DHA YURT BÜLTENİ 17

VAN GÖLÜ'NDEKİ 'ADACIK', SUYUN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA ÇIKTI Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü'nde bulunan 'adacık', göl suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı. Doğaseverlerin büyük ilgisini çeken adacıkla ilgili açıklama yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kurbani Özdaş, çocukluğunun geçtiği mahalledeki Van Gölü altında günyüzüne çıkan adacığı görünce şaşkına döndüğünü belirtti. Erciş ilçesinde yaşayan halkı büyük ilgisini çeken Çelebibağ mevkiindeki Van Gölü altında günyüzüne çıkan adacıkla ilglii açıklama yapan Erciş Milli Eğitim Şube Müdürü Özdaş, çocukluğunun geçtiği mahalledeki Van Gölü altında suların çekilmesiyle tarihi kalıntıların ortaya çıktığını, tarihi Erciş Kalesi'nin de bu mahalle'de göl altında olduğunu söyledi. Özdaş, "Ben bu mahallede doğdum. Çocukluğum Van Gölü sahilinde geçti. Okul dönemlerinde gelir Madavank tepesinin altında kitap okur, araştırma yapardım. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Buralar kuş cennetidir ve Tarihi turistlik bir yerdir.Günyüzüne çıkan adacıkla ilgili şaşkınım.1990'lı yıllarda suların çekilmesiyle birlikte mahallede bulunan evlerimizi yukarılara çıkardık. Burası tarihi ve turistik ber yerdir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Gölü'ndeki suyun çekilmesiyle ortaya çıkan adacıktan genel ve detaylar

-İlçe Mlili Eğitim Şubu Müdürü Ahmet Kurbani Özdaş ile röportaj

-Detaylar

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SÜRE:1 DK 45 SN ================== İYİ PARTİ'Lİ AĞIRALİOĞLU: KAŞIKÇI OLAYI TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKLARINA SALDIRIDIR TUNCELİ'de konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra, kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına değinerek, "Yaşanan durum Türkiye'nin egemenlik haklarına açık saldırıdır. İktidarda bulunan arkadaşlarımızın Suudi yönetimiyle münasebetsiz bir nezaket ilişkisi var" dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Tunceli'yi ziyaret etti. Temasları kapsamında Ağıralioğlu, Tunceli Cemevi'nde bulunan Alevi Dedesi Ali Ekber Şurt ile bir araya geldi. Hükümetin Alevi yurttaşlara yeterli derecede önem vermediğini, Alevi bürokratların yeterli derecede kamuda yer almamasının hükümetin eksikliliği olduğunu söyleyen İYİ Parti Grup Başkan Vekili Ağıralioğlu, "Bir memlekette 8-10 milyon Alevi var ise 10-15 tane Alevi valimiz yok ise ülke kötü yönetiliyor demektir. Birlikte huzur içinde yaşamak için geçmiş acı tecrübelerden ders çıkarmak gerek. Cemevlerine gidiyoruz ziyaret ediyoruz, onların bazen haklı sitemleri oluyor bazen haksız tepkileri oluyor. İnsanları artık o partili, bu partili olarak ayırmaktan kaçınmalıyız. Herkesin siyasi tercihine saygı duymalıyız" dedi.

Daha sonra kaldıkları otelde basın toplantısı düzenleyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna değinerek, şunları söyledi: "Yaşanan durum, Türkiye'nin egemenlik haklarına açık saldırıdır, itibarımıza suikasttır. Bu aciziyetin arkasında bizim iktidarda bulunan arkadaşlarımızın Suudi yönetimiyle münasebetsiz bir nezaket ilişkisi var. Kaşıkçı olayı açık olarak Türk diplomasisine ihanettir. Hükümetin mevzuyu iyi yönetmediğini düşünüyorum. Türkiye'nin egemenlik haklarını çiğnediler derken, suçlu birinin elçilikten çıkarak elini kolunu sallayarak ülkesine gitmesini kast ediyorum. Hem elçilikte böyle menfur bir hadisenin olabilme süreci itibari ile hem de süreçte birinci derecede mesuliyeti olan birinin ellini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi davranması egemenlik haklarımızı ihlal gibi görüyoruz." İYİ Parti Grup Başkan Vekili Ağıralioğlu, MHP'nin af teklifine de değinerek, kimin yararlanıp cezaevinden çıkacağı belli olmayan bir muamma olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

-İYİ PARTİ heyetinin Cemevine gelmesi

-Cemevinin gezilmesi

-Cemevi salonunda Alevi dedesi ile görüşme

-Cemevi içinde Yuvuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları

-Basın toplantısı

-Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları

-Basın toplantısından detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- =================== ÇORUM'DA TEFECİ OPERASYONU: 7 GÖZALTI ÇORUM’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbari çalışma sonucu, silahla tehdit ve zorla senet imzalatarak tefecilik yaptıkları, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüpheliler için harekete geçerek operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda O.S., T.S., C.M., T.M., K.M., M.M. ve Ş.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da, çok sayıda senet, ruhsatsız silah ve delici aletler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelilerin adliyeye sevki HABER KAMERA: ÇORUM, (DHA) =================== ORTAOKULDA DARP İDDİASI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir ortaokulda okuyan 8. sınıf öğrencisi K.K., iddiaya göre müdür yardımcısı tarafından darp edildi. Müdür yardımcısı iddiayı kabul etmezken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Fesleğen Mahallesi'ndeki bir ortaokulda geçen salı günü meydana geldiği belirtilen olay, iddiaya göre şöyle yaşandı: 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K., koridorda bir grup arkadaşlarıyla kağıttan yaptıkları topla oynayıp, ellerindeki kemerle birbirlerine vurdu. O anları gören nöbetçi öğretmen, çocuklardan K.K. ile arkadaşı S.K.'yı müdür yardımcısı A.Y.'nin odasına götürdü. Müdür yardımcısı A.Y., iddiaya göre, bu iki çocuktan K.K.'ya kızdı. Çocuğun elindeki kemeri alıp, boynuna doladı. A.Y., çocuğun başını 1 kez duvara vurdu. Okuldan sonra K.K., durumu annesi Hamiyet K.'ya anlattı. Hamiyet K. da okula gelip yöneticilerle görüştü. Daha sonra çocuğunu da yanına alarak polise giden Hamiyet K., müdür yardımcısından şikayetçi oldu. Oğluna darp raporu da alan anne Hamiyet K., boynu ve ensesinin tahriş olduğunun raporla belirlendiğini kaydetti. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, öğrenciler K.K. ve S.K.'nın ifadelerine başvurdu. Ardından okulda inceleme yaptı. Polis, okuldaki güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi. Kamera kayıtlarında, çocukların koridorda oynarken ellerindeki kemerlerle birbirlerine vurdukları görüntülerin bulunduğu, ancak müdür yardımcısının odasında herhangi bir görüntünün bulunmadığı öğrenildi.