DHA YURT BÜLTENİ-17

1)KARAPINAR'DA 3 AYDA 4'ÜNCÜ OBRUK KONYA'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında, 20 metre çapında, 30 metre derinliğinde içinde su bulunan obruk oluştu. İlçede son üç ayda dördüncü kez obruk oluştu. İrili ufaklı 100'ün üzerinde obruğun bulunduğu Karapınar'da, yeni bir obruk oluştu. Yer altı sularının çekilmesiyle oluşan obruk, bu kez ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık Mevkii'nde ortasında patika yol bulunan yan yana olan iki mısır tarlasında meydana geldi. Başka bir mısır tarlasında biçerdöverle hasat yapan sürücü, yakındaki mısır tarlasının ortasında toz bulutu kalktığını fark etti. Aracı durdurup, toz bulutunun olduğu bölgeye geldiğinde yeni bir obruğun oluştuğunu gördü. Ardın bölgedeki diğer çiftçilere haber verdi. Yapılan incelemede büyük bir bölümünde su bulunan obruğun yaklaşık 20 metre çapında, 30 metre derinliğinde olduğu saptandı. Obruğun oluştuğu sırada patika yoldan herhangi bir araç veya köylünün geçmemesi faciayı önledi. Aynı mevkide çiftçilik yapan Kenan Bozkurt, bu bölgede ilk defa obruk oluştuğunu belirterek, "İlk defa burada obruk oluştu. Daha önce hiç obruk olmamıştı. İlerideki mısır tarlasından sesler geldiğini duydum. Ama obruk olduğu hiç aklıma gelmedi. Çöken yerde kamyon, traktör ve başka araçlarda geçiyordu. Şans eseri o anda geçen yoktu. Ama çevresindeki çiftiler korkmuş. Artık bizde tedirginlik başladı" diye konuştu.

Çiftçi Oğuz Barutçu da, Karapınar'da sık sık obruk oluştuğunu belirterek, " Bu mevkide obruk belirtisi yoktu. Büyük bir gürültüyle obruk oluşmuş. Obruklara alıştık. Yakın tarlada hasat yapılıyordu. Bu alanda da birkaç güne hasat başlayacaktı. Gündüz saatlerinde obruk olması sevindirici. Zira gece olsa yoldan araçlar geçse facia olurdu. Kendimizi güvende hissetmiyoruz, canımız her an tehlikede. Yetkililer bir şeyler yapmalı" dedi.

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- =================================================== 2)ADIYAMAN'DA 'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ ADIYAMAN'da, sosyal medyadan örgütlenip, bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerine tepki ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için süsledikleri bisiklerinin pedallarını çevirdi.Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve kendilerine 'Süslü kadınlar' adını veren 40 kadın, Atatürk Bulvarı'nda pedal çevirdi. Süsledikleri bisikletleriyle valilik önüne gelen kadınlar, basın açıklaması yaparak, kadın cinayetlerine tepki gösterip, sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Kadınlar adına açıklama yapan Zeliha Yılmaz, "Adıyaman'a, Adıyaman kadınlarına teşekkür ediyorum. Çoğu insana inat burada toplandık. Amacımız, topluma ve bisiklete dikkat çekmekti. Kadın cinayetleri önlensin, bisiklet kazaları azalsın, bisikletin ulaşım aracı olduğunu herkes kabul etsin. Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası ayrıca bugün Dünya Otomobilsiz Kentler Günü. Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz bizim için trafiği kapattılar. Biz de bisikletlerimizle pedalladık" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Valilik önü

- Atatürk Bulvarı

- Kadınların bisiklet sürmesi

- Süslenmiş bisikletler

- Zeliha Yılmaz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB ====================================================== 3)TRAKYALI KADINLAR, 'SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU'NDA PEDAL ÇEVİRDİ DÜNYA Otomobilsiz Kenter Günü'nde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle caddelerde pedal çevirdi. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Trakya'da, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Edirne'de bisikletlerini çiçekler ve çeşitli süs eşyalarıyla süsleyen 100'e yakın kadın, Atatürk Anıtı'nda buluşarak basın açıklaması okudu ve ardından pedal basarak kent sokaklarında bisikletin de var olduğunu belirtmek için tur attı. 'BİZ DE BİSİKLETLE İŞE GİTMEK İSTİYORUZ'

Edirne Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Esranur Demircan, turun bu yıl 63 şehirde, yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak düzenlendiğini söyledi. Bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu ve doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirten Demircan, "Bisiklet; yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisikletli ulaşım politikaları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık" dedi.

Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istediklerini söyleyen Demircan, "Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz, görünür olamayan binlerce kadın var ülkemizde. Kadın, toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı" şeklinde konuştu. Kırklareli'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirdi. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanı'nda toplanan kadınlar cadde üzerinde basın açıklamasını okumalarının ardından süsledikleri bisikletleriyle cadde üzerinde tur attı. TEKİRDAĞ'DA KADINLAR 7 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ

Tekirdağ'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na 100'den fazla kadın katıldı. Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında süslü bisikletleriyle katılan kadınlar, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önüne kadar gelip geri dönerek 7 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Tekirdağ gönüllü temsilcisi, Selin Şen,"Bu etkinlik tamamen özgüveni yüksek kadınların gönüllük esasına göre bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir projedir. Bizlerde dünyadaki kadınlar gibi günlük kıyafetlerimiz ile bisiklete binebiliriz. Bu amaçla süslendik ve yollara çıktık. Biz Tekirdağlı kadınlar olarak, motorlu taşıtları kullanmadan bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Ve egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu diyerek sürüşümüze başlıyoruz" dedi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliklerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.