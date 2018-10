DHA YURT BÜLTENİ 17

Son 16 yılda üniversitelerin gelişiminde önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, "Politikalarımızı yerden yere vuran çevrelerin başka çevrelere tek bir eleştirileri yoktur. Bunların varoluş gayesi ait oldukları planların tetikçiliğini yapmaktır. Türk üniversitelerinin en özgür ve güçlü dönemi yaşadıklarını iyi biliyoruz. Hiçbir medeni devlet terörün üniversitelerde mayalanmasına müsaade etmez. Terör savunuculuğunu devletin kendine sağladığı imkanlarla yapmak kimsenin haddine değildir. Bizim anlayışımıza göre üniversiteler evrensel anlayış taşımalıdır. Biz her alanda olduğu gibi üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız. Türkiye'nin tüm renkleri, zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun üniversitelerde kendilerine yer vardır, yer olmalıdır" diye konuştu.

Türkiye genelinde, 14 bin birliğin olduğunu hatırlatan Pakdemirli, her birlik başkanına yarım saat randevu vermesi halinde bu sürenin 2.5 yıla ulaşacağını ifade ederek, "Her köyde bir kooperatif var. Hepsinin de cebinde bir tane başkan yazan kart var. Biz bu işi bu şekilde yönetmemiz zor. 14 bin tane birlik ve kooperatif var. Her birine yarım saat randevu versem 2.5 sene geçiyor. Biz ilerleyen zamanlarda bunları bir araya getireceğiz. Bu işten bir verim doğmuyor. Üreticiyi kollayacak, tüketiciye de ucuz mamul ulaştırmamız gerekiyor. O zaman bu verimi doğuracak şekilde siz tekrar yapılanın diyeceğiz. Biz karışmayacağız. Kendilerinin çözüm bulması yönünde yönlendirici olacağız. Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli. Savunma sanayi eşittir tarım ve tarım eşittir savunma sanayidir. Hatta ilerleyen yıllarda da savunma sanayiden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuranın lideri olacak. Bugün Türkiye 190 ülkeye bin 700 tane ürün ihraç ediyor. Ama bugünün başarısı yarınların başarısının garantisi değil. O yüzden düne göre çok daha fazla çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.