim biçimi Türkiye’de örnektir. Demokrasiye inanan ve odak noktasına demokrasiyi alan bir kurum olarak Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda da demokratik bir sistem geliştirdik. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nu, tüm kararların demokratik bir anlayışla ve oy birliği ile alındığı genel kurul yönetiyor. Genel Kurul, yürütmeyi sağlamak amacıyla bir yönetim kurulu seçiyor ve en yüksek oyu alan iki kişiden biri, iki yıllığına müdür olarak atanıyor. Müdürlük en fazla iki dönem yapılabiliyor ve böylece bütün çalışanlar süreç içerisinde, aynı zamanda yürütmede yer alabiliyor. Biz, sanatın demokratik koşullarda yapılabilmesinin önemini bildiğimiz için bu modeli çok kıymetli buluyoruzö dedi.

YENİ SEZONDA 2’Sİ ÇOCUK 7 OYUN

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun yeni sezonda sergileyeceği oyunlar hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, amaçlarının herkesi tiyatronun güzelliğinde buluşturmak olduğunu ifade etti. Bozbey şöyle devam etti: öSezon boyunca 2’si çocuk oyunu olmak üzere toplam 7 oyunu izleyici ile buluşturacağız. 3 Ekim’de, Lorca’nın ‘Kanlı Düğün’ adlı oyunla sezonu açacağız. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Barış Erdenk’in yöneteceği oyunun provaları halen devam ediyor. Duayen rejisör Işıl Kasapoğlu’nun yöneteceği Orhan Kemal’in ünlü eseri ‘Murtaza’ da, 7 Kasım’da Nâzım Hikmet Kültürevi sahnesinde Bursalılar’ın beğenisine sunulacak. Prof. Dr. Beliz Güçbilmez’in Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu için yazdığı biyografik bir Nâzım Hikmet oyunu olan ‘Beni Bekleme Kaptan’, dünya prömiyerini Nilüfer’de yapacak. Oyun, 8 Mart Perşembe günü Nâzım Hikmet Kültürevi sahnesinde sahnelenecek. Oyunu, Uluç Esen yönetecek.ö

YENİ SEZON YENİ SAHNE

Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun, yeni sezonda Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde yeni bir sahnesinin de olacağını açıkladı. Bozbey, “Sahneye, geçen yıl çok genç yaşta hayatını kaybeden, tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Ayşe Selen’in adını vereceğiz. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularından Oğuzhan Ayaz'ın yönettiği ‘Markalı Hava’ isimli oyun 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren, Batuhan Pamukçu’nun yönettiği ‘Titanik Orkestrası’ da 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren pazar günleri bu salonda izlenebilecekö dedi.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun, çocuklar için de iki oyunla sahnede olacağını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Pelin Temur’un yazdığı Güray Dinçol’un yönettiği ‘Yeni Dünya-Bir Uzay Hikâyesi’ isimli çocuk oyunu, 7 Ekim Pazar günü Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi'nde prömiyer yapacak. İkinci çocuk oyunu ‘Bahçe’ de 21 Ekim Cumartesi gününde izleyici ile buluşmaya başlayacak. Prof. Dr. Tülin Sağlam’ın yönettiği Bahçe isimli oyunun yazarı Şamil Yılmaz. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni oyunların yanı sıra geçen sezonun büyük ilgi gören üç oyununu da izleyici ile buluşturmaya devam edecek. Geçen sezon salonları dolduran ‘İki Efendinin Uşağı’, ‘Cambazın Cenazesi’ ve ‘III. Reich’ da bu yıl sahnelenmeye devam edecek. Böylece bu oyunları kaçıranlar izleme şansı bulacakö şeklinde konuştu.

BOZBEY’DEN TİYATROSEVERLERE MÜJDE

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, basın toplantısında tiyatro meraklılarına bir de müjde verdi. Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin 2 yılda bir düzenlediği Tiyatro Festivali’nin artık her yıl yapılacağını açıkladı. Başkan Mustafa Bozbey, “Bizler bugüne kadar Tiyatro Festivali’ni iki yılda bir yapıyorduk. Ancak yeni alınan kararla her yıla dönüştürdük. Yoğun talep vardı festivale. Böylece burada tiyatroseverlere de bu müjdeyi veriyoruz. 8 Mart 2019’da dünya prömiyerini yapacağımız ‘Bekle Beni Kaptan’ oyunu ile 2019 Tiyatro Festivali’ni açacağız. Türkiye’de tiyatroya karşı yaşanan kötü sürecin tam karşılığı olarak bu festivali her yıl düzenleme kararı aldık. Böylece bu anlayışa direnç göstermiş oluyoruz. Tiyatroya her yaştan insan için sahip çıkıyoruz. Tiyatro var olmalı, sürekli olmalıö dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 3 Ekim’de Lorca’nın “Kanlı Düğünö adlı oyunuyla başlayacak yeni sezonda her yaştan sanatseveri tiyatroda buluşmaya davet etti.