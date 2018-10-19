DHA YURT BÜLTENİ 17

1)GÖRME ENGELLİ MİLLİ SPORCU OKUDUĞU BÖLÜMÜN ANTRENMAN SAHASINDA ÖLÜ BULUNDU DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde 4'üncü sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki görme engelli milli sporcu Gurbet Damar, okuduğu fakültenin atletizm sahası içerisindeki soyunma odasında ölü olarak bulundu.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan görme engelli milli sporcu 23 yaşındaki Gurbet Damar, bugün okulda atletizm dalında sporcu olduğu için antrenman yapmak için fakültenin atletizm sahasına gitti. Saat 13.30 sıralarında Damar'ı bir süre sonra saha içerisinde göremeyen arkadaşları, soyunma odasına baktı. Damar'ı kanlar içerisinde yerde yatarken gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler Damar'ın sol göğsünün alt kısmında kurşun izine rastladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatırken Damar'ın ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

ULUSLARARASI GÖRME ENGELLİLER ATLETİZM ŞAMPİYONASINA KATILMIŞTI

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun görme engelli öğrencisi olan Damar'ın Almanya'nın Berlin kentinde 3-4 Haziran 2017 yılında Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasına katılmıştı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Üniversite girişi

-Hastane tabelası

-Acil bölüm binası

-Hastaneden detaylar

-Genel ve detay Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) ================================================ 2)FİLDİŞİ TABLET, ASURLULAR VE ARSLANTEPE ARASINDAKİ BAĞI ORTAYA ÇIKARDI UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde, 2 yıl önceki kazı çalışması sırasında bulunan yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet, Asurlularla Arslantepe arasındaki bağı ortaya çıkardı.

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Bu yılki kazı çalışmaları da sona erdi. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'ilk şehir devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı.

Höyükte 2 yıl önceki kazılarda bulunan Geç Hitit Dönemi'ne ait yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet de Arslantepe ile Asurlular arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Dünyanın ilk silahının çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde milattan önce 1200'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen tabletin dikdörtgen çerçeveye sahip olduğu belirlendi. Çerçeve içerisinde ise orta kısma bir palmet ve palmetin her iki yanında birer dağ keçisi figürü ve üst köşelerde birer lotus çiçeği işlendiği görüldü. Yüksekliği 4,3, eni 8,1 santimetre olan tabletin kalınlığının ise 0,8 santimetre olduğu tespit edildi. Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, höyükte eşsiz bir eser bulduklarını belirterek, tabletle ilgili bilimsel çalışmaların tamamlandığını, fildişi tabletin çok önemli bir buluntu olduğunu vurguladı. Tabletin Malatya Kent Müzesi'nin deposunda mühürle muhafaza edildiği, son incelemelerden sonra müzede ziyarete açılacağı öğrenildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ====================================================== TEKİRDAĞ CEZAEVİ KAMPÜSÜNDE PERSONEL CAMİ YAPTIRIYOR TEKİRDAĞ'da Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumunun da içinde bulunduğu kampüste, cezaevi personeli tarafında yaptırılacak olan caminin temelleri atıldı.Tekirdağ-Murat karayolu üzerinde aralarında F tipi 1-2 ile T tipi 1-2 cezaevi de bulunan kampüs girişinde cezaevi personeli tarafından oluşturulan dernek cami yaptırma kararı aldı. Personelin yanı sıra hayırseverler desteği ile yapılacak 550 metrekare büyüklüğündeki cami için bugün temel atma töreni yapıldı. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kırklareli Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ Adliyesi'nde görevli savcı ve hakimler, cezaevi personeli ve Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek katıldı. Müftü İsmail İpek'in okuduğu dualar sonrası kesilen kurbanın ardından temele harç katılması ile caminin temeli atıldı. Cezaevi kampüs caminin yardımlarla inşa edilerek kısa sürede bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Camii temeli

-Beton mikserleri

-Protokolün dua etmesi

-Kurban kesilmesi

-Temele harç verilmesi

-Detay görüntüleri Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ================================================ KAYSERİ'DE KÜÇÜK ESNAFIN AFİŞLİ ENFLASYON MÜCADELESİ KAYSERİLİ esnaf, astıkları afişlerle enflasyonla mücadeleye destek verdi. 'Amerika'ya, krize ve enflasyona inat' yazılı afişleriyle dikkat çeken esnaf, herkesi topyekün mücadeleye davet etti.

Piyasalarda son aylarda Amerika ile yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki artış ile birlikte ortaya çıkan zamlar küçük esnafı harekete geçirdi. Açıklanan enflasyonla mücadele çağrısına da destek veren Kayserili esnaf ve aynı zamanda Lokantacılar ve Pastacılar Odası eski Başkanı Hayrettin Köse, iş yerine 'Krize ve enflasyona inat burada 4 çeşit yemek 10 TL. Mücadeleye tam destek' yazılı afiş astı. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Köse, "Amerika'nın yaptırımlarına karşı kamuoyunda pek duyarlılık olmadı. Bu da bizi üzdü. Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte vatandaşın alım gücü düştü, maliyetler arttı. Ama birlikte mücadele etmeliyiz. Biz de esnaf olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Osmanlı mutfağından seçtiğimiz günlük değişen günün menüsünü 10 TL'den vatandaşımıza sunuyoruz. Krize ve enflasyona inat vatandaşa çağrıda bulunuyoruz. Herkes duyarlı olsun. Vatandaşımızı, ülkemizi seviyoruz" diye konuştu. Bir diğer bir esnaf Fahrettin Yuvacı (63) ise iş yerine "Amerika'ya karşı tüm ürünlerimiz eski fiyat. Vahşi kapitalizme hayırö yazan afiş astı. Satışa sundukları ürünlere zam yapmadıklarını ifade eden Yuvacı, "Vahşi kapitalizme, sömürgeye karşıyız karşı olduğumuzu ispatlamak için bu yola baş koyduk. Tüm esnafların bu duruma karşı durmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

---------------------------

-Afiş, esnaf ve iş yerinden görüntü

-Esnaf Hayrettin Köse ile röportaj

-Esnaf Fahrettin Yuvacı ile röportaj

-Detaylar

( Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

1 dosya 3 dakika 24 saniye / 380 MB ============================================= TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI BOLU Dağı'nda, D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine seyir halinde olan Nihat Özçelik(56) idaresindeki 14 AAF 201 plakalı otomobil yoğun sisin yaşandığı yolda kontrolden çıkarak taklalar attı. Otomobil, yol kenarındaki yeşil alanda bulunan direğe çarparak durabildi. Yan yatmış şekilde kalan otomobilde sıkışan araç sürücüsü ve yanında bulunan İbrahim Birinci(46) Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kaza yapan araç

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar Süre: 01.29-Boyut: 167.9MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ========================================== CHP'Lİ AĞBABA: CHP, İŞ BANKASI'NDAN BİR KURUŞ PARA ALMADI CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin İş Bankası'ndan bir kuruş para almadığını söyledi. Muhtarlar Günü dolayısıyla Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Muhtarlar Derneği'ni ziyaret edip, CHP ilçe teşkilatının yeni binasının açılışını yapan Ağbaba, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devriyle ilgili olarak başlattığı tartışmalara Malatyadan katıldı. Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndan bir kuruş para almadığını vurgulayarak şöyle dedi: "Türkiye, birçok sorunla boğuşuyor. Bir bakıyorsunuz gündem değiştirmek adına uçakta gelirken AKP Genel Başkanı, 'İş Bankası' diyor. İş Bankası, şu anda Türkiye'nin en iyi yönetilen bankası. Dünyada bankacılık alanında itibarı olan Türkiye'nin en önemli markası. Kötü mü yönetiliyor, zarar mı ediyor? Hayır. 'İş Bankasına, CHP'nin hisselerine el koyacağım' diyor. Şunu herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi, İş Bankası'ndan bir delikli kuruş almadı şimdiye kadar. Kasamıza bir tek delikli kuruş girmemiştir. Amaç ne? Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası kurulurken hisselerin bir kısmını çalışanlara vermiş. Vasiyetine yazıyor, 'İş Bankası'nın benim adıma düşen hissesinin yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakıyorum. Bırakıyorum ki benim vasiyetim yerine gelsin' diyor. Bir tek kuruş almıyoruz, banka kötü yönetilmiyor, eniştem beni niye öptü?"

'ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'DE BUNA CESARET EDEMEZ' Ağbaba, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda kaybolmasına ilişkin, "Türkiye'de dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmayacak bir kepazelik yaşandı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giren bir gazeteci kayboldu. Eğer bir ülke, kendi ülkesi dışında bir ülkede buna cesaret edebiliyorsa, o ülkenin itibarı kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor cinayet işliyor. Buna Almanya, Fransa, İngiltere'de cesaret edemez, yapamaz. Nerede yapıyor, Türkiye'de yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. 'ARDA TURAN'A BEŞ GÜNDE İDDİANAME YAZILDI' Ağbaba, Türkiye'de hukukun askıya alındığını ileri sürerek, "Osman Kavala diye bir iş adamı var, 368 günden beri iddianame bekliyor. Suçunu öğrenmeye çalışıyor. Diğer tarafta bu kültürün yaratmış olduğu bir futbolcu, gidiyor birinin burnunu kırıyor, hastaneyi silahla basıyor. İfadesi alınıp serbest bırakılıyor. Kamuoyunda tepki başlayınca beş günde iddianame yazılıyor. Osman Kavala'ya yazılamayan iddianame, Arda Turan'a beş günde yazılıyor. Arda Turan'ı bu kültür yaratmıştır" diye konuştu.