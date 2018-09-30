DHA YURT BÜLTENİ 17

GELİN VE DAMADI TAŞIYAN ARAÇ DEVRİLDİ: DAMAT ÖLDÜ, GELİN YARALI SİİRT merkeze bağlı Sağlarca köyünde gelin almaya giden konvoyda bulunan ve gelin ile damadın içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu düğün günü faciaya dönüştü. Kazada, damat Yakup Tunç ile sürücü Yüksel Pozat hayatını kaybetti, gelin ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Kurtalan ilçesinde oturan damat Yakup Tunç, konvoy eşliğinde Siirt merkeze bağlı Sağlarca köyüne giderek gelin Sevda Makay'ı almaya gitti. Gelin Sevda Makay ve damat Yakup Tunç'u taşıyan otomobil, sürücüsü Yüksel Pozat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atıp, metrelerce savrulan otomobilde bulunan damat Yakup Tunç, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yüksel Pozat, gelin Sevda Makay ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Konvoyda büyük üzüntü ve şok yaratan kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen sürücü Yüksel Pozat da yaşamını yitirdi. Gelin Sevda Makay ile birlikte diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DAMAT 15 GÜN ÖNCE ASKERDEN GELDİ Damat Yakup Tunç'un 15 gün önce vatani görevini bitirerek memlketine döndüğü öğrenildi. Damadın kazada öldüğü haberini duyan ve düğün hazırlıklarının yapıldığı Kurtalan'daki yakınları, sinir krizleri geçirdi. Görüntü Dökümü

Hastane acil servisi önündeki damadın yakınları Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK ======================== SİVAS'TA YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ SİVAS'ta Kardeşler Ormanı yakınlarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 16.00 sıralarında kent merkezinde bulunan Kardeşler Ormanı yakınlarındaki çalılık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Kardeşler Ormanını tehdit ederken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından yangına Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. İtfaiye ve arazözler yangında yetersiz kaldı. Aynı zamanda ihbarı alıp haber yapmak için yangın yerine gelen kentte görev yapan basın mensupları itfaiye ekiplerinden aldıkları küreklerle yangının söndürülmesine yardım etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürülen yangında bazı çam ağaçları ve yeni dikilen fidanlar zarar gördü.

Görüntü Dökümü:

-Yangın görüntüleri

-Söndürme çalışmaları

-Gazetecilerin küreklerle müdahalesi

-Detaylar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) =================================== HÜLYA AVŞAR'I YAĞMUR DAHİ DURDURAMADI BURSA'da adına düzenlenen tenis turnuvası için kente gelen Hülya Avşar'a gösteri maçında yağmur da engel olamadı. Ünlü sanatçı yoğun yağış altında hem tenis oynadı, hem de dans ederek izleyenlere keyif dolu zaman yaşattı. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Bursa'da 22-30 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Nilüfer Belediyesi Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası'na katıldı. Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan ünlü sanatçı, partneri ile birlikte çiftler mücadelesinde gösteri maçı yaptı. Tek set üzerinden oynanan gösteri maçının ortalarına doğru sağanak yağış etkisini gösterirken, Hülya Avşar buna karşın oyuna devam etti. Yoğun yağış altında raket sallayan ünlü sanatçı, hem tenisteki hünerlerini sergilerken hem de yağışın tadını çıkardı. Sempatik tavırlarıyla seyircilerle de iyi bir diyalog kuran Hülya Avşar ve partneri, gösteri maçını ise tie-break'te kazanmasını bildi.

Müsabakanın ardından Hülya Avşar, turnuvanın kazananlarına ödüllerini takdim etti. Yurt çapında 18 yıldır devam eden tenis turnuvasından elde edilen gelirler başarılı ve maddi durumu yetersiz 30 lise ve üniversite öğrencisine burs olarak veriliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmurlu havada oynanan gösteri maçından detaylar

-Hülya Avşar'dan detaylar Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) ================================ OYUNCU TUBA ÜNSAL, SİGARA İZMARİTİ VE ÇÖP TOPLADI ANTALYA'da sahil temizliğine katılan oyuncu Tuba Ünsal, sahilden hem çöp hem de sigara izmariti topladı. Ünsal, "En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil" dedi. İklim Haftası dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Türkiye başta olmak üzere denize kıyısı bulunan ülkelerin de destek verdiği sahil temizliği yapıldı. Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajı'nda gerçekleştirilen temizliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB üye ülkeleri büyükelçileri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, oyuncu Tuba Ünsal ve çok sayıda gönüllü katıldı. Lacivert şapka takan ve lacivert tişört giyen katılımcılar, ellerine geçirdikleri eldivenlerle sahildeki çöpleri topladı. Sahilde çöpten çok sigara izmaritinin olması dikkati çekti.

'SİGARA İZMARİTİ VAR VE BU ÇOK ÜZÜCÜ' Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen oyuncu Tuba Ünsal da temizliğe katılanlar arasındaydı. Tek tek sahildeki çöpleri temizleyen Ünsal, yanında getirdiği çöp torbasına koyarak daha sonra çöpe attı. Film festivali arasında böyle bir etkinliğin olduğunu duyunca koşarak geldiğini anlatan Ünsal, Türk insanının sadece kendi evinin önünü değil, sokağı da süpürecek hassasiyette olduğunu söyledi. Tüm bunlara rağmen çevreye çöp atıldığını da ifade eden Ünsal, “Keşke bunlara gerek kalmasa. En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil. Aldığımızdan daha iyi şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım" dedi. 'TÜRKİYE'NİN AB İLE PARALEL ÇALIŞMALAR ÜRETMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR' İklim Haftası'nın son organizasyonu olduğuna dikkati çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, deniz kirlenmesi ve denizdeki çöplerle ilgili bir sorun olduğunu herkese duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlere aktığını da ifade eden Berger, yakın gelecekte denizlerde balıktan çok çöp olacağını anlattı. Sahil temizliği etkinliğine denize kıyısı olan tüm dünya ülkelerinin katıldığını söyleyen Berger, “Türkiye 20 yıl bu organizasyona katılımda bulundu. Türkiye'nin atıkları önlemek için AB ile paralel çalışmalar üretmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu bizim gezegenimiz ve bizim geleceğimiz. Geleceğimizi korumak için çalışmalıyız" dedi.