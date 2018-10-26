DHA YURT BÜLTENİ 17

YILDIRIM İSABET EDEN MİNARE HASAR GÖRDÜ GAZİANTEP'te yıldırım isabet eden taş minarenin alemi sökülürken, külah bölümü de yıkıldı.

Olay, 20 Ekim Cumartesi günü kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Geneyik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle ile aynı ismi taşıyan caminin taş minaresine, yıldırım isabet etti. Olayda minarenin alemi yerinden sökülürken, külah bölümü de yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan veya ölen olmazken, mahalleli yıkılma tehlikesi bulunan minarenin onarılmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Halit Yıldız, yıldırım isabet eden minaredeki taşların düşme tehlikesi olduğunu belirtek, "Geçtiğmiz hafta yıldırım isabet etti. Minarede tahribat meydaan geldi. Gelen giden çok fotoğraflarını çekiyorlar ama henüz bir çalışma olmadı. Minaredeki taşların düşme tehlikesi var. Burada çocuklar oynuyor, biz camiye gidiyoruz, altından otobüs geçiyor. Biz belediyemizin bir an önce minareyi onarmasını istiyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıldırım isabet eden minare

- Minarenin havadan görüntüsü

- Mahalle sakinileri ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB ================= ÖZEL HALK OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 3 YARALI İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te, özel halk otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı. Kaza saat 16.30 sıralarında, İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Osman Nuri Can idaresindeki 41 R 1213 plakalı Hereke-İzmit arası sefer yapan özel halk otobüsü, önüne köpek fırlaması üzerine ani fren yapan Ömer Durak idaresindeki 33 FF 3105 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel halk otobüsünün kazadan dolayı sıkışan kapılarını açarak yolcuları araçtan çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralanan 3 yolcuya müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ifadelerini almak üzere iki sürücüyü de Kuruçeşme Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçlardan görüntü

-TIR şoförü ile röp.

-Detay HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =========================

ADIM ADIM İYİLİK KOŞUSU İLE KULA'YA ULAŞTI İZMİRLİ işadamı Rıza Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, iyillik köprüsü kurmak ve bu amaçla kurulan sivil toplum kuruluşları adına farkındalık yaratmak için Van'dan başladığı 1830 kilometrelik koşuda Manisa'nın Kula ilçesine ulaştı. Van'dan yola çıkan, 16 il ve 56 beldeyi geçerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de koşusunu tamamlamayı hedefleyen Martaş, Kula'da Sandal Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti. Martaş, Sandal Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde 'İyilik savaşçısı', 'İyiki varsın Rıza abi', 'Rıza Nerede?', 'Rıza Sandal'da', 'İnsanlığa umut oldun', 'Okulumuza hoşgeldin' ve 'Seni unutmayacağız' yazılı dövizler ve konfetilerle karşılandı. Yolculuğunda 1700 kilometreyi geride bırakarak hayalinin büyük bölümünü gerçekleştirdiğini belirten Martaş, geçtiği güzergahlardaki il, ilçe, belde ve köylerden birinde her gün, iyilik prolejelerini, yardım derneklerini anlattığını söyledi. Martaş, bu kapsamda Sandal Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yunus Açıkgöz'ün davetiyle bu seferki durağının burası olduğunu belirtip, öğrencilerle bir süre sohbet edip, koşuya başlamasının hikayesini ve koşu süresi boyunca yaşadıklarını da anlatı, sorularını yanıtladı.

KOŞUYU ATA'YA ARMAĞAN ETMİŞ Yurtdışında 'charity run' olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan 'Adım Adım' bünyesindeki sivil toplum kuruluşları ile ilgili farkındalığı artırmak için koşuya başladığına dikkati çeken Martaş, şöyle devam etti: "Tek hayalim Türkiye'yi doğudan batıya koşarak geçmekti. Araştırdığımda şimdiye kadar Van'dan İzmir'e yürüyen bile olmamış. Şanslıyım ki ben koşarak geçiyorum. Bu Türkiye'de bir ilk oluyor. Bir şansım daha oldu. Bu ülkeye çok emeği geçen ve benim için çok önemli bir yeri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde 9 yaşındaki kızım ile beraber huzuruna çıkarak bu koşuyu ona armağan ettim. Koşu benim için çok daha değerliydi ama böylece daha da paha biçilemez oldu. İyilik peşinde koşarak çok şeyin peşinde olmayı ve özellikle sporu sevdirmeye çalışıyorum. Elimizden geldiğince hayallerimizin peşinden koşmaya çalışıyorum. Bu koşu da benim için büyük bir hayaldi. Çünkü ulaşılması çok zor bir şeydi. Günde ortalama bir maraton mesafesi koşuyorum. O da 42 kilometre yapıyor. 29 Ekim'de İzmir'e ulaştığımda 1830 kilometre koşmuş olacağım. Amacım çok insana ulaşarak elimden geldiğince iyilik peşinde koşmayı, Adım Adım gönüllüsü olmayı ve en çok istediğim şeylerden biri de sivil toplum kuruluşlarının hangileri olduğunu ve amaçlarını anlatmak."

Koşu boyunca 16 şehir ve 56 yerleşim yeri gezdiğini, bunların içerisinde Kula'nın da tarihi ve turistlik yapısıyla ayrı bir yeri olduğunu belirten Martaş, "Koşumun 56'ncı gününde Kula'ya ulaştım. Kula inanılmaz derecede tarih kokan bir şehirmiş. O ara sokakları, eski Rum evleri, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi, eski camiler ve birçok tarihi yapısı ile Kula'ya hayran kaldım. Koşum bittikten sonra en yakın zamanda Kula'ya tekrar gelmeyi düşünüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, İzmir Konak'ta Saat Kulesi önünde bu koşuyu bitiriyor olacağım. Adım Adım koşularımı sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Martaş'ın koşarak okula girişi ve öğrenciler tarafından karşılanması

-Martaş'ın öğrencilerle toplu görüntüsü

-Martaş'ın, amacını öğrencilere anlatması ve sorularını cevaplaması

-Rıza Martaş'ın Kula ile ilgili düşünceleri

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) ================= TÜRKAN ŞORAY'I DUYGULANDIRAN AÇILIŞ ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Türkan Şoray Kültür Merkezi, sanatçının katıldığı törenle açıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Şoray, “Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı, operadan tiyatroya, sahne ve gösterilerinin yapılacağı Türkan Şoray Kültür Merkezi törenle açıldı. Merkezin açılışına sanatçı Türkan Şoray, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyurt, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, sanatçılar Tarık Tarcan ve Sümer Ezgü ile sanatçının sevenleri katıldı. Sanatçı Türkan Şoray'a Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. İlgiden dolayı güçlükle oturacağı alana ilerleyen Şoray'ı, korumalar çembere alarak ilerledi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da birçok hizmeti tamamladıklarını, ancak bu merkezin olmaması durumunda hizmetlerinin eksik kalacağını dile getirdi. Binanın çok özel olduğunu belirten Ümit Uysal, belediyelerin genelde dev eserler diktiğini kaydetti. Uysal, “Dev kuleler önemli değil, toplumda neye yaradığı önemlidir. Bu merkezimiz hiçbir apartmanı gölgelemiyor. Şehri beton yığınına boğmuyor. Eserimizin herkese örnek olmasını istedik. Arsız olmasın, estetik olsun istedik, işlevi yüksek olsun. Türkan Şoray oynadığı bütün filmlerinde haksızlıklara karşıydı. Oynadığı filmlerde mazlumdan yanaydı. Türk sinemasının yaşayan efsanesinin ismini o yüzden seçtik. Toplumun bütün kesimlerinin kucakladığı bir sanatçı olduğu için adını verdik" dedi. Başkan Ümit Uysal, Türkan Şoray'ın konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

TÜRKAN ŞORAY EN MUTLU ANINI YAŞADI

Uysal'ın ardından sahneye çıkan Türkan Şoray'ı vatandaşlar 'Sultan' tezahüratıyla karşıladı. Çok duygulandığını belirten Şoray gözyaşlarını tutamadı. Şoray, “Öylesine mutlu oldum ki bu kadar övgüyü inşallah hak etmişimdir. Hayatımın gerçekten, en kalbi duygularımla söylüyorum, en mutlu anını yaşıyorum. Kültür merkezine adımın verilmesi bana gururların en büyüğünü yaşattı. Hayat boyu bana bu şerefi yaşatanlara çok teşekkür ediyorum. Ölmeden bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz" dedi.

Konuşmaların ardından Uysal, sanatçıya kilim ve çiçek hediye etti. Açılış Şoray'ın başrolünü oynadığı film gösterimi ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseriyle tamamlandı.

MERKEZ HAKKINDA

Projesi Antalya Mimarlar Odası'yla düzenlenen yarışmayla elde edilen Türkan Şoray Kültür Merkezi, bulunduğu bölgeyi yapı bloğuyla boğmayan, 3'te 2'si yeraltında olan yapı kütlesi olarak çevreyi bloke etmeyen, konutları gölgelemeyen mimarisi ve ön tarafındaki rekreasyon alanıyla dikkat çekiyor. Antalya Film Festivali'nin ilk kez düzenlendiği 1964 yılında, 'Acı Hayat' filmiyle festivalin ilk 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan sanatçı olması nedeniyle Türkan Şoray adı verilen merkezde, asansörlü orkestra çukuru olan 677 adet koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve sanat sokağı bulunuyor. Büyük bölümü yeraltında olan merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası yer alıyor.