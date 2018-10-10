DHA YURT BÜLTENİ 17

SUUDİ GAZETECİ KAYBOLMADAN ÖNCE SAKARYA'DAKİ PROGRAMINI İPTAL ETMİŞ SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce Sakarya'da katılacağı kongre programını, yetkilileri arayıp iptal ettirdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Kaşıkçı ile görüştüğü öğrenilen Sakarya Üniversitesi'nde görevli Mısırlı Öğretim Üyesi Cemal Nassar, "Gelmeden önce aradı, iptal ettiğini söyledi. Daha sonra bu hadise oldu, çok üzgünüz" dedi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenen 4. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi'ne katılacaktı. SAÜ Ortadoğu Enstitüsü'nün düzenlediği kongreden bir süre önce enstitü yetkililerini arayan Kaşıkçı, programlarının yoğunluğundan dolayı kongreye katılamayacağını söylediği öğrenildi.

Organize edilen kongre bugün SAÜ Kongre Merkezi'nde başladı ancak programda Cemal Kaşıkçı yalnızca afişlerdeki fotoğrafı görüldü. Sakaryalı öğretim üyeleri ve öğrenciler Kaşıkçı'nın kaybolması sebebiyle büyük üzüntü yaşadı.

Kaşıkçı'nın katılımını organize eden Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde görevli Dr. Cemal Nassar, Suudi gazetecinin son konuşmalarında kendisine programının yoğun olduğunu ilettiğini belirterek, "Sakarya'da olacak kongre büyük olduğu için bir konuşmacı listesi hazırladım. 30 isim arasından onu seçtim. Ortadoğuyla ilgili genel bir konuşma olacağı için böyle bir tercih yaptım. Katar'dan, Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'dan da çok kişiyi çağırdım ama o bu konuda uzmandı. Sadece panellerde bir sıkıntı, anlaşmazlık oldu. Afişte ismi TV Müdürü olarak yazdığı için sorun yaşadık. Ben sadece şu anda gazeteciyim demişti bana. Sonra o anlaşmazlık tamamlandı, unvanı düzeltildi. Kabul etti ama ondan sonra iptal etti. İlk önce daveti kabul etti, gelecekti daha sonra burayla irtibata geçti iptal etti. Çünkü çok yoğun bir programı vardı" diye konuştu.

Programı organize eden SAÜ Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Tuncay Kardaş, Kaşıkçı'dan Ortadoğu'daki ekonomik sorunları dinlemeyi beklerken bu olayın yaşandığını belirterek, "Kendisi konuşmacılardan biriydi. Ortadoğu'nun son dönemde yaşanılan ekonomik siyasi gelişmelerden bahsedecekti. Arkadaşlarımız kendisiyle irtibata geçti, kendisinden haber alınamayınca bu durum olunca biz de diğer konuklarımızla devam ettik. Konuşmacıların merak ettiği bütün dünyanın merak ettiği bir konu. Bu konuda kesin bir bilgi yok. Hala olayın teyit edilmediğini biliyorsunuz. Bir konuktu, fikirlerini Ortadoğu'daki son gelişmeleri bir gazeteci gözüyle anlatmayı düşünüyordu. Malesef bu hadise meydana geldi" dedi. SAÜ Ortadoğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yıldırım Turan, bugün başlayan kongrede kaybolan gazetecinin konuşulduğunu belirterek, "Bu olay sebebiyle Kaşıkçı'nın ismi daha ön plana çıkmaya başladı. Konuğumuzdu gelmeden neden gelmediğini iptal ettiğini söylemişti. Bunun hakkında çok detaylı bilgimiz yok. Posterlerimizde ismi yazıyordu onu silecek vaktimiz olmadı. Son dakikada böyle bir gelişme oldu. Şu anda birçok medya kuruluşu bilgi almak için bize danışıyorlar. Biraz aslında talihsiz bir olay keşke bugün gelseydi, kendisini konuştursaydık, konuşsaydı öğrencilerimiz konuklarımız kendisinden faydalansaydı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kongre genel

-Röportajlar

-Detaylar Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) ====================================== 8'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ HIZAR MOTORUYLA ÇALIŞAN ARAÇ YAPTI ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde,köy okulunda öğrenim gören öğrenciler, hızar motoru, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanarak araç yaptı.

Sungurlu İlçesi Kaledere Şehit Bayram Kesekler Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, ağaç kesme motoru ile çalışan 'Turbo Y.B.O.' adlı bir araç yapmayı başardı. 8'inci sınıf öğrencileri Nuri Körpe, Ömer Faruk Körpe, Bekir Kolcu, öğretmenleri Burak Ali Ulucan eşliğinde yaptıkları aracı 'Eğitime bilimle merhaba' programında sergilediler. Araç sergide büyük beğeni topladı. Projede yer alan öğretmen Burak Ali Ulucan, öğrencileri ile bu projeyi yaklaşık 1,5 ayda ve tamamen atık maddelerden yaptıklarını söyleyerek "Projemiz içten yanmalı bir motordan elde edilen enerjiyi tekerleklere aktararak temel mekanik, mühendislik ve aerodinamik prensipleri yaparak yaşayarak öğrenmeyi amaçlayan 3 öğrencimizle gerçekleştirdik. Projemizde hızar motoru aydınlatma ve güç kaynağı dışında kullanılan neredeyse tüm malzemeler atık ürünlerden geri dönüştürülmüştür. Kullanılan motorun gücünün yetersizliği ve tekerlek seçiminde yapılan yanlışlar aracın istenilen hıza ulaşamamasının sebeplerindendir. Araç ile hedeflenen hareket sağlanmış olup, fren ve aydınlatma aksamları sorunsuz çalıştırılmıştır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin yaptıkları araca binip tur atmaları

-Veli ve öğrenciler (SÜRE: 1.30 Dk ) (BOYUT: 369 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ======================= Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu: 65 gözaltı (3)

'ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ' Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 4'ü kadın 40 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin bu sırada yoğun güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet Müdürlüğü girişinden genel görüntü

Müdürlük önünün görüntüsü

Müdürlük tabelasının detay görüntüsü

üphelilerin emniyetten çıkarılarak otobüslere bindirilmesi

Otobüslerden görüntü

Otobüslerin emniyetten ayrılması

(BOYUT: 260 MB) (SÜRE: 02.23 DK) Haber: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ- Kamera: MERSİN, (DHA)

========================= YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CEREN TOPRAĞA VERİLDİ ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Ceren Aksoy (5) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Manavgat Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde önceki gün Mehmet Karadelme'nin kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinden karşıya geçen Nurgül Aksoy ile kızları Ceren ve Şehriyenaz Aksoy'a çarptı. Yaralanan anne ve kızları hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Durumu ağır olan ve Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilen Ceren Aksoy'un dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bugün saat 10.00 sıralarında hayata veda eden minik Ceren için Manavgat'ın Dolbazlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti düzenlenen törene Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, mahalle halkı ve Ceren Aksoy'un yakınları katıldı. Cenazede baba Şaban Aksoy, güçlükle ayakta dururken, hastanede tedavi gören anne Nurgül Aksoy ile Şehriyenaz cenazeye katılamadı. Kılınan namazın ardından Ceren Aksoy'un cenazesi Dolbazlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze töreninden görüntü

- Cenazenin toprağa verilmesi HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya), (DHA) ========================= VALİ TOPRAK, BİTLİS'TEKİ PEYNİR FUARINDA DERECE ALAN KADIN ÜRETİCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 1-2 Eylül tarihleri arasında bu yıl birincisi düzenlenen peynir fuarında birincilik ve mansiyon ödülü alan iki kadın üreticiyi, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yarım ve çeyrek altın ile ödüllendirdi. Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve Kars'tan 16 peynir üreticisinin katıldığı Tatvan ilçesindeki peynir fuarı yarışmasında Hakkarili iki üretici; birincilik ve mansiyon ödülü aldı. Yarışmaya Hakkari'nin Ağaçdibi Köyü'nden katılan Emine Adıyaman menengiçli peyniri ile birinci, Pınarca Köyü'den katılan Meryem Pala ise Sirik (sarımsak otu) peyniri ile juri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda mansiyon ödülü aldı. Peynir fuarında Hakkari'yi temsilen derece alan iki kadın üreticiyi, Vali Cüneyit Orhan Toprak, makamında kabul ederek, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirdi.