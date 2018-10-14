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DHA YURT BÜLTENİ-17

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI: 4 ASKER YARALANDI DÜZCE’nin Yığılca İlçesi’nde bir kaza ihbarına giden jandarma aracı şarampole devrildi.

ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI: 4 ASKER YARALANDI

DÜZCE’nin Yığılca İlçesi’nde bir kaza ihbarına giden jandarma aracı şarampole devrildi. Kazada 4 uzman onbaşı yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yığılca İlçesi’nde meydana geldi. Yığılca’nın Kırık Köyü’nde bir kaza ihbarı alan Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı uzman onbaşılar Hasan Hüseyin A., İbrahim Ö., Ahmet Ç ve Metin G. içinde bulunduğu askeri araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Askerlerin acil servise götürülürken görüntüsü
Acil önünden görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU OTOMOBİLDE TABANCAYLA VURULDU

KIRIKKALE’ye bağlı Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur, TOKİ blokları yakınında otomobilinin içinde ağır yaralı olarak bulundu. Silahla başından vurulduğu belirlenen Sungur, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Yenimahallede bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blakları yakınandaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi başının arka kısmından tabanca vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur olduğunu saptadı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Sungur, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sungur, buradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, araç içerisinde Metin Sungur ile birlikte bulunduğu öne sürülen 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay yeri
Hastane önü
Vurulan Metin Sungur foto
Babası Belediye Başkanı Ahmet Sungur foto

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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SİVEREK’İ TOZ BULUTU KAPLADI

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerin de aniden etkili olan toz bulutu gökyüzünü kızıla bürüdü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede vatandaşlar erken saatlerde evlerine girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Gökyüzü toz bulutu
- İlçenin gece görüntüsü
- Toz bulutu
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 406 MB

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