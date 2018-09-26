DHA YURT BÜLTENİ 17

Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit (EK)

ŞEHİT KORUCULAR İÇİN TÖREN Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında devam eden operasyonda arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucularından Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa için Şırnak'ta uğurlama töreni düzenlendi. Şırnak 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, askeri erkan ve şehitlerin yakınları katıldı. Basına kapalı olan törenin ardından şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa'nın cenazeleri toprağa verilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi. ŞIRNAK/DHA ==================================================== FIRTINA TENTEYİ KOPARDI, 1 KİŞİ YARALANDI İZMİR'de etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı Adliyesi'nin girişinde bulanan tente koptu. Kopan tentenin vatandaşlara zarar vermemesi için çaba gösteren güvenlik görevlisi tentenin yüzüne çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kentte hızı karada 50-60 kilometre, denizlerde ise 80-90 kilometreye varan kuvvetli poyraz kentte etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle İzmir Bayraklı Adliyesi'nin C kapısında bulunan tente koptu. Büyük bir hızla savrulan tente vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Oradan oraya savrulan tentenin vatandaşlara çarpmaması için kapıdaki görevli polis ve güvenlikler yoğun çaba gösterdi. Bu sırada fırtınanın etkisiyle savrulan tente bir güvenlik görevlisinin yüzüne çarparak yaralanmasına neden oldu. Yüzünden yaralanan güvenlik görevlisine sağlık ekipleri müdahale etti. Kopan tente halatla bağlanarak güvenlik önlemi alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kopan tenteden görüntü

- Görevlilerin tenteyi tutmaya çalışmasından görüntü (Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ================= Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (2)

4 YARALI HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI Bursa'nın Maksem Mahallesi'nde akşam saatlerinde 4 katlı apartmanda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 ağır 4 kişinini yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Muradiye ve Çekirge devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, korku ve paniğe neden olan patlama birçok semtten duyuldu. Patlama nedeniyle binanın hemen yanındaki araçlar ile birçok ev hasar görürken çıkan yangın ise zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü. Meraklı kalabalığa karşı polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama alanında, elektrikler ve doğal gaz kesildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı BİNALAR HASAR GÖRDÜ Patlamanın yakındaki 4 binada büyük hasar meydana gelirken semtte bulunan 20 binanın ise camları kırıldı. Olayda bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Yangının, doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirten yetkililer, "Binada kombi için bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu kesin değil. Araştırmalar devam ediyor. Olayda can kaybının yaşanmaması sevindirici" dediler.